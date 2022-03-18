25 апреля два пилота выпрыгнут из своих одноместных самолетов и попытаются поменяться машинами, в свободном падении

25 апреля два пилота, Люк Эйкинс и Энди Фаррингтон, выпрыгнут из своего одноместного самолета и попытаются в падении поменяться самолетами, объявила на своем сайте компания по производству энергетических напитков Red Bull.

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Red Bull не новичок в таких дерзких экспериментах. Компания гордится тем, что поддерживает искателей приключений, которые совершают экстремальные поступки. Будь то полеты на самолетах внутри туннелей или прыжки в вулкан и обратно в специальном костюме, Red Bull всегда поддерживает таких смельчаков, и следующий эксперимент не будет исключением.

На этом снимке, сделанном, предположительно, во время тренировки, видно, как один из пилотов парашютистов приближается к пикирующему самолёту. Red Bull

Трюк, который готовился 10 лет

Согласно информации с веб-сайта Red Bull, обмен самолетами в воздухе - это трюк, который готовился долгих 10 лет. Оба пилота имеют большой опыт как в прыжках с парашютом, так и в управлении летательными аппаратами.

Сорокавосьмилетний Эйкинс уже имеет определенный опыт в подобных трюках. В 2016 году он выпрыгнул из самолета с высоты примерно в 7600 метров без парашюта или какого-либо другого приспособления. Скайдайвер шагнул из самолета над калифорнийской пустыней; его свободный полет продолжался около двух минут. Приземлился он на сетку, натянутую приблизительно в 60 метрах над землей. Таким образом, он установил мировой рекорд по высоте без парашюта и вингсьюта. Люк потомственный скайдайвер и этим видом спорта занимается с шестнадцати лет.

Его напарник - Энди Фаррингтон- самый молодой член команды Red Bull Air Force и ему 39 лет. На его счету более 26 000 прыжков с парашютом и 1 500 BASE-прыжков, а кроме всего прочего он был каскадером в таких фильмах, как "Железный человек 3", "Черная вдова" и "Трансформеры 3". redbull.com/au-en/athlete/andy-farrington

Авиация всегда привлекала отчаянных экстремалов, но Plane Swap - это безумие нового уровня. Red Bull

Прямая трансляция

Но, пожалуй, ни один кинофильм не сравнится по адреналину с трюком, который будет транслироваться в прямом эфире по всему миру. Чуть более чем через месяц пилоты взлетят с аэродрома в Аризоне и, когда их самолеты, достигнут высоты 14 000 футов, выпрыгнут из них на скорости 140 миль в час (225 километров в час), и будут пикировать по направлению к земле.

Во время своего падения пилоты попытаются добраться до самолетов друг друга, сесть в них и восстановить контроль, прежде чем оба рухнут на землю.

Как мы уже сообщали выше, трюк пройдет в Аризоне 25 апреля и будет транслироваться в прямом эфире на Hulu (платформа потокового вещания). Как говорится удачи вам "маньяки".

Трейлер можно посмотреть тут

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Источники: Red Bull

https://www.redbull.com/us-en/videos/coming-soon-plane-swap

