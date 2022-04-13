Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
amv212 За пост начислено вознаграждение
Земля 2.0: Китай присоединяется к гонке по поиску наиболее пригодных для жизни экзопланет похожих на Землю
Новый спутник Китая будет "в 10-15 раз мощнее телескопа NASA Kepler". Он будет исследовать Млечный Путь в поисках экзопланет, вращающихся вокруг звезд, подобных Солнцу
анонсы и реклама
<b>RTX 3060 дешевле 60</b> тр в Ситилинке
RTX 3050 дешевле 50 тр в Регарде
-250000р на RTX 3080 Ti в Ситилинке
3070 подешевела в 2.5 раза - смотри цену
RTX 3060 Ti намного дешевле 100 тр

Китай прилагает максимум усилий, чтобы стать одной из ведущих космических держав мира. Страна только недавно запустила свои первые роверы на Луну и Марс и построила свою собственную космическую станцию.

реклама

Теперь космическое агентство страны намерено присоединиться к соревнованию по поиску пригодных для жизни экзопланет, о чем сообщает журнал Nature. В этом месяце ученые представят подробный план первой миссии, направленной на поиски и изучение внесолнечных объектов потенциально пригодных для жизни.

Китайское космическое агентство намерено включиться в гонку по поиску пригодных для жизни экзопланет. oorka/iStock

В поисках Земли 2.0

Цель миссии - поиск планет (термин для обозначения любой планеты за пределами нашей Солнечной системы), похожих на Землю  в пределах Млечного Пути, которые вращаются в пригодной для жизни зоне своего Солнца. Ученые полагают, что на такой планете могут существовать идеальные условия для возникновения жизни.

Недавно NASA объявило, что в настоящее время обнаружено более 5 000 экзопланет, в основном благодаря телескопу "Кеплер". Однако ни одна из них с технической точки зрения не подходит под определение Земли 2.0, поскольку не находится в зоне обитаемости пригодной для жизни.

Китайское космическое агентство надеется первым сделать это открытие. Новый проект будет финансироваться Китайской академией наук. В настоящее время он находится на ранней стадии разработки, а его экспертиза запланирована на июнь этого года. Если все пойдет по намеченному графику, спутник отправится в космос на ракете Long March уже в 2026 году.

На китайском спутнике Earth 2.0 планируется разместить семь телескопов, шесть из которых будут наблюдать за созвездиями Лебедя и Лиры. Спутник будет сканировать более 1,2 миллиона звезд в области неба площадью 500 квадратных градусов, что почти в пять раз превышает возможности "Кеплера". Кроме того, он сможет наблюдать более тусклые и более удаленные звезды, чем действующий спутник NASA Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS), который следит ближайшими к Земле звездами.

"Наш спутник по своим возможностям наблюдения может быть в 10-15 раз мощнее телескопа NASA Kepler", - говорит Цзянь Гэ, руководитель астрономической миссии " Земля 2.0" Шанхайской астрономической обсерватории Китайской академии наук.

Будет собрано очень много данных

Шесть основных телескопов спутника "Earth 2.0" будут искать экзопланеты, фиксируя перепады в яркости звезд, свидетельствующие о присутствии крупных объектов в пределах орбиты. Седьмой инструмент проекта "Земля 2.0" - гравитационный микролинзовый телескоп предназначен для поиска планет-изгоев,  а также экзопланет, находящихся на большом расстоянии от своего Солнца.

"Наш спутник может, фактически, провести "перепись" и идентифицировать экзопланеты различных размеров, массы и возраста. Миссия поможет подготовить  хорошую базу данных для будущих исследований", - говорит Ге.

Для того чтобы найти Землю 2.0, ученым нужно будет убедиться, что она имеет схожую с Землей орбиту и имеет период обращения вокруг своей звезды примерно равный земному году. Поэтому миссия "Земля 2.0" в течение четырех лет будет наблюдать за наиболее заселенным участком Млечного Пути. "Данных будет очень много, поэтому нам потребуются все имеющиеся возможности", - говорит Гэ. "Earth 2.0 - это возможность наладить более тесное международное сотрудничество".

анонсы и реклама
RTX 3070 подходят к 100 тр в Ситилинке
3050 уже дешевле 50 тр - MSI Gaming и другие
i5 12400 более чем в 2 раза подешевел
Более чем ВДВОЕ подешевели несколько RTX 3070
Несколько видов RTX 3050 подешевели вдвое
RTX 3060 подешевела БОЛЕЕ чем в два раза
Вдвое упала цена <b>RX 6500XT </b>
350 000р скидка на комп Alienware
-90000р на RTX 3060
-100 000р на RTX 3070 Ti Aorus
В ТРИ раза подешевел Ryzen 5 5600X
Скидка 120 000р на RTX 3070 в Ситилинке
32Gb DDR5 подешевела в ДВА раза

Источники: Nature    
https://www.nature.com/articles/d41586-022-01025-2
doi: https://doi.org/10.1038/d41586-022-01025-2

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#китай #nasa #земля #экзопланеты #экзопланета #земля 2.0 #китайское космическое агентство
1
Показать комментарии (1)

