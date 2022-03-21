Мир без мяса к 2035 году? "Это вполне осуществимо", - считает генеральный директор компании Impossible Foods.

Патрик О. Браун, основатель и генеральный директор компании Impossible Foods, занимающейся выпуском альтернативных мясных продуктов, уверен, что мир без мяса может быть, достигнут к 2035 году.

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Основанная в 2011 году компания Impossible Foods считает, что изменение пищевых привычек людей может оказать большее влияние на борьбу с изменением климата, чем переход на электромобили или солнечные батареи. Поэтому компания ставит перед собой задачу “производить растительные заменители мяса, которые потребители смогут употреблять без ущерба для своих вкусовых предпочтений“.

Почему именно мясо?

Согласно оценкам, в настоящее время численность животных, выращиваемых на убой, превышает численность животных, живущих в дикой природе, в соотношении 15:1. Итого на долю мясной и молочной промышленности приходится около 15 процентов глобальных выбросов, и это одна из основных причин.

Переход на растительное мясо не только поможет сократить выбросы, но и сохранит земельные и водные ресурсы. По оценкам компании Impossible Foods, для производства бургеров на растительной основе используется на 87% меньше воды и на 96% меньше земельных ресурсов по сравнению с бургерами, приготовленными из мяса животных. Кроме того, такое производство сокращает выбросы на 89 процентов.





Сначала вкус, потом забота об окружающей среде

При всех своих преимуществах и шумихе вокруг этих продуктов, Браун прекрасно понимает, что для любителей мяса вкус имеет первостепенное значение. Именно поэтому компания в первую очередь уделяет большое внимание вкусовым качествам, а не пытается пробудить в своих потребителях экологическую сознательность.

Компания уверена, что как только вкус будет доведен до идеала, потребители перейдут на растительные заменители, и мир без животного мяса станет реальностью примерно к 2035 году. Как сообщает издание Freethink, даже крупнейшие мировые производители мяса начали предлагать своим клиентам альтернативные продукты, так что серьезный сдвиг в этой области определенно не за горами.

Кроме того на помощь, могут придти в технологиях 3D печати мяса, которые способны воспроизвести не только внешний вид, но и текстуру реального мяса. Да конечно, пока такие технологии очень затратны и не готовы к внедрению в крупных сетях, но в будущем, когда подобные продукты будут производиться в больших объемах, они станут более привлекательными для бюджета.

Ну, поживем-увидим. Вполне возможно, что новые технологии изменят наше представление о еде и о том, что мы называем едой.

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Источники:

https://www.freethink.com/environment/impossible-foods-future