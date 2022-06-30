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NASA планирует исследовать инопланетные океаны с помощью роя подводных роботов
Новая концепция NASA предлагает создать рой плавающих роботов для исследования инопланетных океанов
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Подповерхностные океаны на лунах газовых гигантов - это наиболее перспективные места для поиска жизни за пределами нашей планеты. Недавно Национальное космическое агентство предоставило финансирование для проекта по разработке роя небольших плавающих роботов, которые будут исследовать эти океаны в поисках признаков инопланетных организмов.

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Художественное изображение роботов SWIM, спускаемых в ледяные воды инопланетной луны с зонда, пробивающего себе путь сквозь толщу льда. NASA/JPL-Caltech

Луна Юпитера Европа и луна Сатурна Энцелад представляют собой огромные ледяные камни с огромными океанами под толстой замерзшей внешней оболочкой. Ученые уже давно выдвигали гипотезы о том, что окружающая среда в этих водах может быть идеальным местом для обитания инопланетной жизни. Для поиска доказательств этой теории в 2030-х годах миссия Europa Clipper должна выполнить ряд близких пролетов около шестого спутника Юпитера.

Теперь же в NASA предложили новую концепцию, которая "позволит исследовать планету в непосредственной близости с помощью флота плавающих роботов размером со смартфон". В рамках программы Innovative Advanced Concepts (NIAC) NASA выделило финансирование на разработку проекта под названием Sensing With Independent Micro-Swimmers (SWIM).

Предложенный проект будет довольно необычным. Сначала на ледяную кору одной из этих лун опустится посадочная платформа, а затем будет развернут зонд, который использует тепло от ядерной батареи для прокладки туннеля через лед к океану внизу. Оказавшись внутри, зонд выпустит около 50 роботов SWIM, которые начнут самостоятельное исследование холодных вод спутника. 

Каждый робот SWIM имеет клиновидную форму, длину около 12 см (5 дюймов) и оснащен собственной двигательной установкой, бортовым компьютером, ультразвуковой связью и набором датчиков температуры, солености, кислотности, давления и химических веществ.

Иллюстрация всей миссии SWIM, включающей в себя посадочную площадку на поверхности Европы или Энцелада, зонд, прокладывающий себе путь через лед, и рой плавающих роботов, которые будут спущены в океан для поиска признаков жизни. NASA/JPL-Caltech

Роботы SWIM будут перемещаться в воде подобно стае рыб, собирая данные для поиска биомаркеров жизни. Интересно, что они могут измерять градиенты таких параметров, как температура или соленость, в режиме реального времени, сравнивая показания ботов, находящихся в начале стаи, и устройств, находящихся в ее конце. 

Рой SWIM будет взаимодействовать с посадочным модулем, который будет действовать как ретранслятор, передавая данные от роботов на Землю и новые инструкции от команды миссии к роботам.

Для исследования внеземных океанов предлагались и другие подводные роботы, включая кальмароподобный ровер для Европы и подводную лодку для изучения жидких метановых озер на луне Сатурна Титане. Однако команда считает, что конструкция SWIM позволяет "значительно расширить возможности для освоения подводных глубин космических океанов". 

Как бы там ни было, пока эта идея остается концепцией и возможно никогда не будет воплощена в жизнь. Но шанс все-таки есть - ее разработчик, Итан Шалер из NASA JPL, в рамках второй фазы NIAC выиграл раунд финансирования в $600 000 на дальнейшее развитие проекта, что позволит команде строить и испытывать прототипы роботов в течение следующих двух лет.

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Источники: NASA JPL, Википедиа
(https://ru.wikipedia.org/wiki/Europa_Clipper)
(https://www.jpl.nasa.gov/news/swarm-of-tiny-swimming-robots-could-look-for-life-on-distant-worlds)

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#nasa #титан #europa #инопланетные океаны
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