Самый крупный автомобиль с нулевым уровнем выбросов работает от мощной водородной энергоустановки мощностью в 2 МВт

Крупнейший в мире грузовик с нулевым уровнем выбросов, nuGen, был недавно представлен на всеобщее обозрение горнодобывающим гигантом Anglo American.

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Огромная силовая установка на водородных топливных элементах и литий-ионных батареях, которая питает грузовик, была спроектирована и разработана компанией First Mode, креативным инженерным бюро из Сиэтла, чья миссия заключается в том, чтобы помочь миру перейти на более чистые решения.

Водородный топливный элемент мощностью 2 МВт и литий-ионная аккумуляторная установка. First Mode

В интервью IE генеральный директор First Mode Крис Вурхиз заявил: "Одним из крупных проектов, над которыми мы работаем, является декарбонизация горнодобывающей деятельности".

Парадокс перехода к зеленой энергетике

Как это ни покажется странным, но горнодобывающая промышленность с ее негативным воздействием на окружающую среду будет играть жизненно важную роль в борьбе с изменением климата.

По данным Всемирного экономического форума, для перехода к экологичной энергетике, необходимой для предотвращения самых катастрофических последствий изменения климата, может потребоваться до 3 миллиардов тонн ценных металлов. Они понадобятся для создания батарей, солнечных панелей, ветряных турбин и других механизмов.

Вурхис из First Mode особо отметил этот момент в своем интервью. "Несмотря на то, что горнодобывающая промышленность - это довольно грязная отрасль с неоднозначным прошлым, в истории которой было немало проблем, она жизненно необходима для общества", - пояснил он.

"И поэтому с точки зрения декарбонизации нужно начинать с источника. Если вы не можете получить материал устойчивым способом и с нулевым уровнем выбросов, то в какой-то степени это плод с ядовитого древа", - разъясняет Вурхис, имея в виду электромобили, для производства которых требуются материалы, добыча которых порой неэтична или вредна для окружающей среды.

Гибридный карьерный грузовик Anglo American работающий на водородном топливе. Источник: Anglo American

Массивная водородная установка мощностью 2 МВт

Anglo American грузовой автомобиль ультра-класса с двигателем внутреннего сгорания сжигал ежегодно тысячи галлонов дизельного топлива. Этот самосвал высотой с трехэтажный дом и весом в 200 тонн, способен перевозить до 290 тонн горных пород. Теперь, благодаря водородным топливным элементам мощностью 2 МВт и литий-ионным батареям, разработанным компанией First Mode, он полностью избавлен от вредных выбросов.

Кроме того, силовая установка позволяет грузовику накапливать энергию от рекуперативного торможения, то есть автомобиль будет вырабатывать электричество, пока едет вниз по склону к шахтным карьерам.

Новый грузовик с нулевой эмиссией, по словам Anglo American, позволит избежать выбросов углекислого газа в атмосферу в количестве сравнимом с эмиссией более 700 легковых автомобилей. Представители компании объяснили, что в настоящее время на предприятиях горнодобывающей промышленности на долю больших грузовиков приходится 70-80% потребления дизельного топлива.

В целом на всю горнодобывающую промышленность приходится около 7 процентов глобальных выбросов углекислого газа, а на долю дизельных самосвалов до 50 процентов общего потребления энергии. Борьба с этими выбросами будет иметь ключевое значение не только для прекращения дальнейшего ущерба нашей планете, но и для обеспечения устойчивой добычи материалов, необходимых для перехода к "зеленой" энергетике.

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Источники: Journal Interesting Engineering, Anglo American, First Mode

(https://interestingengineering.com/largest-zero-emission-vehicle-mw-powerplant)

(https://firstmode.com/resources/innovative-clean-tech-powering-the-worlds-largest-hydrogen-truck/)

(https://www.prnewswire.com/news-releases/first-mode-powers-worlds-largest-zero-emission-vehicle-for-mining-giant-anglo-american-301541681.html)