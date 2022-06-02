По мере растущего интереса к альтернативным источникам топлива для сельскохозяйственной техники, способным предотвратить загрязнение окружающей среды, аммиак, (учитывая его широкое использование в составе минеральных удобрений), может стать самым подходящим кандидатом. Бруклинский стартап Amogy совершил серьёзный прорыв в этой области, установив свою энергетическую систему с нулевым уровнем выбросов на трактор John Deere, чтобы впервые в истории проехать по трассе на тяжелом автомобиле, работающем на аммиаке.
реклама
Мы уже видели ряд интересных концепций транспортных средств, направленных на снижение уровня выбросов загрязняющих веществ, образующихся в результате работы тракторов. Сюда входит ряд электрических вариантов, некоторые из которых претендуют на звание самых умных тракторов в мире, и даже есть экземпляры, работающие на метане, которые, как утверждается, выбрасывают на 80 процентов меньше CO2.
Использование аммиака в качестве источника топлива становится все более перспективным решением для многих видов транспорта, включая судоходство и авиацию. Несмотря на наличие серьезных проблем, связанных с наиболее эффективным способом получения энергии из аммиака и очисткой энергоемких процессов его производства, компания Amogy считает, что ее технология позволяет максимально использовать его огромный потенциал.
Новая энергетическая система состоит из резервуара для хранения жидкого аммиака, который подается в "высокоэффективные" крекинговые модули, разделяющие его на азот и водород. Полученный водород обеспечивает работу топливного элемента системы, который, по утверждению Amogy, может работать в течение нескольких часов. Компания отмечает, что ее решение обеспечивает плотность энергии на уровне системы в пять раз выше, чем у литий-ионных батарей, и составляет более 700 Вт-ч/кг.
Данная энергоустановка была интегрирована в обычный трактор John Deere, который также способен выполнять обычные сельскохозяйственные работы, но уже без привычных выбросов. В Amogy заявили, что трактор был отправлен по нескольким маршрутам с дозаправкой между ними, которая, как отмечают в компании, осуществляется так же быстро и просто, как заправка обычного автомобиля бензином.
"Мы очень рады впервые продемонстрировать в действии наше решение по использованию аммиачной энергии с нулевым уровнем выбросов", - сказал генеральный директор Amogy Сонгхун Ву. "Аммиак является жизнеспособным топливом с нулевым уровнем выбросов для всех большегрузных автомобилей, но особенно для сельского хозяйства, где этот легкодоступный химикат использовался в качестве удобрения на протяжении десятилетий".
Компания утверждает, что благодаря технологическим усовершенствованиям за последний год мощность ее энергетической системы на основе аммиака увеличилась в 20 раз. По мнению экспертов, демонстрация этого тягача является важнейшим первым шагом в рамках усилий по декарбонизации других видов большегрузного транспорта, таких как грузовые и морские перевозки.
"Продолжая свою работу по внедрению инноваций в области топливных решений на основе аммиака, команда Amogy считает, что эта и последующие демонстрации, (включая грузовики класса 8 и морские суда, которые будут представлены в ближайшие 12 месяцев), ускорят принятие аммиака в качестве топлива следующего поколения для замены загрязняющих атмосферу дизельных двигателей на решение без выбросов среди секторов транспортной промышленности и инвестиционных партнеров", - сказал Ву.
Источники: Amogy
(https://www.amogy.co/press-release-20220601)