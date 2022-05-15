Новая технология поможет остановить пластиковое загрязнение нашей планеты.

Проблема пластикового загрязнения достигла своего пика. Мало того, что он уничтожает биосферу мирового океана, так еще и создает дилемму для здоровья населения, с которой мы только-только начинаем бороться. Поэтому именно сейчас, ради сохранения здоровья всей планеты нам крайне необходимо найти альтернативу пластику.

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Фотокаталитическое покрытие из кремнезема и смолы для экологичной защиты бумаги как заменителя пластика

И что интересно, такой альтернативой может стать материал, который мы используем уже тысячи лет. Это обычная бумага. В новом исследовании, опубликованном в минувшую пятницу в журнале Industrial & Engineering Chemistry Research, ученые из Токийского университета создали жидкое соединение, получившее название Choetsu, которое при нанесении на бумагу может создавать прочное водонепроницаемое покрытие.

"Существуют материалы, которые могут безопасно разлагаться, например, бумага, но, безусловно, бумага не может выполнять те функции, что и пластик", - сказал в пресс-релизе Зенджи Хирои, профессор Института физики твердого тела Токийского университета, один из авторов исследования. "Однако мы нашли способ наделить бумагу некоторыми полезными свойствами пластика и при этом полностью исключить все его недостатки. Мы назвали его Choetsu - недорогое биоразлагаемое покрытие, которое придает простой бумаге водонепроницаемость и прочность".

Классический журавлик оригами, сделанный из бумаги с покрытием Choetsu (слева) и без покрытия (справа). При погружении в воду бумажный журавлик с покрытием сохраняет свою форму, в то время как журавлик без покрытия быстро насыщается водой и начинает разрушаться. Hiroi et al.

В состав этой субстанции входят относительно безопасные и недорогие химические вещества, такие как изопропанол, метилтриметоксисилан и тетраизопропилтитанат. Жидкая смесь наносится на бумажный предмет (например, контейнер для еды или журавлик оригами) и, высыхая при комнатной температуре, образует тонкий слой кремнезема, делая бумагу прочной и водонепроницаемой. Кроме того, в состав покрытия входят вещества, которые делают его устойчивым к загрязнению и воздействию болезнетворных бактерий, что препятствует образованию плесени на бумажных изделиях.

Материал Choetsu недолговечен. Со временем он распадается на безвредные элементы, такие как углерод, воду и мелкодисперсный кремний. Новое соединение однажды может послужить основой для защитных лаков, клеев или аэрозолей, которые придадут бумаге полезные свойства пластика, не оказывая при этом вредного воздействия на окружающую среду и организм человека.

"Вместе с исследователем Йоко Ивамия, которая уже долгое время работает в этой области, и остальными членами моей команды, я надеюсь, мы сможем сделать что-то действительно полезное для человечества", - считает Хирои.

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Источники: Journal Industrial & Engineering Chemistry Research (https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.iecr.2c00784)