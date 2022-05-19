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Bloomberg: Размышляя о политике и критикуя ESG Илон Маск потерял $12 млрд всего за один день
Маск, вероятно, был в ярости от того, что Tesla была исключена из рейтинга компаний S&P, и назвав это мошенничеством.
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Илон Маск, технологический лидер компании Tesla, производящей электромобили, и претендент на пост генерального директора Twitter, потерял 12 миллиардов долларов США в течение одного дня, когда он как обычно в Twitter решил поведать миру о своих политических предпочтениях. Об этом сообщило агентство Bloomberg. 

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Илон Маск попал в затруднительное положение. Daniel Oberhaus/ Wikimedia Commons

Всем известно, что Маск очень много времени проводит в Twitter. В последнее время он делится масштабными идеями о переменах, которые необходимо произвести в социальной сети Twitter - компании, которую он очень хочет приобрести. Однако в минувшую среду генеральный директор Tesla все-таки излил свою душу, рассказав пользователям Твиттер о своих политических взглядах. 

После этого в течение одного дня цена акций Tesla опустилась до самого низкого уровня за 2022 год, списав с баланса Илона Маска около $12,3 млрд, отмечается в отчете Bloomberg. 

Tesla спустила курок

Разглагольствования Маска начались после того, как Tesla была исключена из S&P 500 - списка компаний, ранжированных по их социальной, экологической и управленческой политике (ESG). Как сообщает Reuters, S&P 500 является относительно новым эталоном, который инвесторы используют перед принятием финансовых решений. Таким образом, вполне логично, что компании, попавшие в этот список, сделали значительный вклад в защиту окружающей среды и переход общества в новую эру.

Согласно таким критериям, компания Tesla, ставшая пионером в производстве электромобилей и работающая над созданием аккумуляторных мощностей для электросетей и продвигающая солнечную энергию, должна стопроцентно попасть в список. И она в него попала. Однако буквально на днях производитель электромобилей был исключен из списка, что явно рассердило Маска, который написал об этом в Твиттере. 

Руководитель S&P Маргарет Дорн сообщила агентству Reuters, что исключение Tesla из списка последовало за сообщениями о расовой дискриминации на ее предприятиях и авариях, связанных с участием автономных автомобилей компании.

На просьбу прокомментировать, как так получилось, что именно компания Exxon возглавила список, представитель индекса сообщил агентству Reuters, что Маск, возможно, имел в виду список компаний, отсортированный по их рыночной капитализации, а не по рейтингу ESG. (ESG-оценка представляет собой мнение о деятельности компании или региона в области устойчивого развития)

Маск - мишень для атаки 

Маск даже заявил, что рейтинговое агентство S&P Global потеряло свою репутацию. Как заявили представители власти “Из-за своей прямолинейности Маск оказался по другую сторону баррикад“. До этого Илон неоднократно выражал недовольство тем, что Белый дом "игнорирует его усилия и стремление Tesla по воплощению в жизнь идеи электрифицированного транспорта ".

В начале этого года президент Джо Байден высоко оценил инвестиции автопроизводителей General Motors и Ford в развитие электрического транспорта, забыв (ну как обычно)  упомянуть при этом Tesla. 

Маск выразил свое недовольство в следующем твите.  

В отдельном твите он добавил, что в ближайшие месяцы ожидает усиления политических выпадов в свой адрес.

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Источники: Bloomberg, Reuters
(https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-05-18/musk-loses-12-billion-in-a-day-as-he-tweets-politics-slams-esg)
(https://www.reuters.com/business/sustainable-business/tesla-removed-sp-500-esg-index-autopilot-discrimination-concerns-2022-05-18/)

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