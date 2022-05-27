Исследователи разработали гибкого робота, который использует электрические заряды для питания мышц, заставляющих устройства перемещаться по узким трубам, подобно земляному червю

Двигатель самолета представляет собой лабиринт извилистых, вращающихся трубопроводов, которые транспортируют жидкости и газы по всему агрегату. Подобная геометрическая форма может значительно затруднять осмотр и диагностику этих магистралей.

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Для разработки нового, более эффективного механизма команда робототехников обратилась за вдохновением к природе. Их изобретение - механические земляные черви с "мышцами" из диэлектрических эластомеров и "ногами" из композитного углеродного волокна. (Результаты эксперимента описаны в статье, опубликованной в среду в рецензируемом журнале Science Robotics).

Робот перемещается по прозрачной трубе. Tang et al.

"Существующие методы проверки авиационных двигателей занимают много времени и требуют высокой квалификации инженеров", - говорит инженер-механик Хуйчан Чжао, один из соавторов проекта. "В будущем мы надеемся увидеть роботов, выполняющих такую работу, чтобы сэкономить время и силы".

Изображения робота с камерой, установленной спереди, и робота, обследующего окружающую среду в трубе из нержавеющей стали при частоте движения 1 Гц. Масштабы - 10 мм. Источник. Tang et al.

Тонкие трубопроводы накладывают массу конструктивных ограничений

Это уже далеко не первый робот, предназначенный для осмотра сантиметровых и миллиметровых труб. В других разработках используются колеса или какие-либо другие средства, позволяющие ползать или шагать по замкнутым пространствам. Но как считают авторы новой работы, такие решения не всегда практичны. Одна из причин заключается в том, что условия в разных трубопроводах могут сильно различаться, даже в пределах одного и того же двигателя. Кроме того, такие конструкции могут не справляться с двумя одинаково важными задачами для такого рода роботов: перемещением и мониторингом.

Чтобы устранить эти ограничения, инженеры обратились к роботам с пневматическим приводом. Такие устройства используют для перемещения сжатый воздух, ползая магистралям трубопровода, подобно дюймовым червям. Их легче печатать и сжимать до малых размеров, поскольку они не имеют сложных выступов, таких как колеса или ножки. Однако такие роботы, как правило, медлительны. Это создает определенные трудности ( и потенциальные расходы), в том случае, если роботу необходимо обследовать очень длинные магистрали.

Схематическое изображение робота.

От дюймовых червей к земляным червям

Новая конструкция обеспечивает движение совершенно иным способом. Вместо сжатого воздуха устройство, похожее на дождевого червя, использует электрические заряды, прокладывая себе путь по трубе с помощью комбинации длинных "растягивающихся" и коротких "фиксирующих" элементов.

"Ключевой технологией являются искусственные мышцы (также называемые "мягкими актуаторами" или "актуаторами из диэлектрического эластомера"), которые достаточно мощные и достаточно маленькие, чтобы заставить робота быстро двигаться в трубе", - говорит Чжао. Заряды заставляют актуаторы быстро сжиматься, что позволяет машине длиной 1,85 дюйма (47 мм) двигаться со скоростью одной длины тела в секунду. Робот состоит из сегментов, которые можно скреплять между собой магнитами, позволяя оператору точно настроить конфигурацию в зависимости от спецификации линии, которую необходимо проинспектировать.

"Мы можем поместить такого робота в трубопровод авиационного двигателя и заставить его пройти по нему до самого конца, передавая при этом все изображения, полученные по пути", - говорит Чжао.

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Источники:Journal Science Robotics

(https://www.science.org/doi/10.1126/scirobotics.abm8597)