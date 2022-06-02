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Американский стартап Amogy представил первый в мире трактор, работающий на аммиачном топливе
Компания Amogy установила свою энергетическую систему, работающую на аммиаке, на серийный трактор John Deere
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По мере растущего интереса к альтернативным источникам топлива для сельскохозяйственной техники, способным предотвратить загрязнение окружающей среды, аммиак, (учитывая его широкое использование в составе минеральных удобрений), может стать самым подходящим кандидатом. Бруклинский стартап Amogy совершил серьёзный прорыв в этой области, установив свою энергетическую систему с нулевым уровнем выбросов на трактор John Deere, чтобы впервые в истории проехать по трассе на тяжелом автомобиле, работающем на аммиаке.

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Компания Amogy установила свою энергетическую систему, работающую на аммиаке, на серийный трактор John Deere. Amogy

Мы уже видели ряд интересных концепций транспортных средств, направленных на снижение уровня выбросов загрязняющих веществ, образующихся в результате работы тракторов. Сюда входит ряд электрических вариантов, некоторые из которых претендуют на звание самых умных тракторов в мире, и даже есть экземпляры, работающие на метане, которые, как утверждается, выбрасывают на 80 процентов меньше CO2. 

Использование аммиака в качестве источника топлива становится все более перспективным решением для многих видов транспорта, включая судоходство и авиацию. Несмотря на наличие серьезных проблем, связанных с наиболее эффективным способом получения энергии из аммиака и очисткой энергоемких процессов его производства, компания Amogy считает, что ее технология позволяет максимально использовать его огромный потенциал.

Новая энергетическая система состоит из резервуара для хранения жидкого аммиака, который подается в "высокоэффективные" крекинговые модули, разделяющие его на азот и водород. Полученный водород обеспечивает работу топливного элемента системы, который, по утверждению Amogy, может работать в течение нескольких часов. Компания отмечает, что ее решение обеспечивает плотность энергии на уровне системы в пять раз выше, чем у литий-ионных батарей, и составляет более 700 Вт-ч/кг.

Первый в мире трактор, работающий на аммиаке. Amogy

Данная энергоустановка была интегрирована в обычный трактор John Deere, который также способен выполнять обычные сельскохозяйственные работы, но уже без привычных выбросов. В Amogy заявили, что трактор был отправлен по нескольким маршрутам с дозаправкой между ними, которая, как отмечают в компании, осуществляется так же быстро и просто, как заправка обычного автомобиля бензином.

"Мы очень рады впервые продемонстрировать в действии наше решение по использованию аммиачной энергии с нулевым уровнем выбросов", - сказал генеральный директор Amogy Сонгхун Ву. "Аммиак является жизнеспособным топливом с нулевым уровнем выбросов для всех большегрузных автомобилей, но особенно для сельского хозяйства, где этот легкодоступный химикат использовался в качестве удобрения на протяжении десятилетий".

Компания утверждает, что благодаря технологическим усовершенствованиям за последний год мощность ее энергетической системы на основе аммиака увеличилась в 20 раз. По мнению экспертов, демонстрация этого тягача является важнейшим первым шагом в рамках усилий по декарбонизации других видов большегрузного транспорта, таких как грузовые и морские перевозки. 

"Продолжая свою работу по внедрению инноваций в области топливных решений на основе аммиака, команда Amogy считает, что эта и последующие демонстрации, (включая грузовики класса 8 и морские суда, которые будут представлены в ближайшие 12 месяцев), ускорят принятие аммиака в качестве топлива следующего поколения для замены загрязняющих атмосферу дизельных двигателей на решение без выбросов среди секторов транспортной промышленности и инвестиционных партнеров", - сказал Ву.

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Источники: Amogy
(https://www.amogy.co/press-release-20220601)

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#amogy #аммиачное топливо #трактор на аммиаке
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