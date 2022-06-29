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Ученые обнаружили плотоядные растения, которые ловят свою добычу, прячась под землей
Учёным удалось обнаружить первое плотоядное растение питающихся подземной добычей
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Плотоядные растения довольно необычны сами по себе, однако недавно обнаруженный вид еще больше поражает своим необычным способом пропитания. Это растение относится к семейству насекомоядных, и оно ловит добычу, живущую под землей.

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Некоторые из подземных кувшинок Nepenthes pudica, обнаруженные исследователями. Martin Dancak

Обычно насекомоядные растения приманивают и ловят насекомых с помощью видоизмененных отростков, которые растут над землей. Эти вертикально ориентированные кувшинообразные придатки имеют примерно цилиндрическую форму с открытой верхней частью и замкнутым дном.

Такие насекомые, как мухи, сначала попадают в "сосуд" благодаря привлекательным пигментам или нектару, а затем, опустившись на него, проскальзывают вниз по скользкому ободку растения. Далее они попадают на дно кувшинки, где тонут в накопившейся воде, после чего их тела растворяются и перевариваются растением.

В 2012 году международная группа ученых заметила насекомоядные растения в одном из регионов Борнео, которые как которые, как показалось вначале, были полностью лишены кувшинок. 

Однако при дальнейшем исследовании ученые обнаружили, что у растений есть подземные побеги, которые подпитывают подземные кувшинки. Кувшинчики, растущие либо в подземных полостях, либо непосредственно в почве,  достигали 11 см в длину (4,3 дюйма) и отлавливали обитающую в почве добычу: муравьев, клещей и жуков.

Эти кувшинчики были извлечены из подземной полости под деревом. Martin Dancak

Ученые отнесли этот вид к уникальному семейству насекомоядных растений, назвав его Nepenthes pudica, (последняя часть названия происходит от латинского слова pudicus, что означает "стыдливый"). 

Существует мнение, что подземные кувшинчики образовались в результате эволюции растений в условиях сухой среды обитания на склонах горных хребтов, где воды мало, а наземных насекомых, как правило, недостаточно для пропитания. "Мы предполагаем, что в подземных полостях более стабильные условия окружающей среды, включая высокую влажность, и, предположительно, там больше потенциальной добычи в засушливые периоды", - рассказывает член команды Михал Голос, аспирант Бристольского университета. 

Статья об исследовании, проведенном под руководством профессора Мартина Данчака из Оломоуцкого университета им. Палацкого в Чешской Республике, была недавно опубликована в журнале PhytoKeys.

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Источники: Pensoft Publishers через EurekAlert, Journal PhytoKeys, Википедиа
(https://phytokeys.pensoft.net/article/82872/)
(https://www.eurekalert.org/news-releases/957376)
(https://ru.wikipedia.org/wiki/Насекомоядные_растения)

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#кувшинообразные растения #насекомоядные растения #плотоя́дные растения #хи́щные растения
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