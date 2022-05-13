Новое исследование, проведенное специалистами Университета Цинциннати (UC), показало, что ежедневное употребление черники в среднем возрасте может снизить риск когнитивных нарушений в старости. Результаты небольшого клинического эксперимента на людях выявили ряд физиологических и когнитивных улучшений после 12 недель ежедневного приема черники.
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Польза черники для здоровья хорошо известна. От ранозаживляющих свойств до улучшения памяти - в этих маленьких ягодках содержится огромное количество питательных веществ.
Вот уже несколько лет Роберт Крикорян изучает неврологическое действие черники. Его предшествующие работы уже выявили ряд когнитивных преимуществ при добавлении черники в рацион пожилых людей. В новом исследовании перед учеными была поставлена новая цель - выяснить, способны ли эти ягоды стать полезным профилактическим средством при регулярном употреблении в зрелом возрасте
"В рамках предыдущих проектов с участием пациентов преклонного возраста нами были отмечены благоприятные когнитивные свойства черники, и поэтому было высказано предположение, что она может быть эффективна и у более молодого населения, страдающего инсулинорезистентностью", - рассказывает известный ученый. "Все нейродегенеративные заболевания периода старения, развиваются не за один день, а на протяжении многих лет, начиная с середины жизни".
Чтобы проверить эффект от приема черники в эксперименте приняли участие 33 человека в возрасте от 50 до 65 лет. Все участники имели как минимум избыточный вес (индекс массы тела не менее 25) и жаловались на субъективные когнитивные расстройства, свидетельствующие о самых ранних стадиях развития возрастного снижения умственных способностей.
Участники эксперимента в течение двенадцати недель вслепую принимали либо сублимированный черничный порошок, либо плацебо. (Пакетик такого продукта приравнивается к 100 граммам черники в сутки). На протяжении всего эксперимента проводились когнитивные тесты и отслеживались различные биомаркеры метаболизма.
По словам экспертов, наиболее значительное улучшение когнитивных функций после всего периода приема черники наблюдалось в тестах, связанных с исполнительными способностями. Кроме того, у участников улучшился уровень инсулина в крови и усилился распад митохондрий - клеточного механизма, отвечающего за здоровое старение.
Безусловно, как и во всех подобных исследовательских работах, необходимо учитывать множество нюансов. Исследуемая группа была малочисленной, а продолжительность вмешательства непродолжительной. Поэтому невозможно сразу же заявить, что черника является мощным средством профилактики деменции.
Принимая во внимание эти ограничения и для подтверждения полученных результатов ученые призывают провести полномасштабные клинические испытания. Однако они считают, что, не будет никакого вреда, если включить употребление черники в сбалансированную диету в рамках более широкой стратегии здорового старения.
"Очевидным фактором, ограничивающим данный проект, является небольшая численность участников, так что в будущем необходимо закрепить полученные результаты новыми полноценными испытаниями", - заявил Крикорян. "Тем временем, было бы целесообразно начать употреблять чернику на регулярной основе".
Результаты нового эксперимента были представлены в издании Nutrient.
Источники: Университет Цинциннати (UC), журнал Nutrient, Википедия
(https://www.mdpi.com/2072-6643/14/8/1619/htm)
(https://ru.wikipedia.org/wiki/Когнитивные_нарушения)
(https://www.uc.edu/news/articles/2022/05/blueberries-may-lower-chances-of-dementia-research-finds.html)