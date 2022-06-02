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SETI: Внеземные цивилизации могли бы использовать планеты-изгои для колонизации новых звездных систем
Может ли внеземная цивилизация перебраться на борт планеты-изгоя, чтобы достичь новой звездной системы? Ответ - да, и вот как она может это сделать.
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Может ли внеземная цивилизация добраться до новой звездной системы на "борту" свободнолетящей планеты? 

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Ирина Романовская, профессор физики и астрономии в Хьюстонском общественном колледже, предложила новую совершенно невероятную теорию в своей новой научной статье в Международном журнале астробиологии. 

Романовская утверждает, что внеземные цивилизации (ВЗЦ) предположительно смогли спастись от гибнущих звезд (находящихся на грани поглощения своих планет) без технологий, необходимых для достижения соседней звездной системы в пределах жизни одного поколения.

Более того, они могли оставить на таких планетах следы своих технологий, что открывает новые возможности для поиска внеземного разума (SETI).

"В своей статье я описываю вероятные технологические сигнатуры и артефакты, которые могут быть созданы внеземными цивилизациями, использующими свободно перемещающиеся планеты для межзвездных миграций и межзвездной колонизации, а также стратегические подходы к поиску таких техносигнатур и артефактов", - рассказывает Романовская о своей работе.

Несмотря на то, что, планеты-изгои рассматриваются как холодные, негостеприимные миры, блуждающие в темной пустоте космоса и не связанные с какой-либо звездой, многие ученые считают, что некоторые из этих свободно плавающих небесных тел могут иметь теплые подземные океаны, способные поддерживать жизнь. 

"Свободно дрейфующие планеты могут обеспечивать постоянную поверхностную гравитацию, огромные территории и множество ресурсов", - отмечает Романовская. "Такие свободно парящие квазипланеты с поверхностными и подземными океанами могли бы обеспечить воду в качестве возобновляемого ресурса и для защиты от космической радиации". 

"Техносигнатуры" квазипланет могут служить доказательством существования инопланетной жизни

Романовская пошла еще дальше, написав, что сверхразвитые инопланетные миры могли бы использовать межзвёздные планеты в своих интересах. Достаточно развитая цивилизация могла бы даже направить планемо к ближайшей звездной системе и воспользоваться ее источниками энергии.

Если даже мы близки к коммерческому ядерному синтезу, утверждает она, то продвинутая инопланетная цивилизация могла бы использовать его для превращения негостеприимной планеты-бродяги в планету, способную поддерживать жизнь.

В начале 2019 года было проведено исследование, согласно которому только в нашей галактике Млечный Путь может насчитываться до 50 миллиардов свободнолетящих планет, большинство из которых, вероятно, были "изгнаны" из своих исходных солнечных систем в результате определенных гравитационных событий.

В своей статье Романовская описала несколько сценариев, которые могли бы использовать ETC, включая ситуацию, когда планета-изгой пролетала бы мимо их родной планеты, особенно если они опасаются, что их звезда приближается к концу своего жизненного цикла, что собственно произойдет с Солнцем примерно через 5 миллиардов лет.

Она также предположила, что "достаточно развитый вид мог бы направить такое блуждающее небесное к своей собственной планете, чтобы затем мигрировать в свой новый космический дом".

Несмотря на то, что мы точно не можем определить, когда в последний раз планета-изгой проходила мимо нашей Солнечной системы, и еще многого не знаем об этих свободно движущихся телах, гипотеза Романовской о том, что цивилизации могут использовать такие планеты в качестве космических кораблей, открывают захватывающее направление для исследований SETI. Телескопу NASA James Webb скоро предстоит заняться поиском признаков разумной внеземной жизни, и возможно теперь   у него появится несколько миллиардов новых целей для исследования.

 Результаты данного исследования были представлены в журнале International Journal of Astrobiology.

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Источники: International Journal of Astrobiology, Википедиа, Arxiv.org 
(https://ru.wikipedia.org/wiki/Планета-сирота)
(https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/164862)
(https://arxiv.org/abs/1902.04652)
(https://www.cambridge.org/core/journals/international-journal-of-astrobiology/article/migrating-extraterrestrial-civilizations-and-interstellar-colonization-implications-for-seti-and-seta/BFFC1BB63FED869C85172BB3CC88DBBB)

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#инопланетяне #взрыв звезд #внеземные цивилизации #космические корабли #межзвездные путешествия #планеты-изгои
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