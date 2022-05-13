Черника имеет высокий уровень антиоксидантов, называемых антоцианами, которые защищают растения от различных угроз и могут способствовать улучшению метаболических функций человека.

Новое исследование, проведенное специалистами Университета Цинциннати (UC), показало, что ежедневное употребление черники в среднем возрасте может снизить риск когнитивных нарушений в старости. Результаты небольшого клинического эксперимента на людях выявили ряд физиологических и когнитивных улучшений после 12 недель ежедневного приема черники.

реклама

После 12 недель ежедневного приема черничных добавок ученые заметили улучшение когнитивных функций среди участников эксперимента.Depositphotos

Польза черники для здоровья хорошо известна. От ранозаживляющих свойств до улучшения памяти - в этих маленьких ягодках содержится огромное количество питательных веществ.

Вот уже несколько лет Роберт Крикорян изучает неврологическое действие черники. Его предшествующие работы уже выявили ряд когнитивных преимуществ при добавлении черники в рацион пожилых людей. В новом исследовании перед учеными была поставлена новая цель - выяснить, способны ли эти ягоды стать полезным профилактическим средством при регулярном употреблении в зрелом возрасте

"В рамках предыдущих проектов с участием пациентов преклонного возраста нами были отмечены благоприятные когнитивные свойства черники, и поэтому было высказано предположение, что она может быть эффективна и у более молодого населения, страдающего инсулинорезистентностью", - рассказывает известный ученый. "Все нейродегенеративные заболевания периода старения, развиваются не за один день, а на протяжении многих лет, начиная с середины жизни".

Чтобы проверить эффект от приема черники в эксперименте приняли участие 33 человека в возрасте от 50 до 65 лет. Все участники имели как минимум избыточный вес (индекс массы тела не менее 25) и жаловались на субъективные когнитивные расстройства, свидетельствующие о самых ранних стадиях развития возрастного снижения умственных способностей.

Участники эксперимента в течение двенадцати недель вслепую принимали либо сублимированный черничный порошок, либо плацебо. (Пакетик такого продукта приравнивается к 100 граммам черники в сутки). На протяжении всего эксперимента проводились когнитивные тесты и отслеживались различные биомаркеры метаболизма.

По словам экспертов, наиболее значительное улучшение когнитивных функций после всего периода приема черники наблюдалось в тестах, связанных с исполнительными способностями. Кроме того, у участников улучшился уровень инсулина в крови и усилился распад митохондрий - клеточного механизма, отвечающего за здоровое старение.

Безусловно, как и во всех подобных исследовательских работах, необходимо учитывать множество нюансов. Исследуемая группа была малочисленной, а продолжительность вмешательства непродолжительной. Поэтому невозможно сразу же заявить, что черника является мощным средством профилактики деменции.

Принимая во внимание эти ограничения и для подтверждения полученных результатов ученые призывают провести полномасштабные клинические испытания. Однако они считают, что, не будет никакого вреда, если включить употребление черники в сбалансированную диету в рамках более широкой стратегии здорового старения.

"Очевидным фактором, ограничивающим данный проект, является небольшая численность участников, так что в будущем необходимо закрепить полученные результаты новыми полноценными испытаниями", - заявил Крикорян. "Тем временем, было бы целесообразно начать употреблять чернику на регулярной основе".

Результаты нового эксперимента были представлены в издании Nutrient.

анонсы и реклама <b>3070 Ti Gigabyte Gaming дешевле 100тр</b> RTX 3070 дешевле 90тр в Ситилинке Еще одна RTX 3070 дешевле 90 тр в ПОЛТОРА раза подешевел i7 12700Kf Gigabyte Aorus 3080 почти за 100 тр -22% на i5 12600 в Ситилинке В <b>ДВА раза</b> упала цена i5 12400 -40% на 12700F в Ситилинке RTX 4000 в продаже за 124 590р В <b>полтора раза</b> упала цена i7 11700K -30% на i3 12100 в Ситилинке

Источники: Университет Цинциннати (UC), журнал Nutrient, Википедия

(https://www.mdpi.com/2072-6643/14/8/1619/htm)

(https://ru.wikipedia.org/wiki/Когнитивные_нарушения)

(https://www.uc.edu/news/articles/2022/05/blueberries-may-lower-chances-of-dementia-research-finds.html)