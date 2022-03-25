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Зонд Solar Orbiter сделал самый четкий в истории снимок короны Солнца
Космический аппарат Solar Orbiter делает фотографии Солнца с уникальным разрешением
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С самого начала своей миссии в феврале 2020 года космический аппарат  Solar Orbiter внимательно наблюдает за Солнцем с помощью набора уникальных инструментов, предназначенных для исследования некоторых его тайн. Среди них - продвинутый ультрафиолетовый имиджер (EUI), с помощью которого управление полетами получило самое качественное в истории изображение внешней атмосферы Солнца.

Крупный план рекордного фотоизображения Солнечной хромосферы с разрешением 83 млн. пикселей, сделанного Solar Orbiter. Команда ESA&NASA/Solar Orbiter_EUI; Обработка данных: Э. Краикамп (ROB)

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Это невероятно четкое изображение удалось получить с помощью инструмента Extreme Ultraviolet Imager с борта автоматической станции NASA и ESA Solar Orbiter. Имеджер снимает на длине волны, необходимой для визуализации внешней атмосферы нашей звезды,  температура которой составляет около одного миллиона градусов Цельсия или 1,8 миллиона °F.

Изображение аппарата Solar Orbiter во время сближения с Солнцем. Команда ESA&NASA/Solar Orbiter_EUI; Обработка данных: Э. Краикамп (ROB)

 

Этот снимок был сделан 7 марта с расстояния около 75 миллионов километров (46 миллионов миль) от Солнца. Для создания финальной композиции космический аппарат в течение четырех часов выполнял обработку 25 отдельных фрагментов. В итоге было получено изображение с разрешением более 83 миллионов пикселей (в формате 9 148 x 9 112), что в 10 раз превышает разрешение 4K-телевизора.

Внешняя атмосфера Солнца в мельчайших деталях. Команда ESA&NASA/Solar Orbiter_EUI; Обработка данных: Э. Краикамп (ROB)

 

Параллельно с работой EUI инструмент Spectral Imaging of the Coronal Environment (SPICE) формировал изображения Солнца в ультрафиолетовом спектре, исходящем от различных атомов. Таким образом, удалось заглянуть под корону нашей звезды и измерить температуру в хромосфере Солнца.

Спектральная съемка корональной среды (SPICE) позволило получить изображения ультрафиолетового света, излучаемого различными атомами. Команда ESA&NASA/Solar Orbiter_EUI; Обработка данных: Э. Краикамп (ROB)

 

Фиолетовый цвет изображает водород при температуре 10 000°C, синий - углерод при 32 000°C, зеленый - кислород при 320 000°C, а желтый - неон при 630 000°C.  Данное изображение поможет ученым понять, как повышается температура в атмосферных слоях Солнца, которая, как ни странно, в короне намного выше, чем на поверхности (около 5 000 °C).

Версию короны Солнца в полном разрешении, снятую зондом Solar Orbiter, можно увидеть на сайте агентства.

Вчера Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства - космическое агентство NASA объявило тендер на разработку лунного посадочного модуля  для проекта Artemis. NASA призвала коммерческие космические агентства "составить здоровую конкуренцию компании SpaceX Илона Маска".

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Источники: ESA
 https://www.esa.int/Science_Exploration/Space_Science/Solar_Orbiter/Zooming_into_the_Sun_with_Solar_Orbiter

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#solar orbiter #корона солнца
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