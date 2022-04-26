Трюк с обменом самолетами в воздухе пошел не по плану после того, как один из самолетов вышел из-под контроля и разбился. К счастью, никто не пострадал

Трюк с обменом самолетами в воздухе, разрабатываемый более 10 лет, завершился аварией, как один из самолетов вышел из-под контроля через несколько минут после того, как пилот покинул его. Об этом сообщает USA Today с места событий.

реклама

Носовое пикирование самолетов. Red Bull

В прошлом месяце мы сообщали, что пилоты Люк Эйкинс и Энди Фаррингтон планировали выпрыгнуть из своих самолетов Cessna 182 на высоте 14 000 футов ( более 4000 метров), а затем поменяться самолетами в воздухе. Для этого самолеты были оборудованы специальными воздушными тормозными устройствами, которые позволяли им падать с контролируемой скоростью порядка 140 миль в час (225 километров в час), говорится в репортаже 7News.

"Один самолет держался устойчиво, второй вращался по спирали"

Пилоты приступили к выполнению "первого в мире" трюка по обмену самолетами примерно в 17:45 по местному времени, взлетев из неустановленного места в Аризоне. Примерно через час полета дуэт перевел свои самолеты в режим вертикального пикирования. На высоте 12 100 футов (около 3,7 километров) включив систему торможения, они выпрыгнули из своих самолетов.

В то время как Эйкинсу удалось переместиться в машину напарника, синий самолет, который он покинул за несколько минут до этого, начал вращаться по спирали, (как показано на видео выше). Фаррингтону пришлось приземлиться с помощью парашюта, а самолет, который "вошел в штопор, разбился", о чем сообщил пользователь Twitter.

Пилоты рассказали USA Today, что перед этим трюком они протестировали "всё, что только можно, за исключением пикирования, и вероятной причиной штопора стала потеря самолётом центра тяжести. К счастью, никто не пострадал".

FAA проведет расследование

Помимо того, что пилотам и их спонсору, компании по производству энергетических напитков Red Bull, еще предстоит выяснить, что именно пошло не так во время выполнения трюка попадут под федеральное расследование, поскольку Федеральное управление гражданской авиации (FAA) заявило, что не дало разрешения на выполнение трюка.

Red Bull попросил смягчить нормы безопасности для выполнения этого трюка, но FAA отказало им в этом, сославшись на несоответствие общественным интересам, сообщили 7News в авиационном регуляторе. Пока неясно, как отказ FAA повлиял на ход мероприятия, состоявшегося в воскресенье.

анонсы и реклама 3060 дешевле всего в Регарде - смотри цену Корпус Lian Li за 277 тыс - смотри что за зверь Топ видеокарта Nvidia с 48Gb за 1 млн рублей Несколько видов RTX 3050 подешевели вдвое -210 000р на 3080 Ti Asus STRIX в Ситилинке 3070 подешевела в 2.5 раза - смотри цену <b>RTX 3070 заметно дешевле 100 тр</b> в Ситилинке RTX 3060 Ti подешевела в два раза S1700 Asus ROG Maximus за 195'850 руб

Источники: USA Today, 7News, Twitter

(https://twitter.com/HawkeyeAvGeek/status/1518426067765235712

(https://www.usatoday.com/story/news/nation/2022/04/24/plane-swap-stunt-unsuccessful-arizona/7434361001/)

(https://7news.com.au/sport/red-bull-plane-swap-stunt-goes-horribly-wrong-as-out-of-control-aircraft-spirals-towards-crash-landing-c-6571152)