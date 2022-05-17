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Австралийские учёные доказали, что при правильном питании силовые тренировки сжигают жир не хуже кардио
Однако если вы хотите похудеть, вам нужно лишь уменьшить количество потребляемых калорий
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Путь к снижению веса у разных людей может выглядеть по-разному, и различные исследования постоянно предлагают новые сведения о том, как можно адаптировать режим физических упражнений к индивидуальным особенностям человека. Последние результаты в этой области были получены группой специалистов из австралийского Университета Эдит Коуэн,. Они продемонстрировали, что в сочетании с правильной диетой силовые тренировки, такие как упражнения, с собственным весом или поднятие тяжестей, могут так же эффективно сжигать жир, как и аэробные упражнения.

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Новое исследование показывает, что силовые тренировки могут быть эффективным способом сбросить килограммы в сочетании со здоровым питанием. Depositphotos

Когда мы думаем о программах тренировок, направленных на снижение веса, то, естественно, представляем себе людей, занимающихся на тренажерах или совершающих длительные интенсивные пробежки. Проблема не только в том, что такие тренировки малопривлекательны по вполне понятным причинам, но и в том, что их повторяющийся характер может вызвать стресс для организма и привести к травмам. Авторы нового исследования подчеркивают необходимость поиска альтернативных путей снижения жировой ткани у людей с избыточным весом.

"Люди могут испытывать дискомфорт от перспективы провести 30 или 40 минут на беговой дорожке или велосипеде", - сказал ведущий исследователь Педро Лопес. "Они могут травмировать колени, суставы, связки и многое другое, потому что им приходится переносить весь вес своего тела во время большого количества аэробных упражнений".

Лопес и его коллеги провели обзор существующей литературы на предмет влияния программ тренировок на количество жировой ткани в организме людей с избыточным весом. В рамках нового мета-анализа были изучены данные 114 различных исследований, которые позволили экспертам сравнить влияние силовых и аэробных упражнений в сочетании со здоровым питанием на такие показатели, как характер распределения жировой ткани, процент жира и сухую мышечную массу.

В результате были получены некоторые интересные выводы, которые могут противоречить общепринятым представлениям о снижении веса. Пожалуй, наименее удивительным был подтверждение факта вывод о том, что тренировки с отягощением являются эффективным способом наращивания и поддержания мышечной массы. А вот то, что силовые тренировки по эффективности сопоставимы с кардио, вызвало большее удивление исследователей.

"Обычно, когда мы говорим об ожирении, составе тела или потере веса, мы слышим только об кардио упражнениях", - сказал Лопес. "Эта статья доказывает, что мы можем использовать тренировки с отягощением и добиваться значимого эффекта при диете, основанной на снижении калорийности. Мы можем снизить процент жира в организме, массу жира во всем теле, вес тела и ИМТ. Если сравнивать литературные данные, то эти эффекты схожи с аэробными тренировками с ограничением калорий у взрослых людей с избыточным весом или ожирением".

Это исследование основывается на другом интересном исследовании, которое мы рассматривали в прошлом году и в котором изучался эффект тренировок с сопротивлением на потерю веса. Это исследование показало, как они могут изменить метаболизм, заставляя клетки переходить в режим сжигания жира.

В совокупности эти результаты показывают, что для людей, не имеющих возможности заниматься кардио тренировками, посещение тренажерного зала может стать полезной альтернативой. Однако ученые напоминают, что какие бы упражнения мы ни выполняли, если не придерживаться здорового питания, то это вряд ли сильно изменит размер нашей талии.

"Если вы хотите похудеть, вам нужно лишь уменьшить количество потребляемых калорий", - говорит Лопес.

Исследование было опубликовано в журнале Obesity Reviews.

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Источники: Edith Cowan University,  journal Obesity  Reviews.
(https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/obr.13428)
(https://www.ecu.edu.au/newsroom/articles/research/weights-can-be-weapons-in-battle-against-obesity)

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#спорт #кардио #тренировки с отягощением
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