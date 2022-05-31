Исследователи из Weill Cornell Medicine идентифицировали новые подтипы рака предстательной железы. Открытие новых подтипов раковых опухолей может значительно упростить стратегию терапии

Ученые из Weill Cornell Medicine выявили два новых подтипа рака предстательной железы. Эти новые формы заболевания устойчивы к традиционным методам воздействия, однако их классификация и изучение позволят разработать новые методы терапии.

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Исследователи выявили новые подтипы рака простаты. Depositphotos

Большинство видов рака предстательной железы развиваются довольно медленно, и для их лечения существует широкий спектр различных методик. В некоторых случаях назначается гормональная терапия, которая снижает уровень мужских гормонов, таких как тестостерон, за счет которых происходит рост раковых клеток. Однако некоторые виды злокачественных новообразований могут выработать устойчивость к такому лечению, в результате чего они могут стать более опасными и с ними будет намного труднее бороться.

В рамках нового исследования ученые обнаружили, что существует четыре подтипа такого устойчивого к терапии рака простаты (CRPC), включая два, которые ранее не были идентифицированы ранее. Они назвали их SCL и WNT, в соответствии с названием сигнальных путей, которые активизируются в каждом конкретном типе опухоли.

Команда экспертов сначала проанализировала 40 образцов опухолей, выращенных в виде органоидов из раковых клеток, собранных у пациентов. Они исследовали ДНК и РНК клеток, а также их хроматин - нуклеопротеид, представляющий собой сочетание ДНК и белков, которые плотно связывают хромосомы в клетке. Изменения в хроматине могут повышать или снижать экспрессию генов, что может способствовать развитию некоторых видов рака. Таким образом, проанализировав профили хроматина, команда определила четыре типа CRPC.

Затем путем секвенирования РНК опухолей 366 пациентов ученые рассчитали долю каждого типа в случаях возникновения резистентного рака простаты. Они обнаружили, что на тип SCL приходится от 22 до 30 процентов случаев, в то время как WNT встречается гораздо реже, всего в 5-7 процентах случаев.

При более глубоком исследовании команда смогла определить, что происходит в раке простаты SCL. Ряд белков - FOSL1, TEAD, YAP и TAZ - становятся слишком активными, что изменяет доступность хроматина и стимулирует рост опухоли. Выяснив, какие белки вовлечены в процесс, было продемонстрировано, что существующие молекулы, способные оказывать на них негативное воздействие, замедляют рост раковых клеток SCL, что указывает на возможность новых методов лечения.

" Возможность определить тип опухоли у пациентов является очень весомой информацией", - говорит доктор Этка Хурана, соавтор исследования. "Для пациентов, которые попадают в подобную группу SCL, мы нашли очень перспективные лекарственные мишени, которые нам предстоит исследовать в будущем". Исследование было опубликовано в журнале Science.

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Источники: Weill Cornell Medicine, Journal Science, Википедиа

(https://ru.wikipedia.org/wiki/Хроматин)

(https://ru.wikipedia.org/wiki/Рак_предстательной_железы)

(https://www.science.org/doi/10.1126/science.abe1505)

(https://news.weill.cornell.edu/news/2022/05/new-cancer-subtype-may-illuminate-treatment-strategy)