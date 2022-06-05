Дизайнер создал этот концепт для участия в конкурсе AGP Contest в Instagram, в котором участникам предлагалось придумать концепцию, используя ключевые слова "Пустыня, Lamborghini, Будущее"

Любой автомобиль Lamborghini - это уникальное чудо инженерной мысли. Однако всегда найдутся люди, которые всё время хотят что-то модернизировать. И тогда машина превращается, в нечто совершенно фантастическое. Именно так и поступил дизайнер Майкл Хрицкриг при проектировании новой модели под названием Lamborghini LMXX2.

реклама

Lamborghini LMXX2. Любезно предоставлено Майклом Хритцкригом

Срочная работа для конкурса Instagram

На фотографиях видно, что у модели имеются довольно впечатляющие гусеницы, которые расположены вдоль всего корпуса автомобиля и ясно дают понять, что он может преодолевать даже самые сложные рельефы местности, такие как песчаные дюны и каменистые пустыни. Интернет издание Интересная Инженерия побеседовало с Хрицкригом о его инновационном дизайне, и он с большим энтузиазмом назвал это "срочной работой, которую нужно было выполнить, чтобы уложиться в сроки конкурса в Instagram".

Речь идет о конкурсе AGP Contest Instagram, в котором участникам предлагалось придумать дизайн, используя ключевые слова "пустыня + Lamborghini + будущее".

Lamborghini LMXX2. Любезно предоставлено Майклом Хритцкригом

"В ночь перед дедлайном я размышлял о том, какое же безумие придумали итальянцы. Побывав на песчаных дюнах и прокатившись на RWD Diablo, я понял, что автомобиль должен иметь гусеницы. Поэтому это должен быть танк. Для того чтобы машина была достаточно низкой, но при этом сохраняла хороший обзор, гусеницы должны были проходить над крышей. Я быстро достал свой Oculus Quest 2 и с помощью Gravity Sketch в течение часа набросал то, что было у меня в голове. Затем я отрендерил модель в Cinema4d/Octane в трех проекциях, которые потом раскрасил в фотошопе", - объяснил Хрицкриг.

По словам изобретательного дизайнера, ему потребовалось всего пять часов, чтобы придумать эту потрясающую концепцию. И это действительно круто! По словам Хритцкрига, "прототип автомобиля был создан в первую очередь с учетом эффективности и мощности".

"В процессе быстрого 3d-моделирования в Gravity Sketch я думал о некоторых особенностях, например, о том, какой угол наклона выбрать для верхних секций гусениц, (чтобы повысить аэродинамику), о том, какой изгиб у гусениц сделать в центре, (чтобы лучше проходить препятствия), а также о заднем обтекателе, который больше похож на крыло, чем на аэроэлемент". Я также подумал, что максимально увеличив остекление крыши, я помог бы пользователю чувствовать себя менее "зажатым" гусеницами. Еще мне кажется, это был эксперимент с пропорциями, позволяющий отойти от типичного бокового обзора и лучше понять, как его сбалансировать", - отметил дизайнер.

Lamborghini LMXX2. Любезно предоставлено Майклом Хритцкригом

Мощные рельефные гусеницы

Хрицкриг считает, что гусеницы автомобиля будут самой примечательной и инновационной особенностью его машины.

"Я мысленно себе представляю, что этой штуке не понадобится безумное количество мощности (и веса, который к ней прилагается), чтобы забраться даже на самые крутые дюны. Кроме того, было бы просто великолепно никогда не застревать, никогда не глохнуть и иметь хорошую управляемость. Более того, поскольку гусеницы весят больше, чем шины, их можно использовать во время прыжков, для того чтобы корректировать угол наклона в воздухе. В реальности это будет ужасно сложно, я знаю, что инженеры, которые сейчас это видят, просто содрогаются. А если еще подумать о куче гарантийных претензий", - добавил он.

Пока что автомобиль представляет собой лишь серию концептуальных иллюстраций, но кто знает, возможно, Lamborghini когда-нибудь вдохновится на создание полнофункционального прототипа.

анонсы и реклама 3080 Ti MSI очень дешево в Ситилинке RTX 3050 снова дешевле 40 тр 3060 Ti уже дешевле 70тр в Ситилинке RTX 4000 в продаже за 100тр RTX 3070 уже дешевле 80тр 3080 Ti MSI Gaming за 110тр в XPERT.RU <b>3060 Ti Gigabyte Gaming за 60тр</b> 3070 Ti MSI Gaming дешевле 80тр <b>RTX Ti 3070 за 75тр</b> Gigabyte Gaming !!<b>3090 !! Ti</b> !! за 190тр в XPERT.RU

Источники: Artstation.com

(https://michaelhritz.artstation.com/projects/o2y0RO)

(https://www.instagram.com/michaelhritz/)