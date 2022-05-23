Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
amv212 За пост начислено вознаграждение
Ученые приступили к I фазе клинических испытаний экспериментального вируса, уничтожающего рак
Ожидается, что клинические испытания будут продолжаться на протяжении двух лет
анонсы и реклама
3050 Gigabyte Gaming дешевле 40 тр
3 вида RTX 3050 заметно дешевле 40 тр
3070 Ti за копейки - надо брать
-47% на 3080 Gigabyte Aorus
В <b>ДВА раза</b> упала цена i5 12400
-30% от цены 3060 Ti - криптозима торжествует
RTX 3080 за 80 тр в Регарде

City of Hope, одна из крупнейших в США организаций по лечению и исследованию рака, объявила о начале первой фазы клинических испытаний с использованием модифицированного вируса для борьбы с прогрессирующими формами онкологических заболеваний. 

реклама

Изображение раковых клеток. koto_feja/iStock

Чтобы разгадать загадку рака, современная наука использует широкий спектр доступных инструментов. От использования препаратов, выборочно нацеленных на раковые клетки, до перепрограммирования иммунных клеток пациента на борьбу с онкологией, ученые с помощью инновационных механизмов ведут непрерывную работу по снижению сопутствующего ущерба и улучшению результатов лечения пациентов. Недавно в эту категорию был включен онколитический вирус - проще говоря, модифицированный вирус, убивающий рак. 

Как работает лечение? 

Суть новой технологии заключается в том, чтобы использовать иммунную систему организма для борьбы с опухолями. Однако наличие опухоли является очевидным признаком того, что иммунная система не смогла распознать угрозу. Поэтому исследователи ставят перед собой цель использовать вирус, который будет производить фрагменты, способные пометить раковые клетки для иммунной системы.

Для этого исследователи модифицируют вирус, в данном случае поксвирус, а затем используют его для заражения пациента. Попадая в клетку-хозяина, модифицированный вирус реплицируется, а затем "взрывает" клетку-хозяина, высвобождая тысячи новых вирусных частиц, которые прикрепляются к раковым клеткам. Эти фрагменты вирусных ДНК служат сигналом для иммунной системы хозяина к атаке на раковые клетки. 

Лекарство, используемое в данном испытании, разработано австралийской компанией Imugene и называется CF-33-hNIS или Vaxinia. Препарат показал свою эффективность в уменьшении размеров опухолей толстой кишки, легких, молочной железы, яичников и поджелудочной железы в лабораторных испытаниях и на животных моделях, отмечается в пресс-релизе.

Аббревиатура hNIS в названии препарата означает котранспортер йодида натрия - белок, который исследователи намерены использовать для получения изображений и мониторинга вирусной репликации, а также для повреждений раковых клеток с помощью радиоактивного йода, сообщает Science Alert.

Что будет включать в себя испытание? 

Испытания первой фазы направлены на определение безопасности препарата и будут проводиться на 100 добровольцах в десяти исследовательских центрах США и Австралии. Добровольцами станут онкологические пациенты с метастатическими или прогрессирующими солидными опухолями, получившие как минимум две предшествующие линии лечения рака. Экспериментальный препарат Vaxinia будет вводиться внутривенно или непосредственно в область опухоли, отмечается в пресс-релизе организации.

Несмотря на то, что абсолютно все добровольцы получат препарат, после того, как будет доказана его безопасность, часть пациентов пройдет дополнительный курс иммунотерапии пембролизумабом, который, как было доказано, также улучшает способность иммунной системы бороться с опухолями.

"Интересно, что те же характеристики, которые в конечном итоге делают раковые клетки устойчивыми к химио- или лучевой терапии, на самом деле способствуют эффективной работе онколитических вирусов", - сказал Юман Фонг, один из основных разработчиков генетически модифицированного вируса. "Мы надеемся использовать перспективы вирусологии и иммунотерапии для лечения широкого спектра смертельных видов рака".

Данное испытание проводится в соответствии с процедурой исследований новых лекарственных препаратов (IND) Управления по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA). Разрешение на его проведение было получено в декабре 2021 года. Набор пациентов еще продолжается и, как ожидается, займет около двух лет. 

анонсы и реклама
RTX 3070 за 80тр в Ситилинке
RTX 3050 дешевле 40 тр в Ситилинке
RTX 3080 за 100 тр с началом в Регарде
3090 !! Ti !! в Ситилинке - смотри цену
3080 Ti дешевле 120 тр в XPERT.RU
<b>RTX Ti 3070 за 80 тр</b> Gigabyte Gaming
3080 Ti Gigabyte Gaming дешевле 150тр
в ПОЛТОРА раза подешевел i7 12700Kf
RTX 4000 в продаже за 100тр
3070 Ti MSI Gaming - 80тр в XPERT.RU
3080 Gigabyte Aorus за 100тр в Ситилинке

Источники: Википедиа, Journal Science Alert
(https://ru.wikipedia.org/wiki/Поксвирусы)
(https://ru.wikipedia.org/wiki/Виротерапия)
(https://ru.wikipedia.org/wiki/Пембролизумаб) 
(https://www.sciencealert.com/first-patient-injected-with-experimental-cancer-killing-virus-in-new-clinical-trial)
(https://www.cityofhope.org/city-hope-and-imugene-announce-first-patient-dosed-phase-1-trial-test-cancer-killing-oncolytic)

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#рак #лечение рака #imugene #vaxinia #вирус убивающий рак #лекарство от рака #модифицированный вирус
2
Показать комментарии (2)

