Согласно новым исследованиям, представленным на конференции по лунным и планетарным наукам (LPSC), кора Меркурия в основном состоит из графита - чистой формы углерода, который может превращаться в алмазы после столкновения с астероидами.

Меркурий, как самая близкая к Солнцу планета, несомненно, является одной из самых загадочных планет Солнечной системы. По сравнению с нашими представлениями о Луне и Марсе, об этой планете с агрессивной окружающей средой известно совсем немного.

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Кора Меркурия в основном состоит из графита - чистой формы углерода, который при столкновении с астероидами может превращаться в алмазы. Поверхность Меркурия покрыта ударными кратерами от астероидов и комет, которые врезались в нее на протяжении миллионов лет.

Но теперь, похоже, у специалистов появилось больше информации относительно поверхности Меркурия. Новое исследование, результаты которого были представлены в этом месяце на Конференции по лунным и планетарным наукам (LPSC), указывает на то, что кора Меркурия может содержать 16 квадриллионов тонн алмазов.

"Возможно, на поверхности Меркурия могло сформироваться огромное количество алмазов

Похожи ли эти алмазы на те, которые есть на Земле? Скорее всего, нет. "Они, по всей видимости, совсем не похожи на большие прозрачные драгоценные камни, которые мы обрабатываем и делаем из них украшения", - сказал Кэннон. " Более подходящим примером являются маленькие мутные камни, используемые в промышленности в качестве абразивов и скорее всего, в смеси с графитом и другими видами углерода".

Почему Меркурий трудно исследовать?

Человечество пока еще не добралось до Меркурия. До сих пор только две миссии NASA, Mariner 10 в 1974 и 1975 годах и MESSENGER в период с 2008 по 2015 годы, проводили исследования самой близкой к Солнцу планеты.

Помимо чрезвычайно высокого уровня гравитации, основным препятствием для исследования Меркурия человеком является его удаленность от Земли. Кроме того, нет необходимости упоминать о слишком большой разнице температур на поверхности, которая днем достигает +430°C, а ночью опускается до -190 градусов Цельсия. Таким образом, условия на Меркурии слишком экстремальны, чтобы человек мог отправиться туда в ближайшем будущем.

В связи с этим сейчас все внимание научного сообщества приковано к проекту BepiColombo - совместной миссии Европейского космического агентства ( ESA) и Японского агентства аэрокосмических исследований. Ожидается, что миссия будет исследовать планету после прибытия на нее в декабре 2025 года.

Следующая за проектом NASA MESSENGER, миссия BepiColombo представляет собой весьма перспективную программу по исследованию полезных ископаемых. "Теоретически, предстоящая миссия BepiColombo может обнаружить алмазы в материалах поверхности", - заявил Кэннон. "Она оснащена приборами, которые превосходят приборы миссии NASA MESSENGER, и гораздо лучше обнаруживают различные минералы".

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Кто знает? Возможно, эти заявления позволят ученым по-новому взглянуть на Меркурий, который, до настоящего времени, оставался крайне мало изученным.