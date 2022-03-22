Quatro построен на базе двухосного прицепа и имеет длину всего 7,3 метра

Предыдущие проекты крошечных домов компании Land Ark RV, такие как Draper и Drake, всегда удивляли своей функциональностью и просторными интерьерами. Несмотря на то, что последняя модель компании Quatro, является самой маленькой из них, она сохранила функциональность своих более крупных собратьев благодаря хорошо продуманной внутренней планировке, включающей трансформируемую мебель и многофункциональные помещения.

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Крошечный дом Quatro в настоящее время находится в продаже и обойдется вам в 159 900 долларов США. Jeremy Gudac, courtesy of Land Ark RV

Quatro построен на базе двухосного прицепа и имеет длину всего 24 фута (7,3 метра). Для сравнения, предыдущие модели Land Ark имели длину 30 футов (9,1 метра), в то время как многие североамериканские мини-дома достигают 38 футов (11,5 метра) или даже больше.

В обеденном столе-кровати Quatro предусмотрено встроенное место для хранения вещей. Jeremy Gudac, courtesy of Land Ark RV

Общий дизайн крошечного дома очень похож на проект Drake, хотя и отличается более компактными размерами. Энергоснабжение дома обеспечивается от стандартной RV розетки используемой в автофургонах. Интерьер одноэтажного Quatro отделан белой сосной и благодаря большому количеству окон выглядит достаточно светлым.

Кухня Quatro включает в себя небольшую посудомоечную машину, что по-прежнему является большой редкостью для крошечного домика. Jeremy Gudac, courtesy of Land Ark RV

Войдя в дом, посетители сразу попадают в гостиную/кухню, где установлены раковина, двухконфорочная плита, работающая на пропане, конвекционная микроволновая печь, холодильник с морозильной камерой, изготовленные на заказ шкафчики и посудомоечная машина, которая по-прежнему является относительной роскошью для такого крошечного домика. Кроме того, здесь есть обеденный стол и кресла, которые могут служить рабочим столом. В нем есть встроенные ящики для хранения, крепление для телевизора, а для гостей он может трансформироваться в двуспальную кровать. Ванная комната находится рядом и содержит душ, стеллаж, туалет, раковину с тумбой, а также несколько шкафчиков.

В спальне Quatro установлена раскладная кровать в стиле Мерфи. Jeremy Gudac, courtesy of Land Ark RV

Удивительно, но, учитывая относительно компактные размеры Quatro, в нем не предусмотрена кровать в стиле лофт, а спальное место расположено в противоположной от кухни части дома.

В спальне установлена раскладная кровать в стиле Мёрфи, поэтому ее можно использовать как рабочий кабинет, а когда кровать убрана, можно организовать тренажерный зал или что-то подобное. В дополнение к кровати здесь также имеется несколько отсеков для хранения.

Основная жилая зона Quatro включает обеденный стол и кресло, которое трансформируется в двуспальную кровать для гостей. Jeremy Gudac, courtesy of Land Ark RV

В настоящее время Quatro уже находится в продаже и будет стоить вам всего 159 900 долларов США.

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Источник: Land Ark

https://landarkrv.com/quatro/