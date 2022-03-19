Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
amv212 За пост начислено вознаграждение
LPSC: Поверхность Меркурия может содержать алмазы
Согласно новым исследованиям, представленным на конференции по лунным и планетарным наукам (LPSC), кора Меркурия в основном состоит из графита - чистой формы углерода, который может превращаться в алмазы после столкновения с астероидами.
анонсы и реклама
455 000р скидка на топ карту NVIDIA
-67000р на Rtx 3070 Gigabyte
-176 000р на топовый смарт Samsung
5 видов RTX 3050 со скидками 20%
-122 000р на RTX 3080 ASUS
Core i3 на треть подешевел в Ситилинке

Меркурий, как самая близкая к Солнцу планета, несомненно, является одной из самых загадочных планет Солнечной системы. По сравнению с нашими представлениями о Луне и Марсе, об этой планете с агрессивной окружающей средой известно совсем немного.

реклама

Кора Меркурия в основном состоит из графита - чистой формы углерода, который при столкновении с астероидами может превращаться в алмазы. Поверхность Меркурия покрыта ударными кратерами от астероидов и комет, которые врезались в нее на протяжении миллионов лет.

Но теперь, похоже, у специалистов появилось больше информации относительно поверхности Меркурия. Новое исследование, результаты которого были представлены в этом месяце на Конференции по лунным и планетарным наукам (LPSC), указывает на то, что кора Меркурия может содержать 16 квадриллионов тонн алмазов.

"Возможно, на поверхности Меркурия могло сформироваться огромное количество алмазов

Похожи ли эти алмазы на те, которые есть на Земле? Скорее всего, нет. "Они, по всей видимости, совсем не похожи на большие прозрачные драгоценные камни, которые мы обрабатываем и делаем из них украшения", - сказал Кэннон. " Более подходящим примером являются маленькие мутные камни, используемые в промышленности в качестве абразивов и  скорее всего, в смеси с графитом и другими видами углерода".

Почему Меркурий трудно исследовать?

Человечество пока еще не добралось до Меркурия. До сих пор только две миссии NASA, Mariner 10 в 1974 и 1975 годах и MESSENGER в период с 2008 по 2015 годы, проводили исследования самой близкой к Солнцу планеты.

Помимо чрезвычайно высокого уровня гравитации, основным препятствием для исследования Меркурия человеком является его удаленность от Земли. Кроме того, нет необходимости упоминать о слишком большой разнице температур на поверхности, которая днем достигает +430°C, а ночью опускается до  -190 градусов Цельсия.  Таким образом, условия на Меркурии слишком экстремальны, чтобы человек мог отправиться туда в ближайшем будущем.

В связи с этим сейчас все внимание научного сообщества приковано к проекту BepiColombo - совместной миссии Европейского космического агентства ( ESA) и Японского агентства аэрокосмических исследований. Ожидается, что миссия будет исследовать планету после прибытия на нее в декабре 2025 года.

Следующая за проектом NASA MESSENGER, миссия BepiColombo представляет собой весьма перспективную программу по исследованию полезных ископаемых.  "Теоретически, предстоящая миссия BepiColombo может обнаружить алмазы в материалах поверхности", - заявил Кэннон. "Она оснащена приборами, которые превосходят приборы миссии NASA MESSENGER, и гораздо лучше обнаруживают различные минералы".

анонсы и реклама
-45000р на RTX 3060
-86 000р на RTX 3070 в Ситилинке
RTX 3080 со скидкой 98 000р в Ситилинке
32Gb DDR5 подешевела в ДВА раза
i5 12600 со скидкой 40% в Ситилинке
В ДВА раза подешевел Ryzen 5 5600X
-60 000р на Ryzen 5950X в Ситилинке
Горы смартфонов от 5тр в Ситилинке
i9 12900Kf со скидкой 60 тр
Комп Alienware за 1 200 000 - смотри что за зверь
Начались скидки на <b>RX 6500XT </b>

Кто знает? Возможно, эти заявления позволят ученым по-новому взглянуть на Меркурий, который, до настоящего времени, оставался крайне мало изученным.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#меркурий #углерод #bepicolumbo #алмазы #алмазы на меркурии #кора меркурия #планета меркурий #поверхность меркурия
1
Показать комментарии (1)

