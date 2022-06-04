"Дистанционно управляемые нелетальные ударные дроны будут играть ключевую роль в долгосрочном плане по обнаружению и пресечению массовых убийств менее чем за 60 секунд"

К сожалению, массовые убийства становятся все более частым явлением во многих странах мира (в особенности в США). Компания Axon, специализирующаяся на оборонных технологиях, анонсировала новое средство быстрого и относительно безопасного разрешения подобных инцидентов - беспилотник, оснащенный электрошокером.

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Дрон станет частью системы, которая также включает в себя сеть камер наблюдения и VR-тренинги для сотрудников служб быстрого реагирования. Axon

Компания Axon, расположенная в Аризоне и производящая электрошокеры, в этот четверг (2 июня) объявила о своих планах по разработке нового дрона.

О самом летательном аппарате на данный момент известно лишь то, что это будет дистанционно управляемый квадрокоптер, оснащенный одной из видеокамер Axon Air, предназначенных для беспилотников, и миниатюрной версией электрошокового устройства Taser.

Электрошокер работает, выпуская два небольших дротика, каждый из которых соединен с основным устройством тонким проводом. Когда эти дротики попадают в человека, они наносят разряд электрического тока, который воздействует на нервную систему человека. В теории, это приводит лишь к временной потере трудоспособности, хотя, конечно, было зарегистрировано несколько случаев со смертельным исходом.

В настоящее время разрабатывается миниатюрный электрошокер для использования в беспилотниках. Axon

Дрон будет частью более крупной системы, которая также будет включать в себя сеть камер наблюдения (в школах, на предприятиях и в других местах) и программу обучения на основе виртуальной реальности. Последняя позволит подготовить сотрудников служб быстрого реагирования к действиям в случае активной стрельбы. Предполагается, что такой комбинированный подход в конечном итоге позволит властям "останавливать массовые убийства менее чем за 60 секунд".

Партнерами проекта являются компания Fusus, которая разрабатывает систему наблюдения, а также компания DroneSense, которая занимается разработкой системы управления дронами в режиме реального времени.

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Источники: Axon, Википедиа

(https://ru.wikipedia.org/wiki/Массовые_убийства_в_США)

(https://investor.axon.com/2022-06-02-Axon-Announces-TASER-Drone-Development-to-Address-Mass-Shootings)