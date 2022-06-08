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В Google вычислили число пи с точностью до 100 триллионов знаков после запятой
Google Cloud только что побил предыдущий рекорд в вычислениях числа "пи". И теперь мы знаем все 100 триллионов цифр после запятой.
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В 2019 году Google Cloud вычислил число пи - иррациональное число, открытое тысячи лет назад, - до 31,4 триллиона знака. Это был мировой рекорд. Затем, в 2021 году, ученые из Университета прикладных наук Гризонса добавили к этому числу еще 31,4 триллиона цифр, доведя общее число до 62,8 триллиона знаков после запятой.

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Компьютерная визуализация греческой буквы "пи" с цифрами, движущимися по спирали вверх. Rawf8 / iStock

Однако теперь Google Cloud побил последний рекорд, вычислив число Пи до беспрецедентных 100 триллионов цифр, говорится в пресс-релизе.

Как Google Cloud вычислил число Пи до 100 трлн цифр

Google Cloud уже во второй раз устанавливает рекорд по количеству цифр математической константы. А количество вычисленных цифр числа "пи" возросло втрое всего за три года.

"Это достижение свидетельствует о том, насколько быстрее становится инфраструктура Google Cloud из года в год", - говорится в пресс-релизе Google Cloud. "Основой технологии, которая сделала это возможным, является Compute Engine, безопасный и настраиваемый вычислительный сервис Google Cloud, а также несколько его недавних новинок и улучшений: семейство машин Compute Engine N2, пропускную способность на выходе 100 Гбит/с, Google Virtual NIC и сбалансированные персистентные диски".

Программа, которая выполнила расчет 100 триллионов цифр числа Пи, называется y-cruncher v0.7.8, ее автором является Александр Йи. В вычислениях использовался алгоритм Чудновского. Вычислительный узел -  n2-highmem-128 с 128 vCPU и 864 ГБ памяти.

Сам расчет начался в четверг, 14 октября, в 12:45 утра по EDT в 2021 году, а закончился в понедельник, 21 марта, в 12:16 утра по EDT в 2022 году. Что составляет 157 дней, 23 часа, 31 минуту и 7,651 секунды. Объем хранилища этого невообразимо большого числа составляет 515 ТБ из 663 ТБ имеющихся в наличии, с общим объемом ввода-вывода 43,5 ПБ на чтение, 38,5 ПБ на запись и суммарным объемом 82 ПБ.

Демонстрация технологии Google Cloud

Для того чтобы сделать вычисления такого масштаба реализуемыми, требуется огромная вычислительная мощность, большие объемы хранилищ и сетевые технологии. По оценкам Google Cloud, объем временного хранилища, необходимого для выполнения вычислений, составляет примерно 554 ТБ. "Максимальная емкость постоянного диска, который можно подключить к одной виртуальной машине, составляет 257 ТБ, и этого обычно достаточно для традиционных приложений с одним узлом, но только не в данном случае", - говорится в пресс-релизе.

Фактически, компания создала кластер из одного вычислительного узла и 32 узлов хранения данных - в общей сложности 64 блочных iSCSI-хранилища. Безусловно, работа Google Cloud по поиску оптимального решения для первых 100 триллионов цифр числа "пи" достойна уважения. Найдя такое исчерпывающее решение, компания показала, "насколько гибкой является ее инфраструктура, позволяющая научным сообществам расширять границы своих экспериментов, а также продемонстрировала надежность своих продуктов".

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Источники: Cloud Google
(https://cloud.google.com/blog/products/compute/calculating-100-trillion-digits-of-pi-on-google-cloud)

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#google #google cloud #100 триллионов #вычисление пи #иррациональные числа #пи #число пи
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warmuza
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С определённой точки цифры начнут складываться в установленной последовательности. Это доказательство существования бога и ключ к Вознесению.
В Google вычислили число пи с точностью до 100 триллионов знаков после запятой
Rey.B.
23:21
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