Материалы по теме

RMIT: Новая технология декарбонизации мгновенно преобразует углекислый газ в твердый углерод
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Бюджетные видеокарты возвращаются в магазины РФ – GeForce GTX 1660S со скидкой в 50 000 рублей
34
Тайвань готовится к вторжению из Китая – что происходит и почему это важно для рынка полупроводников
160
Атомная энергетика США оказалась под угрозой санкций – поставки урана-235 могут быть остановлены
39
Неон для производства электроники подорожал в 10 раз, запасов осталось на 3 месяца
22
Видеокарты дешевеют – NVIDIA планирует снизить цены на серию GeForce RTX 3000 на 12% до конца марта
10
30 актуальных смартфонов Xiaomi получили стабильную MIUI 13 на Android 12 на 17 марта 2022 года
6
В производстве ноутбуков определяющую роль начал играть дефицит компонентов американской разработки
+
Tesla уволила сотрудника за то, что он выложил в YouTube кадры аварии, спровоцированной системой FSD
12
До конца года может быть выпущено 30 млн экземпляров iPhone SE 2022
1
Европейски союз ввёл в действие санкции против разработчиков российских процессоров Байкал и Эльбрус
+
AMD выпустила новое ПО Adrenalin: масштабирование RSR, повышение резкости RIS для видео и AMD Link
2
В Госдуме предложили запретить ушедшим иностранным компаниям возможность вернуться на срок 10 лет
25
РФ остановила поставки удобрений в ЕС – Европу ожидает резкий рост цен на продукты питания
20
Невнимательный майнер потерял 500 000р – реальная история сгоревшего GPU у 2х-GeForce RTX 3080 от DG
21
Дефолта не будет – Россия провела выплаты по госдолгу и избежала технического дефолта
155
AMD представила функцию Radeon Super Resolution, повышающую производительность тысяч игр
8
Глава Роскосмоса обещает самостоятельно организовать российскую миссию на Марс
46
GeForce RTX 3090 стала «всего» на 20% дороже рекомендованной цены
14
Укрепление рубля к доллару позитивно отразилось на цены комплектующих в магазине DNS
53
В России собираются снова выпускать самолеты 80-x годов СССР
171

Популярные статьи

Европа находится в шаге от масштабного экономического, энергетического и продовольственного кризиса
256
Цены, которые мы потеряли навсегда: сколько стоили комплектующие ПК в 2020 году
68
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Maximus Z690 Apex
17
Мои впечатления от игры Торренте ла бомба (Torrente El Juego). Часть первая
5
Битва видеокарт: GeForce RTX 2060 Super VS Radeon RX 5700 в связке с процессором Core i7-11700КF
4
Мои впечатления от игры Торренте ла бомба (Torrente El Juego). Часть вторая заключительная
+

Сейчас обсуждают

Me4tatelI&gt;
01:10
а вы че рсзо не используете? ты что всех за дураков считаешь? рзсо и авианалеты есть? есть сравни свой вонючий донецк целый и любой город в области вы для вида кинула не взорвавшуюся ракету точка у да...
РИА: YouTube в России могут заблокировать уже сегодня
Андрей Криницын
01:09
Не жили хорошо и нехер начинать... Что-то мне подсказывает, что видеокарты теперь не первостепенная наша проблема...
Бюджетные видеокарты возвращаются в магазины РФ – GeForce GTX 1660S со скидкой в 50 000 рублей
Z-V
01:07
Спокойней, патриот! А то по твоей риторике получается, что для США и союзников мусульмане - не люди и можно их убивать сотнями тысяч и пох. Все молчат, всем хорошо!
РИА: YouTube в России могут заблокировать уже сегодня
Z-V
01:06
Ты девочка, и явно не видишь разницы. А она заключается в том, что в Мосуле и Богдаде использовались веерные бомбардировки авиацией, активно по городам лупили из РЗСО и пох на гумкоридоры и на местн...
РИА: YouTube в России могут заблокировать уже сегодня
Me4tatelI&gt;
01:03
ну ты реально тупой где сша и где ирак и ливия? и че это за прием я тебе про ваши что делают а ты про сша сейчас разговор про сша был? вы же называетесь братским народом, сша хусейна и ирак и мусульм...
РИА: YouTube в России могут заблокировать уже сегодня
Dmitry Mitry
01:02
Интересно, насколько разные все планеты
LPSC: Поверхность Меркурия может содержать алмазы
ZZorro
01:02
Президент РФ Владимир Путин много лет воюет с Украиной и готов идти в наступление на нашу страну, однако украинские мольфары и экстрасенсы положат душу и тело, чтобы он не прошел. Об этом в эфире про...
РИА: YouTube в России могут заблокировать уже сегодня
Z-V
01:02
Раздавят ублюдков в Мариуполе (там совсем немного осталось), потом устроят котлы в районе Краматорска - Донецка - Лисичанска. Параллельно возьмут Одессу и Николаев (в Одессе, кстати, население полно...
РИА: YouTube в России могут заблокировать уже сегодня
Андрей Фролов
00:59
Млядь, быдлятина коклятская, что за привычка вопросом на вопрос?
Состоялся анонс Overlord — полноценного дополнения для космической стратегии Stellaris
Z-V
00:58
Индия, Китай, вся лат. америка, Пакистан, ОАЭ, Иран, Сирия, Египет и много еще кто. А есть те, кому на это все просто наср.ть - что на санкции, что на Украину и что в ней происходит..
РИА: YouTube в России могут заблокировать уже сегодня
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем