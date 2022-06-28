Новое исследование обнаружило, что люди с дислексией специализируются на исследовании неизвестного

Новое исследование, проведенное психологами из Кембриджского университета и посвященное проблемам развивающейся дислексии (РД), утверждает, что неврологические аспекты данного нарушения в действительности могут оказаться довольно выгодными преимуществом.

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Дислексия - это распространенное специфическое расстройство познавательных способностей, характеризуемое трудностями точного и быстрого распознавания слов, как во время чтения, так и при письме под диктовку. Согласно определению Всемирной федерации неврологии, "дислексия - это отклонение в развитии детей, которые, несмотря на обычный опыт обучения в школе, не могут освоить языковые навыки чтения и письма соответствующие уровню их интеллекта". Однако, возможно, именно сейчас пришло время изменить наш взгляд на эту проблему.

Worried young school.damircudic/iStock

В соответствии с результатами исследования, люди с дислексией отличаются особым стремлением к изучению непонятных и неизученных явлений. Другими словами, мозгу, которому трудно быстро интерпретировать написанные слова, проще исследовать окружающую среду в поисках полезных подсказок, которые помогут им находить наиболее оптимальные решения. Можно сказать, что это исследование кардинально отличается от всех предыдущих, которые рассматривали дислексию как нарушение в развитии организма.

Новая концепция

"Концепция дислексии, ориентированная на устранение нарушений, не дает полной картины", - утверждает д-р Элен Тэйлор, профессор Института Макдональда по археологическим исследованиям Кембриджа. "Данный эксперимент позволяет нам лучше понять когнитивные особенности людей с дислексией".

По мнению исследователей, "в отличие от людей, не страдающих дислексией, люди с РД могут испытывать большие трудности в процессуальном обучении, но при этом обе группы имеют свои преимущества и недостатки".

"Когда навык становится автоматическим, человек, по сути, использует одну и ту же информацию снова и снова", - считает Тэйлор. "И наоборот, если человек испытывает трудности с приобретением автоматических навыков, он сохраняет сознательное понимание процесса. Положительным моментом является то, что навык или процесс можно совершенствовать и постоянно исследовать".

Полученные результаты исследований объясняют "Комплементарное диалектическое познание" - теорию, утверждающую, что наши далекие предки эволюционировали, специализируясь на различных, но взаимодополняющих методах мыслительной деятельности, тем самым укрепляя способность человека к социальной адаптации через сотрудничество.

В основе таких когнитивных особенностей находится широко известный компромисс между поиском новых знаний и практическим применением существующей информации. Именно поэтому, как и в любой сложной экосистем, для выживания человек должен найти баланс между использованием существующих и поиском новых ресурсов.

Более того, авторы утверждают, что когнитивные различия, наблюдаемые у людей с развивающейся дислексией, не могут быть ограничены различиями в масштабах сообщества. Напротив, устойчивая кластеризация между исследовательскими навыками и поисками компромиссов позволяет предположить, что эти отличия являются результатом специализации и были отобраны в ходе эволюции.

В подтверждение своих выводов исследователи представили данные из других дисциплин. Так, например, склонность к исследовательской деятельности среди столь значительной части популяции говорит о том, что Homo Sapiens эволюционировал в период значительных изменений и неопределенности. Это полностью согласуется с исследованиями в области палеоархеологии, которые показывают, что " колоссальная климатическая и экологическая нестабильность на протяжении миллионов лет повлияла на ход человеческой эволюции".

Материалы данного эксперимента были описаны на страницах научного альманаха Fronters in Psyhology в июне этого года.

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Источники: Journal Fronters in Psyhology, World Federation of Neurology, Википедиа

(https://ru.wikipedia.org/wiki/Дислексия)

(https://hmong.ru/wiki/World_Federation_of_Neurology)

(https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2022.889245/full)