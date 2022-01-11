С состоянием в 96 миллиардов долларов без учета стоимости криптовалютных активов

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Чангпенг Чжао, известный в криптомире как "CZ", генеральный директор криптовалютной биржевой платформы Binance, обладает самым большим криптовалютным капиталом в мире, а его состояние составляет 96 миллиардов долларов.

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Чанпенг Чжао, основатель Binance, крупнейшей криптовалютной обменной платформы по количеству транзакций, владеет самым большим криптовалютным состоянием.

Его состояние больше, чем у самого богатого человека Азии Мукеша Амбани, занимающего 11-е место в индексе Bloomberg Billionaires Index с капиталом в 93,3 миллиарда долларов.

Рейтинг Bloomberg основан на 20-миллиардном росте доходов Binance в 2021 году и 90 процентах акций биржи, принадлежащих Чжао, по данным анализа нормативных документов компании.

Чжао, канадский гражданин, уроженец китайской провинции Цзянсу, изучал компьютерные дисциплины и начинал свою карьеру в сфере финансов. Его знакомство с криптовалютами началось в Шанхае в 2013 году во время совместной игры в покер с Бобби Ли, на тот момент исполнительным директором BTC China, и предпринимателем Роном Цао, которые порекомендовали Чжао инвестировать в биткоины 10 процентов своей чистой прибыли.

Ознакомившись с технологией биткоина, Чжао продаёт свою квартиру и вкладывает деньги в эту технологию. Затем он основывает криптовалютную обменную платформу Binance, ставшую главным ориентиром для трейдеров альткоинов (альтернативных монет), не забыв включить в свой листинг более 350 монет.

Binance осуществляет криптовалютные сделки на сумму от 40 до 170 миллиардов долларов в сутки. Binance - крупнейшая криптовалютная биржа в мире, которая обеспечивает такой же объем торгов, как и четыре следующие крупнейшие биржи вместе взятые.

Состояние Чжао даже выше 96 миллиардов долларов, поскольку он имеет личные инвестиции в биткоин и собственную монету Binance - Binance Coin (BNB). В прошлом году BNB резко взлетел примерно на 1 300 процентов. Между тем, личные инвестиции Чжао в криптовалюты оцениваются в 28-39 миллиардов долларов.

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Восемь из 10 самых богатых людей в списке Bloomberg работают в сфере высоких технологий. Технологии - это отрасль, занимающая второе место по числу миллиардеров после финансов и инвестиций: в списке из 500 человек насчитывается 80 миллиардеров.