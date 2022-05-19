Криптовалюты весьма изменчивы, их стоимость растет и падает в мгновение ока. Но вы пожалуйста сильно не переживайте, Чангпенг Чжао все еще миллиардер.

В январе 2022 года мы сообщали о том, что Чангпенг Чжао, более известный миру криптовалют как "CZ" и CEO криптобиржи Binance, владеет самым крупным криптовалютным состоянием на нашей планете с впечатляющими 96 миллиардами долларов.

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Watcchiwit/iStock

На тот момент его активы были выше, чем у самого состоятельного бизнесмена Азии Мукеша Амбани, который находился на 11 месте в Bloomberg Billionaires Index с внушительной суммой в $94 млрд. По подсчетам Bloomberg в тот момент состояние Чжао было обусловлено ростом доходов Binance на $20 млрд в 2021 году и наличием 90-процентного пакета акций компании.

И снова бедный

Теперь, когда ситуация изменилась, Чжао потерял значительную часть своего состояния. Бывший миллиардер горько пошутил в Twitter, что он "снова беден", потому что его инвестиции в криптовалюту luna на этой неделе упали с шокирующей суммы в $1,6 миллиардов до каких-то жалких $2 200.

Чжао пояснил, что в реестре Binance было зарегистрировано 15 миллионов токенов Luna, полученных за счет инвестиций в размере $3 млн, в сеть Terra. Он добавил, что по состоянию на понедельник "эти уникальные, но теперь обесценившиеся токены никогда не перемещались и не продавались".

Что случилось с Luna?

Стоимость Luna была очень тесно связана с ее родственным токеном TerraUSD. Когда две недели назад последний потерял привязку к доллару США, инвесторы поспешили избавиться от активов в этом токене, фактически, потянув за собой и цену на Luna.

Что можно сделать сейчас?

Существует вероятность того, что команда Terra может возместить убытки своим розничным инвесторам. По крайне мере, именно такой призыв к компании опубликовал Чжао в начале этой недели в Твиттер: "Чтобы подать достойный пример по защите клиентов, Binance забудет об этом и попросит команду проекта Terra выплатить компенсацию в первую очередь частным инвесторам, а уже потом Binance, если такое вообще возможно", - написал Чжао.

Действительно ли Чжао теперь беден?

Несмотря на его шутливые заявления, Чжао далеко не бедный человек. В январе этого года личные криптовалютные активы Чжао оценивались в сумму от $ 28 до $ 39 млрд. Кроме того, Binance является крупнейшей криптобиржей мира, обеспечивая такие же объемы операций, как и 4 ближайшие биржи вместе взятые. Кроме того, у Чжао есть личные вложения в Bitcoin и собственную монету Binance Coin (BNB). Так что его чистая капитализация более менее находится в безопасности. По последним данным, полученным от источника на этой неделе, его состояние оценивается в сумму чуть менее 15 миллиарда долларов.

Однако эта новость иллюстрирует, насколько волатильными могут быть криптовалюты и почему инвестировать в них следует крайне осторожно. Если такие монстры технологической индустрии, как Чангпенг Чжао, могут потерять столько денег, представьте, сколько могут потерять обычные обыватели.

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Источники: Bloomberg Billionaires Index

(https://www.bloomberg.com/billionaires/)

(https://www.bloomberg.com/billionaires/profiles/changpeng-zhao/)