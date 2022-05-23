Ожидается, что клинические испытания будут продолжаться на протяжении двух лет

City of Hope, одна из крупнейших в США организаций по лечению и исследованию рака, объявила о начале первой фазы клинических испытаний с использованием модифицированного вируса для борьбы с прогрессирующими формами онкологических заболеваний.

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Изображение раковых клеток. koto_feja/iStock

Чтобы разгадать загадку рака, современная наука использует широкий спектр доступных инструментов. От использования препаратов, выборочно нацеленных на раковые клетки, до перепрограммирования иммунных клеток пациента на борьбу с онкологией, ученые с помощью инновационных механизмов ведут непрерывную работу по снижению сопутствующего ущерба и улучшению результатов лечения пациентов. Недавно в эту категорию был включен онколитический вирус - проще говоря, модифицированный вирус, убивающий рак.

Как работает лечение?

Суть новой технологии заключается в том, чтобы использовать иммунную систему организма для борьбы с опухолями. Однако наличие опухоли является очевидным признаком того, что иммунная система не смогла распознать угрозу. Поэтому исследователи ставят перед собой цель использовать вирус, который будет производить фрагменты, способные пометить раковые клетки для иммунной системы.

Для этого исследователи модифицируют вирус, в данном случае поксвирус, а затем используют его для заражения пациента. Попадая в клетку-хозяина, модифицированный вирус реплицируется, а затем "взрывает" клетку-хозяина, высвобождая тысячи новых вирусных частиц, которые прикрепляются к раковым клеткам. Эти фрагменты вирусных ДНК служат сигналом для иммунной системы хозяина к атаке на раковые клетки.

Лекарство, используемое в данном испытании, разработано австралийской компанией Imugene и называется CF-33-hNIS или Vaxinia. Препарат показал свою эффективность в уменьшении размеров опухолей толстой кишки, легких, молочной железы, яичников и поджелудочной железы в лабораторных испытаниях и на животных моделях, отмечается в пресс-релизе.

Аббревиатура hNIS в названии препарата означает котранспортер йодида натрия - белок, который исследователи намерены использовать для получения изображений и мониторинга вирусной репликации, а также для повреждений раковых клеток с помощью радиоактивного йода, сообщает Science Alert.

Что будет включать в себя испытание?

Испытания первой фазы направлены на определение безопасности препарата и будут проводиться на 100 добровольцах в десяти исследовательских центрах США и Австралии. Добровольцами станут онкологические пациенты с метастатическими или прогрессирующими солидными опухолями, получившие как минимум две предшествующие линии лечения рака. Экспериментальный препарат Vaxinia будет вводиться внутривенно или непосредственно в область опухоли, отмечается в пресс-релизе организации.

Несмотря на то, что абсолютно все добровольцы получат препарат, после того, как будет доказана его безопасность, часть пациентов пройдет дополнительный курс иммунотерапии пембролизумабом, который, как было доказано, также улучшает способность иммунной системы бороться с опухолями.

"Интересно, что те же характеристики, которые в конечном итоге делают раковые клетки устойчивыми к химио- или лучевой терапии, на самом деле способствуют эффективной работе онколитических вирусов", - сказал Юман Фонг, один из основных разработчиков генетически модифицированного вируса. "Мы надеемся использовать перспективы вирусологии и иммунотерапии для лечения широкого спектра смертельных видов рака".

Данное испытание проводится в соответствии с процедурой исследований новых лекарственных препаратов (IND) Управления по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA). Разрешение на его проведение было получено в декабре 2021 года. Набор пациентов еще продолжается и, как ожидается, займет около двух лет.

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Источники: Википедиа, Journal Science Alert

(https://ru.wikipedia.org/wiki/Поксвирусы)

(https://ru.wikipedia.org/wiki/Виротерапия)

(https://ru.wikipedia.org/wiki/Пембролизумаб)

(https://www.sciencealert.com/first-patient-injected-with-experimental-cancer-killing-virus-in-new-clinical-trial)

(https://www.cityofhope.org/city-hope-and-imugene-announce-first-patient-dosed-phase-1-trial-test-cancer-killing-oncolytic)