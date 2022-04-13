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Сладкое лекарство: Экстракт из дикой черники способен излечивать раны и восстанавливать мышцы
Экстракт из дикорастущих ягод может исцелить наши раны и сэкономить при этом много денег.
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Раны могут быть большой проблемой для здоровья человека и одновременно большим бизнесом. Бизнес по лечению ран - это многомиллиардный рынок, который продолжает расти из года в год. Некоторые исследователи даже утверждают, что каждый год население Земли тратит на лечение ран примерно 100 миллиардов долларов. Вот почему недавнее исследование, проведенное учеными из Университета штата Мэн, имеет очень важное значение. В исследовании раскрывается новый метод лечения ран с использованием экстракта дикой черники, который стимулирует заживление ран и при этом гораздо дешевле существующих аналогов.

Image credits: veeterzy/Pexels.

Крысы и черника

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По словам исследователей, данная терапия способна значительно облегчить лечение хронических ран, а также существенно сократить расходы на их лечение.

В своей предыдущей работе исследователи отметили, что процессы миграции клеток и васкуляризации (формирование кровеносных сосудов, которые в конечном итоге улучшают уровень кислорода в тканях организма) могут быть улучшены с помощью фенольного экстракта, содержащегося в дикой чернике. Фенол - это природный антиоксидант, способный восстанавливать поврежденные клетки. Он обычно содержится во фруктах красного и фиолетового цвета, таких как виноград, ягоды и гранаты. Результаты нынешнего исследования позволяют более детально изучить влияние фенольного экстракта на состояние заживающих ран.

Группа исследователей под руководством Дороти Климис-Закас, профессора клинического питания Университета штата Мэн, приготовила гель для наружного применения из фенольного экстракта черники. Они провели исследование на трех группах раненых крыс: первая группа была обработана фенольным гелем, раны животных второй группы обрабатывались обычным коммерческим гелем без фенола, и третья группа была контрольной и не получила никакого лечения. В результате у грызунов из первой группы ран заживали на 12% быстрее, причем скорость васкуляризации увеличилась на 20%.

"Ягоды дикой черники способны усилить миграцию клеток, формирование молодых кровеносных сосудов (ангиогенез) и васкуляризацию, тем самым значительно увеличивая темпы закрытия ран. Это особенно важно в условиях, требующих экстренного лечения пациентов с хроническими ранами, такими как диабетические язвы, ожоги и пролежни", - отметил Толу Эстер Адекее, первый автор исследования.

Неиспользованный потенциал черники

Отдельное исследование, опубликованное в 2020 году, также указывает на то, что богатая черникой диета может повысить концентрацию кислорода в клетках организма и способствовать регенерации скелетной мышечной ткани (особенно в отношении молодых женщин в возрасте от 21 до 40 лет). Исследование показало, что если человек употребляет чернику в течение как минимум шести месяцев, то в его организме, значительно увеличится количество клеток-предшественников скелетных мышц.

Профессор Климис-Закас изучает свойства черники с 2001 года и считает, что в отношении этих диких ягод было проведено недостаточно научных исследований. Именно поэтому, подчеркивает исследователь, многие люди даже не подозревают о потенциальной пользе черники, особенно когда речь идет о лечении. В интервью изданию Wild Blueberries of North America она сказала:

"Когда мы только приступили к работе, в этой области не было ни одного опубликованного исследования. Это была неизведанная территория.  Я была одним из первых ученых, которые начали работать с этой ягодой. Проведенные нами предварительные испытания по изучению роли дикой черники и сосудистой функции были крайне важны, поскольку они подтвердили важные полезные свойства этой ягоды и подтолкнули других ученых к изучению ее эффективности при лечении других заболеваний".

Если экстракт черники, предложенный Климис-Закас и его командой, окажется успешным в лечении ран человека с такой же эффективностью, то это может изменить мировую индустрию лечения ран.

Результаты многообещающего исследования, основанного на фенольном экстракте, были представлены в журнале Experimental Biology 2022 - ежегодном мероприятии, организованном пятью престижными американскими сообществами, занимающимися исследованиями в различных научных дисциплинах, включая биохимию, физиологию и анатомию.

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Источники: Experimental Biology
https://www.medicaldaily.com/wild-blueberry-extract-can-help-heal-wounds-study-finds-464881

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#дикая черника #фенольный экстракт
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