Немецкая технологическая компания CompActive разработала экспериментальный колесный диск с вентиляционными каналами, которые открываются под воздействием тепла по мере необходимости.

Несмотря на то, что абсолютно плоское колесо было бы максимально аэродинамично, его было бы очень трудно охлаждать - особенно в процессе торможения. И тем не менее! Инженеры почти приблизились к идеалу, разработав новый экспериментальный колесный диск с вентиляционными каналами, которые открываются под воздействием тепла по мере необходимости.

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Прототип колеса Active Aero Wheel с закрытыми (слева) и открытыми (справа) вентиляционными отверстиями. CompActive

Устройство под названием Active Aero Wheel разработано немецкой технологической компанией CompActive. Оно предназначено для минимизации вихрей, которые нарушают воздушный поток, возникающий на высоких скоростях вокруг автомобильных колес с традиционной вентиляцией, и в то же время позволяет отводить тепло, образующееся при торможении.

Вентиляционные клапаны выполнены в виде пяти листовидных фланцев, встроенных в плоскую металлическую поверхность обода, которые большую часть времени остаются заподлицо с остальной поверхностью изделия. К тыльной стороне (основанию) каждого клапана крепится легкий актуатор, который представляет собой несколько элементов из сплава с памятью формы, размещенных продольно, друг к другу.

Пока температура внутри колеса остается низкой, эти лементы остаются в своем исходном состоянии. Однако при нагревании они сжимаются. Таким образом, тепло, выделяемое в процессе торможения, сначала заставляет вентиляционные отверстия открыться, а затем выходит наружу. Как только колесо остывает, вентиляционные каналы снова закрываются.

В настоящее время CompActive приглашает к сотрудничеству стороны, заинтересованные в коммерческой реализации технологии. Колесо Active Aero Wheel демонстрируется на видео ниже.





Активные аэродинамические колесные диски от CompActive

На протяжении десятилетий автомобильная промышленность работала над концепциями минимизации вредного сопротивления воздуха при быстром вращении колеса. Конструкция новых электромобилей показывает, что по причинам эффективности и дальности хода все большее распространение получают конструкции с закрытыми ободами и отверстиями малых размеров. Однако это может снизить аэродинамическое сопротивление не более чем на один процент. Только полное закрытие обода может полностью устранить поток воздуха и вредное воздействие ротора колеса. Однако это противоречит необходимому охлаждению тормозной камеры в случае чрезвычайной ситуации, например, после спуска с горного перевала. Модули приводов от CompActive теперь позволяют интегрировать в обод несколько вентиляционных клапанов, которые автоматически открываются за счет отработанного тепла тормозной системы и инициируют охлаждение через поверхность диска. Благодаря тому, что они не требуют источника питания, их с легкостью можно использовать и на вращающихся компонентах: Актуаторы с плоским изгибом обеспечивают достаточный ход и необходимую устойчивость элемента, быстро вращающегося в условиях дорожного движения.

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Источники: CompActive

(https://compactive.de/language/en/)

(https://compactive.de/Konfigurationen/AppNote/CompActive%20-%20AeroWheel.pdf)