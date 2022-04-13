Китай прилагает максимум усилий, чтобы стать одной из ведущих космических держав мира. Страна только недавно запустила свои первые роверы на Луну и Марс и построила свою собственную космическую станцию.
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Теперь космическое агентство страны намерено присоединиться к соревнованию по поиску пригодных для жизни экзопланет, о чем сообщает журнал Nature. В этом месяце ученые представят подробный план первой миссии, направленной на поиски и изучение внесолнечных объектов потенциально пригодных для жизни.
В поисках Земли 2.0
Цель миссии - поиск планет (термин для обозначения любой планеты за пределами нашей Солнечной системы), похожих на Землю в пределах Млечного Пути, которые вращаются в пригодной для жизни зоне своего Солнца. Ученые полагают, что на такой планете могут существовать идеальные условия для возникновения жизни.
Недавно NASA объявило, что в настоящее время обнаружено более 5 000 экзопланет, в основном благодаря телескопу "Кеплер". Однако ни одна из них с технической точки зрения не подходит под определение Земли 2.0, поскольку не находится в зоне обитаемости пригодной для жизни.
Китайское космическое агентство надеется первым сделать это открытие. Новый проект будет финансироваться Китайской академией наук. В настоящее время он находится на ранней стадии разработки, а его экспертиза запланирована на июнь этого года. Если все пойдет по намеченному графику, спутник отправится в космос на ракете Long March уже в 2026 году.
На китайском спутнике Earth 2.0 планируется разместить семь телескопов, шесть из которых будут наблюдать за созвездиями Лебедя и Лиры. Спутник будет сканировать более 1,2 миллиона звезд в области неба площадью 500 квадратных градусов, что почти в пять раз превышает возможности "Кеплера". Кроме того, он сможет наблюдать более тусклые и более удаленные звезды, чем действующий спутник NASA Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS), который следит ближайшими к Земле звездами.
"Наш спутник по своим возможностям наблюдения может быть в 10-15 раз мощнее телескопа NASA Kepler", - говорит Цзянь Гэ, руководитель астрономической миссии " Земля 2.0" Шанхайской астрономической обсерватории Китайской академии наук.
Будет собрано очень много данных
Шесть основных телескопов спутника "Earth 2.0" будут искать экзопланеты, фиксируя перепады в яркости звезд, свидетельствующие о присутствии крупных объектов в пределах орбиты. Седьмой инструмент проекта "Земля 2.0" - гравитационный микролинзовый телескоп предназначен для поиска планет-изгоев, а также экзопланет, находящихся на большом расстоянии от своего Солнца.
"Наш спутник может, фактически, провести "перепись" и идентифицировать экзопланеты различных размеров, массы и возраста. Миссия поможет подготовить хорошую базу данных для будущих исследований", - говорит Ге.
Для того чтобы найти Землю 2.0, ученым нужно будет убедиться, что она имеет схожую с Землей орбиту и имеет период обращения вокруг своей звезды примерно равный земному году. Поэтому миссия "Земля 2.0" в течение четырех лет будет наблюдать за наиболее заселенным участком Млечного Пути. "Данных будет очень много, поэтому нам потребуются все имеющиеся возможности", - говорит Гэ. "Earth 2.0 - это возможность наладить более тесное международное сотрудничество".
Источники: Nature
https://www.nature.com/articles/d41586-022-01025-2
doi: https://doi.org/10.1038/d41586-022-01025-2