С помощью скутера Subnado можно погружаться на глубину до 60 метров

В настоящее время существует несколько компаний, производящих подводные скутеры, поэтому для того, чтобы выделиться среди других, он должен быть по-настоящему уникальным. Компания Subnado утверждает, что Subnado именно то что вам нужно, поскольку это самый маленький и легкий скутер в мире.

Subnado будет запущен на Kickstarter, а его цена будет начинаться от 299 долларов США. Waydoo реклама

Subnado производится стартапом Waydoo и вскоре станет участником кампании на Kickstarter. Эта китайская компания в настоящее время наиболее известна другим типом водного транспорта, в частности, электрическими фойлбордами.

Subnado имеет цилиндрический алюминиевый корпус длиной 380 мм (14,9 дюйма), ширина которого составляет 60 мм (2,4 дюйма) в основной части, расширяясь до 70 мм (2,8 дюйма) в области пропеллера. Как утверждается, его вес составляет всего 1,4 кг (3 фунта).

Электродвигатель мощностью 100 Вт обеспечивает тягу до 6,5 кг (14 фунтов), позволяя пользователю с массой в 65 кг (143 фунта) двигаться на скорости до 1,4 метра (4,6 фута) в секунду. Одной зарядки литий-ионной батареи емкостью 98 Вт/час хватает на 56 минут использования. Кроме того, этот аккумулятор можно использовать для зарядки других устройств, таких как смартфоны или экшн-камеры.

С помощью Subnado можно погружаться на глубину до 60 метров (197 футов). Waydoo

Подводный скутер Subnado крепится на предплечье с помощью быстросъемного механизм. Управление осуществляется с помощью пульта дистанционного управления, который надевается на указательный палец. На переднюю часть скутера можно установить дополнительный кронштейн, на котором можно закрепить камеры, фонари и прочие аксессуары.

Кроме того, если покупатели приобретут два Subnado, они смогут установить по одному на каждую руку, при этом максимальная скорость увеличится до 2 метров в секунду (6,6 футов в секунду). Кроме того, устройство можно установить на нижнюю часть небольшого плавсредства, например, на доску с веслом (Paddle Board), где оно будет служить в качестве электродвигателя. Независимо от способа использования, максимальная рабочая глубина Subnado равна 60 метрам (197 футов).

Кампания на Kickstarter должна начаться в ближайшие несколько недель, цена начинается с 299 долларов США. Потенциальные покупатели могут зарегистрироваться для получения новой информации на веб-странице компании.

Subnado можно увидеть в действии на видео ниже.





Waydoo Subnado - самый маленький в мире портативный подводный скутер

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Источники: Waydoo

https://comingsoon.higizmos.com/subnado