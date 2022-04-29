Третье поколение болидов Формулы Е будет работать 40% времени на рекуперативной энергии

Более быстрый, легкий и мощный, чем когда-либо прежде, гоночный болид Gen3 Formula E поднимает рекуперативное торможение на новый уровень. Представленный сегодня FIA в Монако, новый автомобиль оснащен двухмоторным силовым агрегатом, который улавливает столько энергии рекуперативного торможения, что задние тормоза ему не понадобятся.

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Автомобиль Gen3 впервые получил второй двигатель на передней оси. FIA

Как и прежде, шасси будет построено компанией Spark Racing Technology, но на этот раз в производстве будет использовано переработанное углеродное волокно от автомобилей второго поколения. Williams Advanced Engineering будет поставлять аккумуляторные батареи, а Hankook заменит Michelin в поставке всепогодных шин для этой серии (они будут изготовлены из 26 процентов переработанных волокон, причем все колесные диски будут переработаны после участия в гонках).

Электрическая трансмиссия увеличивает максимальную мощность до 350 кВт (469 л.с.), что является огромным шагом вперед по сравнению с современными автомобилями мощностью 250 кВт (335 л.с.). Это позволит увеличить максимальную скорость до 322 километров в час (200 миль в час), по сравнению с нынешними 280 километрами в час (174 миль в час).

600 кВт мощности рекуперативного торможения обеспечат автомобиль Gen3 примерно 40% всей энергии, которую он использует во время гонки. FIA

Кроме того, впервые на переднюю ось будет установлен второй двигатель, пиковая мощность которого составит 250 кВт в дополнение к 350 кВт заднего двигателя. Любопытно, что это больше касается торможения, чем ускорения. При резком торможении будет доступна вся мощность силового агрегата - 600 кВт (805 л.с.), что дает автомобилю Gen3 более чем в два раза больше возможностей рекуперативного торможения, чем у его предшественников. Электронный тормоз будет настолько мощным, что эти автомобили даже не будут использовать гидравлические тормоза на задних колесах, и, по прогнозам FIA, около 40 процентов общей мощности, используемой в гонках, будет приходиться на систему рекуперации.

Третье поколение болидов Формулы Е: быстрее, легче, эффективнее. FIA

Разумеется, это требует от аккумуляторов больших возможностей в плане мощностей, и поскольку для них это не является большой проблемой, во время пит-стопов будет разрешена зарядка "Flash charging" с мощностью в 600 кВт, что позволит значительно увеличить продолжительность заездов по сравнению с текущим форматом "45 минут плюс один круг".

"Gen3 представляет собой амбициозный этап третьего поколения Формулы E и Чемпионата мира ABB FIA Formula E", - сказал основатель и председатель правления Формулы E Алехандро Агаг. "С каждым следующим поколением болидов мы расширяем границы возможностей EV-технологий, и Gen3 - наш самый амбициозный проект на сегодняшний день. Все внимание мира приковано к княжеству Монако на Monaco E-Prix, и мы гордимся тем, что представляем автомобиль, который готовился два года, на исторической родине автоспорта. Я благодарю великую команду Формулы Е и FIA за создание этого автомобиля - светлое будущее всех электрических гонок".

FIA и Формула Е представили полностью электрический болид Gen3 в Монако

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Источники: FIA

(https://www.fia.com/news/fia-and-formula-e-reveal-all-electric-gen3-race-car-monaco)