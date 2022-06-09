В период с 23 по 25 мая космический телескоп NASA James Webb получил удар в один из сегментов главного зеркала. После первоначальных оценок команда пришла к выводу, что телескоп по-прежнему работает на уровне, соответствующем всем требованиям миссии, несмотря на слабовыраженный эффект в данных

Космический телескоп Джеймса Уэбба (JWST) постигла новая неудача: в один из сегментов его зеркала врезался микрометеороид. Несмотря на то, что удар оказался сильнее, чем предполагалось в ходе наземных испытаний, команда экспертов утверждает, что "телескоп по-прежнему способен выполнять задачи, для которых он был разработан".

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Изображение космического телескопа James Webb . NASA/Northrop Grumman

Несмотря на то, что космос кажется огромным пустым темным вакуумом, на самом деле он полон межзвездной пыли и газа. Даже самые мелкие обломки космических тел могут нанести серьезный ущерб космическим аппаратам, если они несутся на огромных скоростях. При этом основное зеркало телескопа " James Webb" размером с площадку для тенниса является довольно крупной мишенью. Именно по этой причине во время проектирования и строительства телескопа ученые тщательно моделировали ситуации и неоднократно проверяли вероятность таких столкновений, чтобы убедиться, что космическая обсерватория сможет выдержать ожидаемую метеоритную бомбардировку на протяжении всего с периода эксплуатации.

В период с 23 по 25 мая JWST получил удар по одному из сегментов зеркала, C3, который оказался намного сильнее, чем рассчитывалось. В настоящее время проводятся анализ и измерения для оценки ущерба и того, как он может повлиять на научную миссию.

"Конечно, мы прогнозировали, что периодические столкновения с микрометеороидами со временем приведут к снижению производительности телескопа", - отметил Ли Файнберг, начальник отдела оптических элементов телескопа JWST. "С самого начала нашей миссии произошло четыре небольших ощутимых контакта с небесными телами, что соответствовало ожиданиям, и один более поздний, который оказался больше, чем предполагалось в наших прогнозах деградации".

Хотя удары метеороидов повлияли на работу приборов JWST, по мнению исследователей, "они не должны привести к относительному ухудшению качества данных".Положение пострадавшего зеркала уже было скорректировано и устранило часть искажений. В настоящий момент ученые проводят более тонкую настройку, пытаясь выяснить, еще лучше отъюстировать положение зеркал.

Более приятная новость заключается в том, что в целом JWST будет работать на уровне, превосходящем первоначальные ожидания, даже с учетом текущих повреждений. Самое главное, по оценкам команды, что "последствия этого удара не изменят график выпуска первых полноцветных изображений и спектроскопических данных", который по-прежнему намечен на 12 июля.

Источник: NASA

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(https://blogs.nasa.gov/webb/2022/06/08/webb-engineered-to-endure-micrometeoroid-impacts/)