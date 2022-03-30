Ожидается, что мешочек с лунной пылью будет продан за сумму от 800 000 до 1,2 миллиона долларов.

Вы когда-нибудь хотели обладать кусочком Луны?

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В следующем месяце, 13 апреля, аукционный дом Bonhams выставит на торги "мешочек лунной пыли", собранную Нилом Армстронгом во время миссии "Apollo 11". Любой желающий получить в свои руки "кусочек Луны", скорее всего, столкнется с сильной конкуренцией, а цена лота может достигнуть $1,2 млн.

В своем сообщении в социальных сетях Bonhams объясняет, что лунная пыль является "единственным образцом подлинной лунной пыли с "Аполлона-11", который может быть продан на законных основаниях".

Базз Олдрин на Луне. NASA

NASA утверждает, что образец пыли Нила Армстронга принадлежит "американскому народу".

И хотя с точки зрения юридической чистоты будущее предприятие выглядит вполне законно, организаторы аукциона "забыли" упомянуть о неоднозначной юридической истории лунной пыли. Как отмечает Forbes, в NASA не знают, когда именно они лишились пакета с лунной пылью, но в 2002 году он находился во владении соучредителя космического музея в Канзасе по имени Макс Ари, который позже был осужден за продажу краденых артефактов. После чего лунная пыль была выставлен на продажу в 2015 году, где его приобрела нынешняя владелица Нэнси Ли Карлсон всего за 995 долларов.

Когда впоследствии Карлсон отправила пакет в NASA для верификации, американское космическое агентство отказалось его вернуть, заявив, что пакет принадлежит "американскому народу" и должен быть выставлен в общественном музее. В 2016 году Карлсон подала на агентство в суд за незаконное изъятие имущества и выиграла процесс. Судья Дж. Томас Мартен постановил, что Карлсон была "добросовестным покупателем, когда купила мешочек с лунной пылью на законном аукционе".

Лунная пыль была собрана в качестве запасного образца Нилом Армстронгом 20 июля 1969 года, когда он впервые побывал на Луне. Аукцион Bonhams поясняет, что его аукцион "Space History" представляет собой "курируемую коллекцию основных моментов космической истории, от запуска Спутника-1 до "генеральной репетиции полета на Луну" Аполлона-10 и, конечно же, Аполлона-11".

Лунные образцы помогут NASA подготовиться к высадке на Луну аппарата Artemis

Большинство образцов пыли, собранных на Луне, хранятся под грифом "секретно" в штаб-квартире NASA, причем некоторые из них остаются в запечатанных вакуумных контейнерах на протяжении десятилетий, перед тем как их откроют. Например, в начале этого месяца NASA вскрыло контейнер с лунным образцом 50-летней давности, собранным астронавтом "Аполлона-17" Джином Сернаном в 1972 году. Эта процедура была проведена в рамках подготовительных мероприятий для предстоящей миссии "Артемида".

Недавно на Плутоне астрономы обнаружили огромные ледяные вулканы сформировавшиеся примерно 100 миллионов лет назад. Вот только процесс извержения этих вулканов в корне отличался от извержения их земных аналогов. Вместо горячей магмы вулканы Плутона "выплёвывали" вязкую смесь льда и воды или возможно даже твердую массу, напоминающие ледники.

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Источники: Yahoo News, Forbes

https://sg.news.yahoo.com/moon-dust-colected-during-apolo-080409586.html

https://www.forbes.com/sites/ericmack/2022/03/27/the-moon-mars-venus-and-saturn-wont-look-this-way-again-until-2040/?sh=5ff196f63147