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Ученые обнаружили на Плутоне гигантские ледяные вулканы возрастом более 100 миллионов лет
Ученые, изучающие данные космического аппарата New Horizons, обнаружили на Плутоне свидетельства существования ледяных вулканов возрастом более 100 миллионов лет. И возможно, некоторые из них активны до сих пор.
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Ученые обнаружили на Плутоне причудливый холмистый ландшафт, который никогда ранее не встречался в нашей Солнечной системе, и эта находка свидетельствует о недавней вулканической активности - но не такой, как на нашей планете.

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 Согласно последнему исследованию, опубликованному во вторник в журнале Nature Communications, ученые обнаружили на Плутоне свидетельства извержения ледяных вулканов, произошедших примерно 100 миллионов лет назад (или возможно еще раньше).  Результаты данного исследования могут изменить все наши представления о Плутоне и других планетах Вселенной.

Плутон, карликовая планета. NASA / Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory / Southwest Research Institute / Isaac Herrera / Kelsi Singer

Ледяные вулканы Плутона "могут быть старше 100 миллионов лет"

Это открытие было сделано с помощью снимков, переданных чрезвычайно быстрой автоматической межпланетной станцией NASA New Horizons, который в 2015 году совершил облет Плутона, став первой миссией человека, достигшей этой карликовой планеты находящейся на расстоянии 3,7 миллиарда миль (5,9 миллиарда километров) от Солнца. Однако полученные данные свидетельствуют о том, что внутреннее пространство Плутона было намного теплее, чем считалось ранее.

Вместо того чтобы извергать в воздух горячую магму, как это происходит на Земле, ледяные вулканы Плутона "выбрасывали  плотную, вязкую ледяную смесь или даже, возможно, твердые массы, напоминающие ледники", - заявила в пресс-релизе Келси Сингер, планетолог из Юго-Западного исследовательского института Колорадо, автор исследования.

Конечно, ученые давно подозревали, что где-то, возможно, на холодных лунах нашей Солнечной системы, существует ледяные вулканы. Но вулканы на Плутоне "выглядят совершенно иначе, чем всё, что мы когда-либо видели", - добавила Сингер в сообщении AFP.

A revealing view of Pluto's icy volcanic region. Source: NASA/Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory/Southwest Research Institute/Isaac Herrera/Kelsi Singer

Плутон: карликовая планета, которая постоянно преподносит сюрпризы

"Особенность Плутона - это уникальное масштабное поле очень больших ледяных вулканов, и они имеют уникальную текстуру волнистого ландшафта. Эта область Плутона значительно отличается от остальной части планеты, которая обычно усеяна ударными кратерами, а значит, нельзя исключать, что он всё еще находится в процессе формирования даже сегодня", - считает Сингер

То, что на Плутоне гигантские ледяные вулканы возникли еще 100 миллионов лет назад, а также подозрение, что это может происходить и сейчас, является чрезвычайно важным", - заявила в релизе Линн Квик, планетарный ученый из Центра космических полетов NASA имени Годдарда, специализирующийся на ледяных вулканах.

"Они свидетельствуют о том, что такое маленькое тело, как Плутон, которое давно должно было потерять большую часть своего внутреннего тепла, смогло сохранить достаточное количество энергии для широкомасштабной геологической активности на довольно позднем этапе своей истории", - добавила Квик в сообщении AFP.

"Эти выводы заставляют нас пересмотреть возможности сохранения жидкой воды в небольших ледяных мирах, расположенных далеко от Солнца". И, что весьма печально, "мы не знаем, что именно могло обеспечить тепло, необходимое для извержения этих ледяных вулканов", - сказал профессор Дэвид Ротери из отдела планетарной геонауки Открытого университета.

И хотя наличие ледяных вулканов существенно изменило представления ученых о далёком Плутоне, это далеко не последнее революционное открытие в эволюции нашего крошечного соседа по Солнечной системе.

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Источники AFP, Nature Communications
https://www.nature.com/articles/s41467-022-29056-3
 https://phys.org/news/2022-03-giant-ice-volcanoes-pluto.html

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#new horizons #карликовая планета #ледяные вулканы #плутон
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