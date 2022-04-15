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Amazon vs SpaceX: Спутниковый проект Kuiper намерен перехватить лидерство у программы Starlink
Что такого есть у проекта Kuiper от Amazon, чего нет у Starlink от SpaceX?
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Ранее в этом месяце компания Amazon объявила о завершении "крупнейшей в истории коммерческой сделки по приобретению ракет-носителей".

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Технический гигант заключил в общей сложности 83 контракта на запуск, которые были распределены между тремя компаниями: Blue Origin, United Launch Alliance (ULA) и Arianespace. В ближайшие годы эти компании запустят спутниковый интернет от Amazon под названием Project Kuiper, который будет конкурировать со Starlink от SpaceX.

Космический спутник. enot-poloskun/iStock

В настоящее время сервис Starlink уже работает и насчитывает на орбите более 2 000 спутников, поэтому Amazon нужно многое наверстать, поскольку ей еще только предстоит провести первые тестовые запуски, которые запланированы на конец этого года.  Тем не менее, компания Джеффа Безоса считает, что у нее есть пара козырей в рукаве, которые выгодно выделяют проект Kuiper на фоне предложений SpaceX.

Контракты на запуск отражают "невероятную приверженность и веру в проект Kuiper".

Целью проекта Kuiper, как и мисси Starlink, является обеспечение "высокоскоростного широкополосного доступа с малыми  задержками" для отдаленных районов и организаций с медленным интернетом, включая предприятия, больницы, правительственные учреждения и частные домохозяйства.

"Нам предстоит большая работа, но команда постоянно выполняет все важные задачи по каждому аспекту нашей космической системы", - отметил Дэйв Лимп, первый вице-президент Amazon Devices & Services, в недавнем пресс-релизе. "Данные контракты на запуск отражают нашу невероятную приверженность и веру в проект Kuiper. Поэтому мы гордимся тем, что сотрудничаем с такими опытными партнерами для осуществления нашей миссии".

Недавно компания SpaceX получила разрешение FAA на запуск еще 12 000 спутников, и в общей сложности планирует довести их число до 30 000 единиц. Для сравнения, Amazon намерена осуществить гораздо меньшее количество запусков: на данный момент в планах компании вывести на низкую околоземную орбиту всего 3 236 космических аппаратов.

Стоимость услуги Starlink от SpaceX в настоящее время составляет $110 в месяц, при этом необходимо внести дополнительный депозит в размере $99 и заплатить $599 за оборудование для спутниковой антенны, включая налоги и стоимость доставки. Компания Amazon пока не объявила цены на интернет-проект Kuiper, хотя в своем недавнем заявлении заявила, что "будет использовать глобальную логистику Amazon, а также сетевую инфраструктуру Amazon Web Services (AWS), чтобы сделать услугу более доступной и недорогой". Помимо этого, Amazon хорошо зарекомендовала себя в производстве бытовых электронных устройств, таких как Amazon Echo, и, возможно, сможет использовать свой опыт и знания в этой области для снижения производственных затрат.


Выполнит ли Amazon свое обещание относительно скорости в 400 Мбит/с?

По заявлению Amazon, сервис предложит пользователям скорость до 400 мегабит в секунду, что является более выгодным предложением по сравнению со скоростью Starlink, составляющей от 100 до 200 Мбит в секунду. Впрочем, премиум-подписка Starlink предлагает скорость до 500 Мбит/с за 500 долларов США в месяц.

Помимо обещаний о высокоскоростном интернете в любом месте планеты, обеим компаниям придется столкнуться с критикой, связанной с проблемой космического мусора. Причём SpaceX, скорее всего, окажется более злостным нарушителем, поскольку она планирует запустить на десятки тысяч спутников больше, чем Amazon. NASA предупредило, что спутник SpaceX может снизить возможности астронавтов по обнаружению потенциально опасных астероидов. Ну и, конечно же, отправка такого количества полезных нагрузок на орбиту оказывает огромное влияние на окружающую среду. А вот теперь задумайтесь, стоит ли весь этот высокоскоростной спутниковый интернет таких последствий для нашей планеты?

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Источники: Amazon https://press.aboutamazon.com/news-releases/news-release-details/amazon-secures-83-launches-arianespace-blue-origin-and-united

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#amazon #spacex #интернет #starlink #project kuiper
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