Материалы по теме

AACR: Новый метод CAR-T иммунотерапии рака значительно усилен технологией матричных РНК вакцин
Science: Масштабное исследование генома человека обнаружило 58 новых мутаций, способных вызвать рак
Мичиганский университет: Новая ультрозвуковая терапия успешно уничтожает до 75% злокачественных новообразований
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

NVIDIA перенесёт сроки выхода видеокарт GeForce RTX 4000 из-за падения спроса и снижения цен – MLID
133
Почему российский рубль дорожает, и когда ожидать падения курса национальной валюты – Lenta
171
Видеокарты NVIDIA дешевеют в магазинах РФ – GeForce RTX 3060 Ti скинула 30% за 3 недели
16
Рассматриваем, из чего можно собрать ПК за 80-85 тысяч рублей в мае 2022 года
37
Сколько будет стоить Биткоин в 2030 году и какой курс будет уже завтра – эксперты Cryptonews
7
Radeon RX 6300M оказалась на одном уровне с GeForce MX450 в тесте Geekbench 5
+
На фоне приближения PoS продолжается снижение цен на видеокарты
29
Подробности о процессорах Ryzen 7000 — быстрее более чем на 15 %, увеличенный L2-кэш, графика RDNA 2
50
Сколько будут стоить смартфоны и видеокарты летом 2022 года в РФ – последствия параллельного импорта
3
AMD рассказала о новых процессорах Ryzen 7000 на Computex2022 - частота 5,5 ГГц, +15% IPС, до 170 Вт
23
AMD, вероятно, покажет первые материнские платы AM5 X670 и B650 на выставке Computex 2022
+
Покупка видеокарты после майнинга на Авито - разбираемся, на что обращать внимание
13
Выход первого дополнения для стратегии The Riftbreaker отложили до июля
+
ЦБ возобновил закупки валюты, чтобы сдержать укрепление рубля
114
EA удалит режим Прорыв в Battlefield 2042 на 128 человек на всех платформах
4
Samsung представит мониторы Odyssey Neo G7 и G4 на выставке Computex 2022
2
Процессор Ryzen 9 7950Х сможет разгоняться до 5.4 ГГц и получит функцию автоматического буста ОЗУ
13
Бюджетные игровые видеокарты становятся доступнее в магазинах РФ – Radeon RX 6600 со скидкой до 30%
7
В США RX 6900 XT продают на $200 ниже рекомендованной цены
11
Вампирский боевик V Rising ожидаемо стартовал с первого места в недельном чарте продаж Steam
5

Популярные статьи

ТОП-10 ошибок при выборе и приобретении комплектующих для игрового ПК
78
Выбираем материнскую плату LGA1700 под 12-поколение процессоров Intel
58
Тестирование скорости запуска системы с видеокартами от AMD и NVIDIA
28
10 опасных ошибок при сборке компьютера, которые могут повредить ваши комплектующие
29
Видеокарта Radeon RX 6600 XT: тестирование в играх с классическим рендерингом
10
Мои впечатления от игры Dragon Age: Origins. Часть четвертая заключительная
+
Обзор и тестирование ноутбука ASUS ZenBook 14 OLED (UX3402Z)
+

Сейчас обсуждают

fint1982
20:46
Джо применит силу языка, главное чтобы не перепутал место применения
Джо Байден заявил о применении силы в случае нападения на Тайвань
sljoker
20:45
70к рублей, отличный аппарат
Xiaomi выпустила 86" 4К телевизор за $1270
&lt;TopUpdate&gt;
20:44
А я месяц назад скачивал ВоТ не играл в него долго толком. В начале чуток даже затянуло, а потом резко стало скучно, даже халявный преям на пять дней вроде не докатал, и удалил игру. Самое забавное по...
Wargaming не хотят давать доступ к 3D-стилям для игроков из России и Беларуси
Владимир
20:43
Китай не материковый сам то поделен на 2 лагеря, если я не путаю. куда им еще тайвань мурыжить. да и сейчас в такое непростое время. разве что если ситуация совсем безвыходная будит, тогда да. это есл...
Джо Байден заявил о применении силы в случае нападения на Тайвань
Такой-то
20:41
Как
Как Chieftec GPS-700A8 отработал 6 лет и попросился в мусорное ведро
Дмитрий Семёнов
20:37
Вряд ли, ввиду статуса организации, там остановятся на Орле. Скорее всего внедрят Смоленск и начнут играть в мандатные разрешения. Это весело, видел). Но не про удобство юзерам.
«Росатом» планируют полностью перевести на ОС Astra Linux до конца 2024 года
Profit
20:35
начало конца человечества из-за очередного "выхода антител из-под контроля" (ц)
Ученые приступили к I фазе клинических испытаний экспериментального вируса, уничтожающего рак
Noble-Man
20:35
Ожидал, что здесь будут подробные гайды, как проц вставлять так, чтобы ничего не погнуть итд, а тут просто перечисление - пользы никакой.
10 опасных ошибок при сборке компьютера, которые могут повредить ваши комплектующие
Dmitry Nogaev
20:34
В постомат цайнао, бесплатная доставка
Демоверсия шутера Trepang2, вдохновлённого оригинальным F.E.A.R., выйдет в следующем месяце
Катерина Стец
20:33
кофе там редкостная ссанина
Прокачанная Radeon RX 6750 XT уже доступна в магазинах РФ – геймерская видеокарта со скидкой 30%
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем