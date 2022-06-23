Астрономы предсказывали, что солнечное пятно AR3038 взорвется и выбросит вспышку класса "М". Однако оно продолжает расти дальше

Солнечное пятно AR3038, которое за 24 часа превратилось из "большого в огромное", продолжает расти и сейчас более чем в три раза превышает размеры нашей планеты. Астрономы с интересом наблюдают за тем, какую солнечную вспышку в итоге испустит эта отклонившаяся от прогнозов тёмная и относительно холодная область солнечной поверхности.

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Солнечная поверхность, снятая SDO 21 июня 2022 года. Обсерватория солнечной динамики/ NASA

Точная причина появления солнечных пятен неизвестна, но астрономы считают, что концентрация электромагнитного потока на солнечной поверхности может вызвать временное нарушение процессов конвекции. В результате происходит снижение температуры, что делает область более темной, по сравнению с окружающими участками солнечной фотосферы.

Диаметр солнечного пятна может варьироваться от нескольких миль до сотен тысяч миль, и его можно заметить даже без телескопа. Пятно AR3038, обнаруженное в начале этой недели по прогнозам ученых, должно было взорваться еще два дня назад. Однако оно продолжает разрастаться все больше и больше, и сейчас его диаметр более чем в три раза превышает диаметр нашей планеты.

Солнечные пятна и солнечный цикл

Ожидается, что количество солнечных пятен увеличивается во время активной фазы солнечного цикла. Наше Солнце проходит этот цикл каждые 11 лет, и сейчас оно находится в активной фазе которая началась в январе этого года. С тех пор количество солнечных пятен и последующих вспышек на Солнце постоянно растет, и в апреле на Солнце произошла самая мощная вспышка за последние пять лет.

Обсерватория солнечной динамики (SDO) НАСА, которая следит за событиями на солнечной поверхности, сообщила о нескольких всплесках в мае, однако в июне наблюдался относительный спад активности.

Учёный по изучению солнечной активности доктор Алекс К. Янг написал в Твиттере на прошлой неделе,

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Вскоре после этого внимание астрономов привлекло солнечное пятно AR3038.

Солнечное пятно AR3038

20 июня, когда солнечное пятно AR3038 удвоилось в размерах, оно породило солнечную вспышку класса C, сообщает издание Earthsky. Несмотря на то, что это относительно низкоэнергетическая вспышка по сравнению со вспышками, которые учёные наблюдали в конце апреля, интенсивность солнечного пятна не ослабла.

Наоборот, в течение следующих 24 часов его диаметр увеличился еще больше, и теперь одно солнечное пятно может вместить в себя три планеты размером с Землю. Ученые считают, что солнечное пятно является источником солнечной вспышки класса М, которая в 10 раз мощнее вспышки класса С. Поскольку солнечное пятно обращено к Земле, солнечная вспышка, возникающая в результате его активности, может направить сильные солнечные ветры в сторону Земли, возможно, уже сегодня, 23 июня.

Однако солнечное пятно AR3038 не оправдало прогнозов астрономов, которые ожидали его разрушения еще два дня назад. Вместо этого солнечное пятно продолжило расти. Такое положение дел показывает, насколько мало мы знаем об активности на солнечной поверхности и о том, чем это может обернуться для человечества.

Хотя люди на Земле защищены от солнечных вспышек атмосферой планеты, астронавты, отправляющиеся в космические миссии, не имеют такой возможности. Высокоэнергетическое излучение от солнечных вспышек даже может вывести из строя аппаратуру радиосвязи. Поэтому очень важно, чтобы мы могли точно предсказывать солнечные вспышки, и такие миссии, как зонд NASA Parker Solar Probe, очень важны и помогают нам лучше понять природу нашего Солнца.

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Источники: Space.com, Earthsky.org

(https://www.space.com/giant-sunspot-size-3-earths-our-direction)

(https://earthsky.org/sun/sun-activity-solar-flare-cme-aurora-updates/)