Выяснилось, что Илон Маск - крупнейший акционер Twitter отказался войти в совет директоров компании. Причина пока неизвестна. Возможно, он хочет купить еще больше акций Twitter.

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После нескольких дней слухов и спекуляций стало известно, что Илон Маск, несмотря на то, что ему принадлежит значительная доля компании, не войдет в совет директоров Twitter. Об этом решении стало известно из заявления генерального директора Twitter Парага Агравала, сделанного 10 апреля в своем твиттере.

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Маск также подтвердил свое намерение не входить в совет директоров в другом в субботу 9 апреля. Как заявил, Агравал: "Илон продолжает оставаться крупнейшим акционером Twitter с 9-процентной долей компании, и совет руководство компании будет и впредь ценить его вклад".

Steve Jurvetson/Flickr

Маск официально объявил о покупке акций 5 апреля, подав документы в Комиссию по ценным бумагам и биржам США. Это обязательное требование американского законодательства, предъявляемое при покупке частным лицом или компанией более 5 процентов акций любой публично торгуемой компании в США.

По словам Агравала, в этот же день Маск должен был официально войти в состав совета директоров "после проверки биографических данных и официального одобрения". "Нам было интересно такое сотрудничество, и мы четко осознавали все риски. Мы решили, что наилучшим вариантом будет то, что Маск, как фидуциарий Твиттер, должен действовать в интересах компании и всех наших акционеров", - также написал Агравал.

В настоящее время неизвестно, по какой причине Маск отказался занять свое место в совете директоров. Чтобы немного разрядить обстановку, Агравал обратился к сотрудникам со словами, что "впереди нас ждут разные испытания, но наши цели и приоритеты остаются прежними".

Акции Twitter резко подскочили после объявления о покупке Маском доли в компании

После того, как Маск приобрел крупный пакет акций компании, его примеру решили последовать и другие инвесторы, в результате чего после нескольких месяцев падения, акции Twitter неожиданно подскочили на целых 27 процентов.

В официальных документах было указано, что если Маск войдет в совет директоров, он не сможет владеть более чем 14, 9% акций Твиттер. Это касается обыкновенных акций компании, находящихся в обращении, включая производные ценные бумаги, свопы или операции хеджирования. Возможно, именно это обстоятельство заставило Маска отказаться от вступления в совет директоров, поскольку теперь, он может увеличить свою долю сверх этого лимита.

До своего официального заявления об отказе от членства в совете директоров, Маск провел своеобразный мозговой штурм идей по улучшению платформы. Среди них был шуточный опрос о том, следует ли Twitter убрать букву "w" из своего названия.

Среди других предложений серии - возможность оплаты подписчиками Twitter Blue в догекоинах. Кроме того, он предложил, избавить участников Twitter Blue от рекламных объявлений. "Все, кто оформляет подписку на Twitter Blue (то есть вносит абонентскую плату в размере трех долларов в месяц), должны получать сертификат авторизации", - написал Маск. "И больше никаких рекламных объявлений. Влияние корпораций на диктат политики значительно усиливается, если выживание Twitter зависит от рекламных поступлений".

И в заключение идейный вдохновитель Tesla, предложил переоборудовать центральный офис Twitter в Сан-Франциско в приют для бездомных, " так как там все равно никто не появляется".

Эту идею поддержал Джефф Безос завявив что аналогичная программа Amazon "отлично работает и облегчает жизнь сотрудникам, желающими стать волонтерами".

В конце прошлого месяца американский новостной телеканал CNBC заявил, Илон Маск категорически недоволен новым налогом американских властей на миллиардеров. По прогнозам аналитиков Маск вполне может стать триллионером уже к 2024 году.

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Источники: Twitter

https://twitter.com/paraga/status/1513354622466867201

https://twitter.com/elonmusk/status/1512962115270754306

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1418091/000110465922041911/tm2211482d1_sc13g.htm