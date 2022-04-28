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В Нью-Йорке построят самую большую полностью электрическую башню с нулевым уровнем выбросов
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Архитектурная компания Foster + Partners недавно представила свой проект нового небоскреба, который объединяет в себе невероятную высоту и множество экологических элементов. Здание, получившее название 270 Park Avenue, будет построено в Нью-Йорке и достигнет впечатляющей высоты в 423 метра. При его строительстве будут использованы переработанные материалы, особое внимание будет уделено естественной вентиляции и водосберегающему дизайну.

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270 Парк Авеню будет возвышаться на внушительную высоту 1 388 футов (423 м) в Нью-Йорке. dbox / Foster + Partners

Если говорить о его высоте, то 270 Park Avenue займет примерно 31 место в официальном рейтинге самых высоких небоскребов мира и 7-е место в Северной Америке (по версии CTBUH). Внешний облик здания, подобно недавнему проекту KPF One Vanderbilt, призван отдать дань уважения богатой архитектурной истории Нью-Йорка, и будет отличаться ступенчатым дизайном, который "будет немного приподнят, что улучшит обзор с земли".

Здание на Парк-авеню, 270, будет иметь треугольные опоры, чтобы приподнять его над землей и улучшить вид с улицы. dbox / Foster + Partners

"Концепция нового проекта заключалась в том, чтобы создать неподвластное времени дополнение к Парк-авеню, которое воспевает культовую архитектурную историю города и служит новым мощным символом для следующих поколений офисных башен Нью-Йорка", - пояснили в Foster + Partners. "Используя самую современную конструктивную систему для преодоления ограничений участка под землей и на уровне земли, инновационная конструкция веерных колонн и треугольные крепления позволяют зданию плавно соприкасаться с землей на протяжении всего периметра. Подняв здание на высоту около 24 метров от земли, оно расширяет обзорную площадку от входа на Парк-авеню до Мэдисон-авеню".

60 этажей здания 270 Park Avenue будут отданы в основном под офисные помещения. dbox / Foster + Partners

Небоскреб станет новой штаб-квартирой американского транснационального финансового конгломерата JPMorgan Chase, в которой будут работать более 14 000 сотрудников. Его внутренние помещения будут состоять из 60 этажей, большая часть которых будет отдана под универсальные офисные помещения. Как и во многих других офисных зданиях, построенных после окончания пандемии COVID-19, основное внимание уделяется естественной вентиляции, поэтому качество воздуха будет контролироваться в интересах здоровья сотрудников. Кроме того, в здании предусмотрены просторные общественные помещения, фитнес-залы, медицинские помещения, большой зал питания и другие удобства.

270 Park Avenue станет новой глобальной штаб-квартирой для транснационального финансового гиганта JPMorgan Chase. dbox / Foster + Partners

Компания Foster + Partners заявляет, что здание будет иметь нулевые эксплуатационные выбросы, и мы надеемся получить более подробную информацию об этом аспекте по мере реализации проекта. Это будет самая большая в городе полностью электрическая башня (в Нью-Йорке запрещено использование газа в новых зданиях) которая будет полностью питаться от гидроэлектростанции штата Нью-Йорк. Системы искусственного интеллекта и машинного обучения будут использоваться в тандеме с системами мониторинга зданий для прогнозирования, реагирования и адаптации к потребностям персонала в энергии.

Кроме того, системы накопления и повторного использования воды позволят снизить ее потребление более чем на 40 процентов по сравнению с аналогичными зданиями, утверждают в Foster + Partners. К тому же, при сносе прежнего здания, который сам по себе подвергся критике, так как был связан с разрушением относительно новой башни LEED Platinum, 97 процентов строительных материалов были переработаны, повторно использованы или утилизированы. Стеклопакеты с тройными стеклами, используемые на фасаде, и автоматические солнечные панели также будут подключены к системам отопления, вентиляции и кондиционирования, чтобы снизить потребности в отоплении и охлаждении.

В настоящее время здание находится в стадии строительства, которое планируется завершить в 2025 году.

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Источники: Foster + Partners, Tree-Hugger.
(https://www.treehugger.com/jp-morgan-chase-nyc-largest-all-electric-tower-5225972) (https://www.fosterandpartners.com/news/archive/2022/04/jpmorgan-chase-unveils-plans-for-new-global-headquarters-building-in-new-york-city/)

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#архитектура #архитектура gcn #270 park avenue
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20:04
так это офисное здание получается, совсем не то пальто
В Нью-Йорке построят самую большую полностью электрическую башню с нулевым уровнем выбросов
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VRoman
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Так не город будет платить за постройку. Ты чё? Стройками занимаются частные компании, которые будут собирать потом аренду. А Город будет собирать налоги с тех, кто там будет арендавать помещения.
В Нью-Йорке построят самую большую полностью электрическую башню с нулевым уровнем выбросов
VRoman
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Rey.B.
19:46
Конечно, это здание просто обязательно надо строить! Городу-банкроту, это самое нужное!
В Нью-Йорке построят самую большую полностью электрическую башню с нулевым уровнем выбросов
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