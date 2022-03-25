С самого начала своей миссии в феврале 2020 года космический аппарат Solar Orbiter внимательно наблюдает за Солнцем с помощью набора уникальных инструментов, предназначенных для исследования некоторых его тайн. Среди них - продвинутый ультрафиолетовый имиджер (EUI), с помощью которого управление полетами получило самое качественное в истории изображение внешней атмосферы Солнца.
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Это невероятно четкое изображение удалось получить с помощью инструмента Extreme Ultraviolet Imager с борта автоматической станции NASA и ESA Solar Orbiter. Имеджер снимает на длине волны, необходимой для визуализации внешней атмосферы нашей звезды, температура которой составляет около одного миллиона градусов Цельсия или 1,8 миллиона °F.
Этот снимок был сделан 7 марта с расстояния около 75 миллионов километров (46 миллионов миль) от Солнца. Для создания финальной композиции космический аппарат в течение четырех часов выполнял обработку 25 отдельных фрагментов. В итоге было получено изображение с разрешением более 83 миллионов пикселей (в формате 9 148 x 9 112), что в 10 раз превышает разрешение 4K-телевизора.
Параллельно с работой EUI инструмент Spectral Imaging of the Coronal Environment (SPICE) формировал изображения Солнца в ультрафиолетовом спектре, исходящем от различных атомов. Таким образом, удалось заглянуть под корону нашей звезды и измерить температуру в хромосфере Солнца.
Фиолетовый цвет изображает водород при температуре 10 000°C, синий - углерод при 32 000°C, зеленый - кислород при 320 000°C, а желтый - неон при 630 000°C. Данное изображение поможет ученым понять, как повышается температура в атмосферных слоях Солнца, которая, как ни странно, в короне намного выше, чем на поверхности (около 5 000 °C).
Версию короны Солнца в полном разрешении, снятую зондом Solar Orbiter, можно увидеть на сайте агентства.
Вчера Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства - космическое агентство NASA объявило тендер на разработку лунного посадочного модуля для проекта Artemis. NASA призвала коммерческие космические агентства "составить здоровую конкуренцию компании SpaceX Илона Маска".
Источники: ESA
https://www.esa.int/Science_Exploration/Space_Science/Solar_Orbiter/Zooming_into_the_Sun_with_Solar_Orbiter