Чангпенг Чжао, известный в криптомире как "CZ", генеральный директор криптовалютной биржевой платформы Binance, обладает самым большим криптовалютным капиталом в мире, а его состояние составляет 96 миллиардов долларов.
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Его состояние больше, чем у самого богатого человека Азии Мукеша Амбани, занимающего 11-е место в индексе Bloomberg Billionaires Index с капиталом в 93,3 миллиарда долларов.
Рейтинг Bloomberg основан на 20-миллиардном росте доходов Binance в 2021 году и 90 процентах акций биржи, принадлежащих Чжао, по данным анализа нормативных документов компании.
Чжао, канадский гражданин, уроженец китайской провинции Цзянсу, изучал компьютерные дисциплины и начинал свою карьеру в сфере финансов. Его знакомство с криптовалютами началось в Шанхае в 2013 году во время совместной игры в покер с Бобби Ли, на тот момент исполнительным директором BTC China, и предпринимателем Роном Цао, которые порекомендовали Чжао инвестировать в биткоины 10 процентов своей чистой прибыли.
Ознакомившись с технологией биткоина, Чжао продаёт свою квартиру и вкладывает деньги в эту технологию. Затем он основывает криптовалютную обменную платформу Binance, ставшую главным ориентиром для трейдеров альткоинов (альтернативных монет), не забыв включить в свой листинг более 350 монет.
Binance осуществляет криптовалютные сделки на сумму от 40 до 170 миллиардов долларов в сутки. Binance - крупнейшая криптовалютная биржа в мире, которая обеспечивает такой же объем торгов, как и четыре следующие крупнейшие биржи вместе взятые.
Состояние Чжао даже выше 96 миллиардов долларов, поскольку он имеет личные инвестиции в биткоин и собственную монету Binance - Binance Coin (BNB). В прошлом году BNB резко взлетел примерно на 1 300 процентов. Между тем, личные инвестиции Чжао в криптовалюты оцениваются в 28-39 миллиардов долларов.
Восемь из 10 самых богатых людей в списке Bloomberg работают в сфере высоких технологий. Технологии - это отрасль, занимающая второе место по числу миллиардеров после финансов и инвестиций: в списке из 500 человек насчитывается 80 миллиардеров.