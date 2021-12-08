Кроме того, он станет первым космическим туристом, который отправится на Луну в 2023 году.

Японский миллиардер и предприниматель Юсаку Маэдзава отправился на Международную космическую станцию (МКС). Космический корабль "Союз МС-20" успешно стартовал сегодня 8 декабря, в 2:38 утра по восточному времени (07:38 GMT) с космодрома Байконур в Казахстане.

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Йозо Хирано, Александр Мисуркин и Юсаку Маэдзава





"Мечта сбылась", - написал предприниматель в Твиттере перед тем, как сесть в космический корабль "Союз", который доставили его на космическую станцию. Вместе с ним на орбиту отправились российский космонавт и пилот Александр Мисуркин и кинопродюсер Йозо Хирано, который будет документировать экспедицию для канала Маэдзавы на YouTube.

Миссия "мечты" для Юзаку Маэдзавы

Маэдзава подготовил целый список занятий, которыми он хотел бы заняться на космической станции, включая игру в гольф. Японский миллиардер, заработавший свое состояние на компаниях электронной коммерции, включая фирму по производству одежды Zozotown, проведет на МКС 11 дней, а затем вернется на Землю. Он стал первым космическим туристом, отправившимся на МКС за последние двенадцать лет.

Старт космический корабль "Союз МС-20". Юзаку Маэдзава

Все эти испытания, в какой-то мере, помогут Маэдзаве подготовиться к тому, чтобы стать первым в истории космическим туристом на лунной орбите благодаря проекту dearMoon компании SpaceX. Он планирует отправится на Луну на тяжелой ракете SpaceX Falcon Heavy в 2023 году. Но главное - это исполнение мечты всей жизни Маэдзавы побывать в космосе.

Юзаку Маэдзавы - годен для полета

"Я чувствую себя учеником начальной школы, который собирается на прогулку", - сказал Маэдзава журналистам перед стартом. "Я не думал, что смогу полететь в космос. Раньше мне нравилось наблюдать за звездным небом. Я чувствую себя счастливым, что у меня есть такая возможность и я наконец-то исполнил свою мечту".

В марте этого года Маэдзава объявил, что ищет восемь человек, которые могли бы безвозмездно присоединиться к нему в его экспедиции на Луну, но желательно, чтобы они были художниками, которые будут документировать путешествие через искусство.

Юсаку Маэдзава ищет восемь человек, которые присоединятся к нему в лунной экспедиции в 2023 году. Источник: Yusaku Maezawa/Twitter

Чтобы подготовиться к экспедиции на МКС, Маэдзаве пришлось пройти сложную программу тренировок перед запуском, которая предусматривала в том числе сон на наклонной кровати и "бесконечное" вращение в специальном кресле. Японский миллиардер поделился в социальных сетях видео и фотографиями процесса подготовки и сравнил последнее испытание с "пыткой".

Растущий список космических миллиардеров

По данным BBC, космическая экспедиция обойдется для Маэдзавы в 88 миллионов долларов, а Элон Маск ранее подсчитал, что проект dearMoon обойдется компании SpaceX в 5 миллиардов долларов. Экспедиция японского бизнесмена на МКС состоялась через несколько месяцев после того, как летом в космос отправились миллиардеры Ричард Брэнсон и Джефф Безос. Однако, в отличие от Маэдзавы, Брэнсон и Безос совершили суборбитальный запуск, а Blue Origin Безоса в это время спорила о линии Кармана.





Экспедиции и Blue Origin, и Virgin Galactic Брэнсона длились в общей сложности менее получаса, а Маэдзаву предстоит провести в космосе гораздо больше времени. Кстати, Федеральное управление гражданской авиации США недавно изменило свои требования, а это значит, что ни Брэнсон, ни Безос не могут быть официально причислены к астронавтам.

Первым в истории космическим туристом был миллиардером Деннис Тито, который отправился в космос 28 апреля 2001 года тоже на ракете "Союз", зафрахтованной туристической компанией Space Adventures. С учетом состоявшегося сегодня запуска Маэдзава стал восьмым миллиардером, отправившимся в космос.

Российская корпорация "Роскосмос" в октябре отправила на МКС первого кинорежиссера Клима Шипенко и актрису Юлию Пересильд, обогнав NASA и компанию SpaceX, планировавших отправить на станцию Тома Круза для съемок фильма. Хотя космический туризм, возможно, и не сделает орбитальные экспедиции доступными для широких масс, по крайней мере, мы можем познакомиться с космосом виртуально через социальные сети и каналы YouTube стратосферных миллиардеров.

Трансляция открытия люков между кораблем «Союз МС-20» и МКС

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