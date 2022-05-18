Беспроводная контактная линза, отслеживающая глазное давление и доставляющая лекарства от глаукомы по требованию, была протестирована на животных

Умные контактные линзы с беспроводной связью могут помочь в лечении глаукомы, контролируя уровень давления внутри глаз и автоматически доставляя лекарства при его повышении.

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Вид на сетчатку глаза с глаукомой. Paul Parker/Science Photo LibrarY

По некоторым оценкам, глаукома поражает около 80 миллионов людей во всем мире и возникает из-за недостаточного оттока жидкости из глаза, что повышает глазное давление и может привести к повреждению зрительного нерва, передающего в мозг оптические сигналы.

Это заболевание обычно лечится с помощью лекарств, которые помогают вывести лишнюю жидкость из глаза и назначаются в виде глазных капель. Но иногда люди не соблюдают график лечения, считают Си Си из Университета Сунь Ятсена в Гуанчжоу (Китай) и его коллеги.

Они разработали прототип контактной линзы, которая может определять глазное давление и выпускать лекарство от глаукомы, когда это необходимо. Внешний слой линзы состоит из шести крошечных медных пластин, расположенных вокруг зрачка. Они фиксируют деформацию глаза, вызванную повышением глазного давления. Антенна, расположенная рядом с глазом, передает данные на находящийся поблизости компьютер. Внутренний слой линзы, контактирующий с роговицей глаза, содержит препарат для снижения давления под названием бримонидин, который высвобождается, когда линза получает сигнал от компьютера посредством беспроводной связи.

Исследователи испытали свои линзы на кроликах без глаукомы. Сначала они продемонстрировали, что устройство может контролировать глазное давление у животных и передавать данные по беспроводной связи на внешний компьютер. Затем они использовали компьютер для беспроводной передачи сигнала на контактную линзу, который запускал выделение бримонидина.

Наблюдая за кроликами, они обнаружили, что уже через 30 минут глазное давление у животных снизилось примерно на треть, а через 2 часа - более чем на 40 процентов.

"Реализация этой технологии для использования в пунктах оказания медицинской помощи может произвести революцию в жизни миллионов пациентов с глаукомой", - говорит Али Йетисен из Имперского колледжа Лондона. "Это было бы прекрасным дополнением к инструментарию офтальмолога".

Однако для того, чтобы оценить, насколько эффективно устройство работает на людях, необходимо провести серию клинических испытаний.

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Источники: Nature Communications, Journal Newscientist (DOI: 10.1038/s41467-022-29860-x) (https://www.newscientist.com/article/2320689-smart-contact-lens-could-directly-deliver-glaucoma-drugs-when-needed/)