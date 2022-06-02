Биологически активные, медленно текущие песчаные фильтры очень эффективно удаляют нанопластики из загрязненной воды. Это было показано как в лабораторных условиях, так и в ходе масштабных испытаний.

Современные технологии в области фильтрации прекрасно справляются с задачей получения питьевой воды, однако распространение пластиковых отходов в окружающей среде подразумевает возникновение новых угроз. Новое исследование изучило эффективность различных методов удаления нанопластика из воды и показало, что биологически активные системы, известные как медленные песчаные фильтры, могут удалять мельчайшие частицы с эффективностью до 99,9 %. Исследователи пришли к выводу, что биологически активный медленный песчаный фильтр является наиболее эффективным способом удаления нанопластиков из питьевой воды. Depositphotos

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Результаты более ранних исследований показали, что крошечные следы пластика способны затормозить рост растений, вызвать смерть и аномалии в процессе передвижения у креветок и рыб. Ученые считают пластиковые частицы размером от 1 нанометра до 20 микрометров пригодными для дыхания, однако эксперименты с плодовыми мушками показывают, что они могут изменять экспрессию генов, связанных со стрессовыми реакциями и окислительными повреждениями организма.

Несмотря на то, что остается много вопросов о воздействии нанопластика на организм человека, несомненно, наилучшим вариантом было бы вообще исключить его попадание в организм. Для изучения этого вопроса ученые из Швейцарского федерального института водных наук и технологий (Eawag) поставили перед собой задачу выяснить, насколько эффективно различные процессы очистки могут устранить нанопластики из питьевой воды.

Фильтрационная колонна в Швейцарском федеральном институте водных наук и технологий. Eawag

В своих экспериментах ученые протестировали три разные технологии: фильтрацию активированным углем, озонирование, (при котором озон подается в воду химическим путем для ее очистки и дезинфекции) и медленную песчаную фильтрацию. Последний метод предполагает создание экосистемы, включающей слой гравия, песка и верхний биологически активный слой, включающий червей и бактерии. В результате чего образуется биопленка, которая и осуществляет основную часть очистки.

Частицы нанопластика были помечены химическим элементом палладием и добавлены в неочищенную воду в достаточно большом количестве, что позволило отследить их путь в процессе очистки воды с помощью масс-спектрометра. Команда обнаружила, что из всех рассматриваемых методов медленная песчаная фильтрация "доминирует" в удалении нанопластиковых частиц, успешно устраняя их с эффективностью в 99,9 процента.

Исследователи из Швейцарского федерального института водных наук и технологий проводят тестирование фильтрации воды. Eawag

На основании полученных результатов, исследователи утверждают, что этот метод фильтрации будет эффективен для удаления высоких концентраций нанопластика в течение длительных периодов времени, (правда, при этом необходимо будет удалить несколько верхних сантиметров песка, чтобы предотвратить засорение биопленки).

Исследование было опубликовано в журнале Journal of Hazardous Materials.

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Источник: Eawag, Journal of Hazardous Materials

(https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0304389422008007?via%3Dihub)

(https://www.eawag.ch/en/news-agenda/news-portal/news-detail/water-treatment-plants-would-be-ready-for-the-removal-of-nanoplastics)