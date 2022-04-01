В результате интерференции мощная суммарная волна заряженных частиц вызвала временное отключение спутниковой навигации и интенсивную аврору, видимую даже в южных штатах США

RTX 3060 подешевела БОЛЕЕ чем в два раза

RTX 3060 подешевела БОЛЕЕ чем в два раза

Астрономы зафиксировали не менее 17 солнечных вспышек две из которых направились в сторону Земли со скоростью более 3 миллионов километров в час, сообщает издание Live Science

Обсерватория солнечной динамики NASA запечатлела изображение солнечной вспышки 30 марта 2022 года. NASA реклама

Корональные выбросы массы (КМВ) или солнечные вспышки - это хорошо изученное явление, которое имеет решающее значение для понимания того, что происходит на Солнце. Астрономы внимательно отслеживают такие события, поскольку крупный выброс может в считанные секунды привести к отключению электричества и вывести из строя системы связи. Только в прошлом месяце компания SpaceX из-за геомагнитной бури потеряла 40 спутников буквально через несколько часов после запуска.

Солнечные вспышки-каннибалы

Согласно отчету Live Science, в начале этой недели на Солнце сильно повысилась активность солнечного пятна AR2975. Солнечные пятна известны своими сильными магнитными полями, которые внезапно сжимаются и выбрасывают излучение, которое мы называем солнечной вспышкой. Чтобы достичь Земли, солнечной вспышке обычно требуется от 15 до 18 часов. По данным астрономов, в районе этого пятна было зафиксировано 17 вспышек, две из которых направились в сторону Земли. Причем вторая более быстрая догнала первую и породила новую более сильную волну, которая привела к возникновению мощной солнечной бури.

Таким образом, в результате интерференции мощная суммарная волна (или как говоря журналисты Live Science "каннибальский корональный выброс массы" ) врезалась в атмосферу Земли 30 марта в 11 часов вечера по восточному времени со скоростью 1 881 264 мили в час (3 027 599 километров в час), вызвав временно отключение спутниковой навигации и коротковолновой связи.

Ожидалось, что магнитная буря не вызовет проблем со связью, однако она столкнулась с верхними слоями нашей атмосферы и вызвала красивое природное свечение ночного неба, которое обычно называют полярным сиянием или авророй.

Кстати для NASA это отличный момент для запуска миссии Ion-Neutral Coupling during Active Aurora по изучению Aurora Borealis о котором мы писали на прошлой неделе.

По мнению экспертов, самой крупной солнечной бурей, наблюдаемой в современной истории, было "событие Каррингтона" 1859 года, , энергия которого была примерно такой же, как у 10 миллиардов атомных бомб мощностью в одну мегатонну. Врезавшись в нашу планету, мощнейший поток заряженных солнечных частиц вывел из строя телеграфные системы по всему миру и вызвал авроры, превосходящие по яркости свет полной луны, вплоть до островов карибского бассейна. Если бы подобное событие произошло сегодня, оно нанесло бы ущерб в триллионы долларов и вызвало бы повсеместное отключение электричества, подобно солнечной буре, которая вызвала отключение электричества в Квебеке в 1989 году.

анонсы и реклама Core i7 11700 ВТРОЕ подешевел -120 000р на RTX 3070 в Ситилинке 455 000р скидка на топ карту NVIDIA i9 12900Kf вдвое подешевел -80000р на RTX 3060 RTX 3060 подешевела в ДВА раза RTX 3080 со скидкой 135 000р в Ситилинке 32Gb DDR5 подешевела в ДВА раза В ДВА раза подешевел Ryzen 5 5600X -70 000р на Ryzen 5950X в Ситилинке Горы смартфонов от 5тр в Ситилинке Комп Alienware за 1 200 000 - смотри что за зверь

Источники: Live Science

https://www.livescience.com/cannibal-coronal-mass-ejection-inbound