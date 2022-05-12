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Orbex: Великобритания представила полномасштабный прототип самой экологичной ракеты в мире
В ракете будет установлен полностью 3D-печатный двигатель, работающий на биопропане
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Британская компания Orbex представила полномасштабный прототип своей 19-метровой ракеты Prime. Как сообщается в заявлении для прессы, ракета позволит выводить на орбиту малогабаритные спутники с нового космодрома, построенного в районе Шотландского нагорья.

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Компания утверждает, что окончательная версия ракеты станет полностью многоразовой и будет работать на возобновляемом био-пропане, что сделает ее "самой экологичной ракетой в мире".

Полномасштабный прототип Orbex Prime. Orbex

Встречайте Orbex Prime

Как сообщает источник, в ракете  будут использоваться 3D-печатные двигатели и запатентованная технология многоразового воспроизводства. Все эти аспекты могут выгодно отличать ее от космических компаний SpaceX и Rocket Lab, которые уже возвращали разгонные блоки первой ступени для вторичного использования.

Ракеты Orbex будут выводиться на орбиту с космодрома Сазерленд, который будет введен в эксплуатацию к концу текущего года. Однако перед этим полномасштабный прототип Prime должен  пройти всем необходимые испытания на тестовом полигоне Кинлосс, Шотландия.

"Это важная веха для Orbex, которая подчеркивает, насколько далеко мы продвинулись по пути развития. Снаружи он может выглядеть как обычная ракета, но внутри Prime не похож ни на что другое", - пояснил генеральный директор Orbex Крис Лармур.

"Чтобы обеспечить эффективность и экологическую устойчивость, которые мы хотели получить от ракеты 21 века, нам пришлось внедрить инновационные разработки в самых разных областях: низкоуглеродное топливо, полностью 3D-печатные ракетные двигатели, очень легкие топливные баки и инновационная технология повторного использования малой массы".

Как сообщается, космический центр Сазерленда Шотландии позволит осуществлять по 12 запусков в год. Это первый вертикальный космодром в Великобритании, получивший разрешение на планирование. Проект взял на себя обязательство обеспечить углеродную нейтральность, как на этапе строительства, так и на этапе эксплуатации.

Малогабаритный прототип Orbex Prime. Источник: Orbex

Orbex Prime получил финансирование в размере $6,7 млн.

Космическое агентство Великобритании предоставило компании Orbex финансирование в размере 5,5 млн фунтов стерлингов (6,7 млн долларов США) на разработку проекта Prime в рамках более широкой инициативы по развитию возможностей запуска малых спутников с космодромов страны.

Йозеф Ашбахер, генеральный директор Европейского космического агентства (ЕКА), поздравил команду Orbex с успешной реализацией проекта. "Я глубоко впечатлен скоростью, с которой была разработана ракета Orbex Prime", - сказал он. "Это первая полноценная орбитальная микроракета в Европе. Кроме того, я впечатлен инновационной технологией, используемой для создания ракеты с низким уровнем выбросов углекислого газа".

Другие компании, включая Relativity Space, Rocket Lab и SpaceX, тоже занимаются проектированием 3D-печатных двигателей, но именно технология Orbex с низким углеродным следом выгодно отличает ее от других. В то же время такие компании, как SpinLaunch и Green Launch, ведут разработку более экологичных решений для запуска спутников с малой полезной нагрузкой, однако до их полноценной реализации, к сожалению еще очень далеко.

 

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Источники: Space Hub Sutherland, Orbex Space
(https://orbex.space/news/orbex-reveals-first-full-scale-microlauncher-rocket-developed-in-europe)
(https://www.hie.co.uk/our-region/regional-projects/space-hub-sutherland/)

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