Остались считанные дни до того, как мы увидим первые научные снимки с телескопа "Джеймс Уэбб".

NASA почти достигло цели

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Команда космического телескопа имени Джеймса Уэбба NASA в своем очередном релизе сообщила, что в рамках подготовки к началу научных операций были утверждены 10 из 17 режимов работы научных приборов.

dima_zel/iStock

Несмотря на то, что телескоп все еще находится на завершающем этапе ввода в эксплуатацию, в последнем документе отмечается, что "команда начала получать первые научные данные, и готовится к их релизу с 12 июля 2022 года". Эта дата "ознаменует официальное окончание ввода в эксплуатацию "Уэбба" и начало рутинных научных операций".

Остались считанные дни до первых научных наблюдений Джеймса Уэбба.

Спустя почти восемь месяцев после запуска телескопа "Уэбб" он станет исторической вехой и новой эрой для астрономии. Учёные планируют использовать телескоп для изучения признаков инопланетной жизни, Земли 2.0, а также для исследования некоторых из самых ранних известных звёздных систем во Вселенной.

Одним из ключевых инструментов James Webb, для которого было утверждено несколько режимов наблюдений, является спектрограф ближнего инфракрасного диапазона (NIRSpec). NIRSpec - это "инструмент телескопа Webb, который наблюдает спектры астрофизических и планетарных объектов в ближней инфракрасной области", - отметили члены команды "Джеймса Уэбба" в последнем сообщении NASA.

"NIRSpec Grating Wheel Assembly (GWA) использует дифракционные решетки или призму для разделения длин волн входящего света в спектр. Изучение интенсивности или яркости света в диапазоне длин волн может предоставить ключевую диагностическую информацию о природе различных объектов во Вселенной - от внесолнечных планет вокруг далеких звезд, до тусклых галактик на краю Вселенной и объектов нашей собственной Солнечной системы. NIRSpec будет вести наблюдения за каждым из них".

Как смотреть трансляцию Джеймса Уэбба в прямом эфире

В течение примерно восьми месяцев с момента запуска "James Webb" 25 декабря 2021 года команда NASA напряженно работала над переводом телескопа в финальную орбитальную позицию во второй точке Лагранжа, (или L2), примерно в 1,5 миллионах километров (1 миллион миль) от Земли. Кроме того, пока происходит охлаждение до экстремально низких температур, телескоп продолжает разворачиваться и калибровать камеры и установленные на борту инструменты.

До настоящего времени единственные изображения, опубликованные командой "Джеймса Уэбба", были сделаны в процессе калибровки. Ранее в этом году NASA опубликовало первый снимок, сделанный космической обсерваторией в рамках успешного наблюдения за выравниванием телескопа на звезду, находящуюся на расстоянии 2 000 световых лет от нас. Теперь же до первых научных открытий, сделанных Уэббом, остаются считанные дни. NASA будет вести прямую трансляцию церемонии открытия, которую можно будет посмотреть на канале YouTube.





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Если все пойдет по плану, человечество ожидает новая удивительная эра астрономических открытий. Источники: NASA, Youtube

(https://www.nasa.gov/nasalive)

(https://blogs.nasa.gov/webb/2022/06/23/webbs-nirspec-acquires-multiple-targets/)