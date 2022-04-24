Ультрамарафонец Робби Бэленджер решил выяснить, сможет ли он пробежать большее расстояние, чем проедет полностью заряженная Tesla Model 3

Может ли человек победить машину? Именно этот вопрос задал себе ультрамарафонец Робби Баленджер и попытался получить на него ответ, участвуя в забеге против полностью заряженной Tesla Model 3, одного из самых продаваемых автомобилей в США. Об этом сообщил в среду журнал Runner's World.

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Обби Баленджер бежит возле Tesla Model 3. tenthousand.cc/Instagram

Бэленджер захотел выяснить, сможет ли он пробежать больше, чем может проехать Tesla на полностью заряженной батарее (эта дистанция составляет чуть более 242 миль или около 390 километров). Забег проходил на отдаленной дороге, расположенной недалеко от Остина, штат Техас, и длился в течение трех дней, начиная с 11 апреля.

Человек победил машину

В конце концов, 14 апреля Баленджер выиграл пари, преодолев то же расстояние, что и электромобиль, (плюс еще 30 метров) за 76 часов, 54 минуты и 46 секунд. Как сообщается, автомобиль двигался со средней скоростью 65 миль в час (примерно 105 км в час) до тех пор, пока не закончился заряд батареи.

В среднем Бэленджер преодолевал милю за 19 минут и 4 секунды. "Завершая эту работу, я испытывал огромное чувство удовлетворения и облегчения", - сказал Бэленджер изданию Runner's World. "Во многих отношениях это была самая тяжелая работа, за которую я когда-либо брался. Я очень горжусь собой и своей командой, которая помогла одержать победу".

Во время пробега Бэленджер делал небольшие перерывы, чтобы поспать, поесть, почистить зубы, переодеться и т. д. В общей сложности из почти 77 зачетных часов "время простоя" составило 8,5 часов. Бэленджер сказал, что самым трудным было преодолеть жару и влажность, которые затрудняли поступление достаточного количества калорий и в конечном итоге вызвали у него желудочные спазмы, которые практически свели на нет его усилия в первую ночь. Как же ему удалось справиться?

Преодолевая невозможное

"Каждый раз, когда, казалось, что сил больше нет, и хотелось все бросить, я заключал пари сам с собой и говорил, что нужно пройти еще немного, а потом все повторялось ", - сказал он. "Я продолжал подбадривать себя, пока ситуация не менялась к лучшему, а так всегда и происходило".

Спонсором этого удивительного и широко разрекламированного забега выступил расположенный в Нью-Йорке бренд мужской спортивной одежды Ten Thousand. Мероприятие стало частью продолжающейся кампании "Подвиг силы", которая ежемесячно рассказывает о спортсменах, пытающихся установить новый рекорд.

В пресс-релизе Баленгер отметил, что он надеется что его забег вдохновит других "выйти из зоны комфорта и принять новые идеи, будь то вызов своим представлениям о собственных физических ограничениях или изменения образа жизни, которое может оказать положительное влияние на планету".

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Источники: Journal Runner World

(https://www.runnersworld.com/news/a39772391/ultrarunner-vs-tesla/)