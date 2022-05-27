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Кавачи: Спутник NASA Landsat 9 запечатлел извержение "акульего вулкана"
Спутник Земли сделал снимки подводного вулкана, извергающегося на Соломоновых островах. Но как это связано с акулами?
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Спутник NASA Landsat 9, запущенный в сентябре прошлого года, запечатлел извержение подводного вулкана Кавачи на Соломоновых островах в Тихом океане. Об этом сообщается на сайте космического агентства. 

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Фотография извержения вулкана со спутника. Earth Observatory/NASA

Программа Landsat является одним из самых продолжительных проектов по сбору спутниковых изображений нашей планеты. Она стартовала в 1972 году в сотрудничестве с NASA и Геологической службой США (USGS) и с тех пор регулярно обновляется по мере накопления высококачественных снимков Земли. Landsat 9 оснащен двумя дистанционными датчиками - оперативным наземным имиджером (OLI) и тепловым инфракрасным датчиком (TIRS). Спутник весом почти 6 000 фунтов (2 721 кг) был введен в эксплуатацию в январе этого года и уже передал изображения извержения подводного вулкана.

Что такое подводные вулканы? 

Подводный вулкан - это трещина на дне океана, из которой возможно извержение магмы. Обычно расположенные вблизи тектонических плит, эти вулканы обеспечивают 75 процентов выброса магмы на планете. Помимо извержения содержимого из недр земли, формирующего новые участки суши, вулканы могут стать силой, способной навсегда изменить нашу планету.

Произошедшее в начале этого года подземное извержение вблизи острова Тонга оказалось в 500 раз мощнее ядерного взрыва в Хиросиме. Оно вызвало цунами, которое на много дней отрезало островное государство от остального мира.

Геологи, океанографы и вулканологи стремятся как можно больше узнать о подводных вулканах, поскольку они позволяют лучше понять внутреннюю природу Земли и процессы формирования вулканических островов, которые они периодически порождают.

Подобные подводные вулканические процессы лучше всего предсказываются с помощью спутниковых изображений. Извержение вулкана Кавачи. NASA

Что из себя представляет "Акулий вулкан"? 

С момента своего первого зарегистрированного извержения в 1939 году вулкан Кавачи на Соломоновых островах произвел на свет множество подобных участков суши. Большинство таких островов (размером не более 1 км) вскоре были размыты волнами. Основание вулкана лежит на глубине 1,2 км, а его вершина находится на глубине 20 метров ниже уровня моря.

Расположенный в 15 милях (24 км) от островов Вангуну вулкан активно извергался в 2014 и 2017 годах. Активная деятельность Кавачи протекает почти непрерывно и жители близлежащего архипелага, часто сообщают о видимых выбросах пепла и пара.

Вулкан вступил в фазу активного извержения в октябре прошлого года. Предыдущие исследования показали, что магма вулкана, может варьироваться от базальтовой, насыщенной магнием и железом, до андезитовой, с высоким содержанием кремния.

Но даже, несмотря на агрессивную кислотную перегретую воду, содержащую фрагменты вулканических пород, научная экспедиция в 2015 году обнаружила возле кратера две разновидности акул-молотов. После чего Кавачи и получил свое второе название "Акулий вулкан".

Чтобы уловить ранние сигналы вулканических извержений, геологи используют самые современные приборы. Однако, как отмечает Мэтью Блэкетт, эксперт по физической географии и природным угрозам из Университета Ковентри в Великобритании, в своем сообщении на сайте Conversation, лучший способ предсказать подводные вулканы - это спутниковые снимки. Блэкетт подчеркивает, что изменения цвета океана были замечены почти за месяц до начала активной вулканической деятельности.

Поэтому, кроме того, что Landsat 9, передаёт нам захватывающие изображения нашей планеты, он выполняет ценную работу по мониторингу вулканической деятельности.

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Источники: NASA, Википедиа, The Conversation
(https://ru.wikipedia.org/wiki/Landsat) (https://ru.wikipedia.org/wiki/Подводный_вулкан)
(https://earthobservatory.nasa.gov/images/149834/submarine-eruption-of-kavachi-volcano)
(https://theconversation.com/underwater-volcanoes-how-ocean-colour-changes-can-signal-an-imminent-eruption-175408)

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#nasa #landsat 9 #usgs #акулий вулкан #акулы-молоты #извержение подводного вулкана #подводный вулкан
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