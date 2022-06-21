Rheinmetall разработала гранатомет будущего, сделав его более компактным и простым в эксплуатации

Немецкий оборонный производитель Rheinmetall представил ручной гранатомет под названием Squad Support Weapon 40 (SSW40), который по весу и управляемости напоминает обычную штурмовую винтовку, говорится в пресс-релизе компании.

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В наше время, когда беспилотники запускаются в воздух, подобно гранатам, возникает вопрос, а не достигли ли сами гранатометы пика своей эволюции. По мере того, как беспилотники становятся все меньше, а вооруженные силы - все более электронными, основное внимание быстро смещается в сторону развития других технологий. Тем не менее, такие компании, как Rheinmetall, продолжают работать над совершенствованием боевого оружия, и SSW40 является доказательством достигнутого прогресса.

Прототип SSW40 во время демонстрации. Rheinmetall/ Twitter

Разница между штурмовой винтовкой и гранатометом

Штурмовая винтовка предназначена для стрельбы патронами промежуточных калибров, а поскольку использование таких патронов снижает отдачу, это делает её более удобной в обращении. Штурмовые винтовки, как правило, имеют съемный магазин. Появившись во время Второй мировой войны, со временем они стали стандартным оружием большинства армий мира, заменив боевые винтовки, стреляющие полноразмерными патронами.

А вот гранатомет используется для стрельбы высококалиберными снарядами со специально сконструированными боеприпасами. Граната может иметь как основное назначение (например, противопехотная или противотанковая), так и специальное (дымовая, осветительная или сигнальная). В прошлом гранатомет устанавливался на боевые бронированные машины, и для его эксплуатации требовалось несколько человек. Со временем размеры гранатометов уменьшились до такой степени, что с ним без труда управляется практически любой военнослужащий.

Компании Rhinmetall удалось сделать гранатомет SSW40 более компактным и простым в эксплуатации, но при этом оснастить более мощными боеприпасами..

Гранатомет SSW40

В своем пресс-релизе компания Rhinemetall утверждает, что она добилась снижения отдачи оружия и использует саморегулирующийся механизм перезарядки для стрельбы любыми 40-мм малоскоростными боеприпасами (LV).

SSW40 по-прежнему является подствольным гранатометом, но с магазином для перезарядки гранат; он больше похож на штурмовую винтовку. Интересно, что, по словам производителя, это "первый в мире автоматический" гранатомет. Это означает, что оружие будет продолжать "выпускать" гранаты до тех пор, пока не будет отпущен спусковой крючок или не опустеет магазин.

В комплект входят боеприпасы с дальностью стрельбы до 3 000 футов (900 метров), способные пробивать броню или разрываться в воздухе. SSW40 также работает со среднескоростными боеприпасами (MV), разработанными компанией Rheinmetall. В пресс-релизе отмечается, что к ним относятся боеприпасы, способные "создавать освещение / туман, звук и вспышку, пробивать двери, работать в противотанковом режиме и как осколочно-фугасные снаряды".

Rheinmetall утверждает, что эти боеприпасы будут доступны к 2023 году, а SSW40 будет эффективна даже против бронетехники среднего веса. В случае асимметричного развития боевой ситуации магазин можно будет оперативно сменить и использовать оружие для ведения ближнего боя.

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SSW40 разработан с учетом возможности оснащения его дополнительными устройствами, такими как лазерные модули, прицелы управления огнем и инфракрасные программаторы для авиационных боеприпасов.



Источники: Rheinmetall

(https://www.rheinmetall.com/media/editor_media/rheinmetallag/press/pressearchiv_2022/2022_06_13_eurosatory/11_Rheinmetall_Eurosatory_2022_SSW_40mm_en.pdf)