Материалы по теме

В Шанхае 26 млн жителей уже 2 недели заперты на коронавирусном карантине
Киберспортсмены по Apex Legends провели 2-часовые дебаты по поводу формы Земли
Игровая индустрия Китая набирает обороты после девятимесячной заморозки
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Основатель Paypal и Palantir миллиардер Питер Тиль уверен, что Биткоин подорожает до $4 000 000
24
Автомобили в ЕС станут намного дороже и недоступны обычным жителям, а производство упадёт – Forbes
22
HUAWEI покидает рынок РФ, останавливает поставки и отправляет работников в отпуск – Forbes
16
Трейлер необычного шутера Warstide Challenges по случаю скорого выхода в раннем доступе Steam
+
Магазины РФ продолжают снижать цены на игровые видеокарты – GeForce RTX 3060 Ti со скидками до 60%
34
Геймерские процессоры дешевеют в российских магазинах – 12-ядерный Ryzen 9 5900X стоит ниже 50 000р
13
Новинку AMD Ryzen 5 4500 протестировали в играх — процессор смотрится плохо даже на фоне Zen+
17
Анонсированы смартфоны Oppo F21 Pro с 5G, AMOLED и 90 Гц
+
HUAWEI вводит новые ограничения для России – банковские приложения удалены из AppGallery
21
Ученые доказали, что водород в 11 раз более опасен для экологии чем углекислый газ
24
Российские "Калибры" утилизировали ЗРК С-300, доставленные в Украину из Европы
158
Проект спутникового интернета "Сфера" получил одобрение Правительства РФ
30
Call of Duty: Modern Warfare 2 может выйти в этом году
2
Более 70% россиян поддерживают блокировку YouTube Роскомнадзором – РОЦИТ
160
Геймер купил сгоревшую GeForce RTX 3080 под видом новой видеокарты – ремонт и чистка GPU в ролике DG
7
Впервые за долгое время AMD включила в обновление микрокодов процессоры Zen
9
Игровые процессоры возвращаются в магазины РФ – цены ниже, чем были на начало февраля
9
За тридцать лет доля японских компаний на рынке полупроводниковых компонентов упала с 49 до 6%
5
Какими могут быть будущие флагманские GPU — появилась сравнительная таблица возможных характеристик
11
NVIDIA начала сокращать заказы на потребительские графические процессоры
18

Популярные статьи

Почему я больше никогда не куплю видеокарту AMD и что мне не понравилось в Radeon RX 6500 ХТ
96
Как я пытался сравнить термопасту: Деградация NAND памяти и PCCooler GI-X4 уступил бруску алюминия
34
Тест видеокарты SAPPHIRE PULSE AMD Radeon RX 6500 XT
28
Обзор и тестирование материнской платы ASUS Prime H610M-K D4: бюджетный король III
10
Coca-Cola: от 1892 года до наших времён. История появления легендарного напитка и его роль в России
28
Пасхальная распродажа лицензионного ПО Microsoft – 4 ключа по цене 3 со скидками до 62%

Сейчас обсуждают

warmuza
02:24
Заголовок: "Tesla представила новую версию электрического пикапа Cybertruck. Модель появится на рынке не ранее 2023 года" Статья: рендер (даже не фото), старой версии. При том, что даже такой блогер,...
Tesla представила новую версию электрического пикапа Cybertruck. Модель появится на рынке не ранее 2023 года
Sheshenbek
02:02
бред бред бред я каждую ночь когда ложусь спать уже на протяжении двух лет слушаю каналы :космо,это интересно,хабл и вот что я скажу БЛИЖАЙШАЯ к нам ЗВЕЗДА (типа солнца чтоб вы понемали) находится в с...
Земля 2.0: Китай присоединяется к гонке по поиску наиболее пригодных для жизни экзопланет похожих на Землю
Xatam1988
01:49
Ты что тут глашатай закона что-ли что ты мне тут чешишь что сай разносторонний сайт который называется оверклокерс, с чего ты взял что я проходимец, с того что ты не нашел какоето сообщение, я тебе ещ...
Российские "Калибры" утилизировали ЗРК С-300, доставленные в Украину из Европы
Sheshenbek
01:48
никогда не понимал нафиг все этот коробок прям возле экрана ставят...одни минусы шум, подсветка слепит,мышкой неудобно в *резких замесах пользоватся* температуру СМОТРЕТЬ на видяхи лол !? а я думал иг...
Известный блогер купил геймерский ПК за 255 000р – невнятная сборка с большой переплатой от DG
Леонид Мокривский
01:43
А никого не смущает что этот Буратино поставил её на pci-e 3.0 и всё на высокие ставит чтобы у него вся память жралась
Почему я больше никогда не куплю видеокарту AMD и что мне не понравилось в Radeon RX 6500 ХТ
Alex23
01:28
очередная бездушная дрочильня
Создатели Evil Dead The Game показали геймплей за Эша Уильямса
Артем Доберманов
01:26
Сразу видно что комменты пишут люди которые ничего не понимают в криптовалютах. Так и будут доживать в каменном веке со своими бумажными купюрами. Криптовалюты это будущая эпоха современных платежных ...
Основатель Paypal и Palantir миллиардер Питер Тиль уверен, что Биткоин подорожает до $4 000 000
Sheshenbek
01:25
двух целочек европеек нашёл,дешёвые вкусные. а наши дорогие пока что вон малышка 160к
Известный блогер купил геймерский ПК за 255 000р – невнятная сборка с большой переплатой от DG
Alim63
01:24
По британцам бьют жёстко..
Мать покончившего с собой подростка подала в суд на Meta и Snap
saf-saf
01:24
Ну у тебя какое-то однобокое представлениях об оверах. Ты видимо не в курсе, что в конференции очень давно существует раздел Флейм, где обсуждаются самые разные темы, до недавнего времени так активно ...
Российские "Калибры" утилизировали ЗРК С-300, доставленные в Украину из Европы
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем