Трюк с обменом самолетами в воздухе, разрабатываемый более 10 лет, завершился аварией, как один из самолетов вышел из-под контроля через несколько минут после того, как пилот покинул его. Об этом сообщает USA Today с места событий.
реклама
В прошлом месяце мы сообщали, что пилоты Люк Эйкинс и Энди Фаррингтон планировали выпрыгнуть из своих самолетов Cessna 182 на высоте 14 000 футов ( более 4000 метров), а затем поменяться самолетами в воздухе. Для этого самолеты были оборудованы специальными воздушными тормозными устройствами, которые позволяли им падать с контролируемой скоростью порядка 140 миль в час (225 километров в час), говорится в репортаже 7News.
"Один самолет держался устойчиво, второй вращался по спирали"
Пилоты приступили к выполнению "первого в мире" трюка по обмену самолетами примерно в 17:45 по местному времени, взлетев из неустановленного места в Аризоне. Примерно через час полета дуэт перевел свои самолеты в режим вертикального пикирования. На высоте 12 100 футов (около 3,7 километров) включив систему торможения, они выпрыгнули из своих самолетов.
В то время как Эйкинсу удалось переместиться в машину напарника, синий самолет, который он покинул за несколько минут до этого, начал вращаться по спирали, (как показано на видео выше). Фаррингтону пришлось приземлиться с помощью парашюта, а самолет, который "вошел в штопор, разбился", о чем сообщил пользователь Twitter.
Пилоты рассказали USA Today, что перед этим трюком они протестировали "всё, что только можно, за исключением пикирования, и вероятной причиной штопора стала потеря самолётом центра тяжести. К счастью, никто не пострадал".
FAA проведет расследование
Помимо того, что пилотам и их спонсору, компании по производству энергетических напитков Red Bull, еще предстоит выяснить, что именно пошло не так во время выполнения трюка попадут под федеральное расследование, поскольку Федеральное управление гражданской авиации (FAA) заявило, что не дало разрешения на выполнение трюка.
Red Bull попросил смягчить нормы безопасности для выполнения этого трюка, но FAA отказало им в этом, сославшись на несоответствие общественным интересам, сообщили 7News в авиационном регуляторе. Пока неясно, как отказ FAA повлиял на ход мероприятия, состоявшегося в воскресенье.
Источники: USA Today, 7News, Twitter
(https://twitter.com/HawkeyeAvGeek/status/1518426067765235712
(https://www.usatoday.com/story/news/nation/2022/04/24/plane-swap-stunt-unsuccessful-arizona/7434361001/)
(https://7news.com.au/sport/red-bull-plane-swap-stunt-goes-horribly-wrong-as-out-of-control-aircraft-spirals-towards-crash-landing-c-6571152)