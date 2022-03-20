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Калифорнийский университет в Беркли: Препарат для лечения алкоголизма способен лечить дистрофию сетчатки глаза
Ученые из Калифорнийского университета в Беркли обнаружили, что препарат антабус, применяемый для лечения алкоголизма, способен значительно улучшить качество зрения у людей с дистрофией сетчатки глаза
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Иногда в жизни случаются удачные стечения обстоятельств. Именно это произошло в изложенном ниже случае.

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Исследователи из Калифорнийского университета в Беркли обнаружили, что препарат, который широко используется для лечения алкоголизма, может способствовать восстановлению зрения у людей с серьезными нарушениями зрения, говорится в заявлении для прессы, опубликованном в пятницу.

Препарат, испытанный на мышах, как выяснилось, восстанавливает зрение у людей с наследственным заболеванием - пигментным ретинитом (ПР), и, возможно, при других заболеваниях, включая возрастную макулярную дегенерацию.

Фотографии сетчатки человеческого глаза. MediaProduction/iStock

Антабус приходит на помощь

Исследователи обнаружили, что препарат дисульфирам ( также известный как антабус) разрушает не только ферменты, участвующие в способности организма расщеплять алкоголь, но и энзимы, вырабатывающие ретиноевую кислоту. У мышей, получавших дисульфирам, наблюдалось снижение выработки ретиноевой кислоты, в результате чего даже практически слепые мыши стали гораздо лучше распознавать изображения, выводимые на экран компьютера.

"Вероятно, существуют благоприятные предпосылки для значительного подавления синтеза ретиноевой кислоты с помощью таких препаратов, как дисульфирам, что поможет существенно повысить остроту зрения и реально улучшить уровень жизни пациентов", - говорит Ричард Крамер, руководитель программы "Молекулярная биология болезней" в Калифорнийском университете в Беркли и сотрудник Института неврологии имени Хелен Уиллс (Helen Wills Neuroscience Institute).

"Благодаря тому, что лекарство уже одобрено Управлением по контролю за продуктами и лекарствами США, нормативные препятствия минимальны. Конечно, это не станет постоянным лекарством, но в настоящее время не существует методов лечения, которые хотя бы временно улучшали зрение".

В качестве следующих шагов исследователи совместно с офтальмологами проведут клинические испытания дисульфирама на небольшой группе людей с прогрессирующей, но не терминальной дегенерацией сетчатки.

Ганглиозная клетка сетчатки мыши (зеленая), которая становится гиперактивной при дегенеративных расстройствах зрения. Другие типы клеток сетчатки глаза обозначены синим цветом. Гиперактивность мешает правильной передаче сигналов от сетчатки к мозгу. Лаборатория Ричарда Крамера в Калифорнийском университете в Беркли выяснила, что вызывает гиперактивность, и нашла препараты, которые препятствуют этому процессу и тем самым улучшают зрение. (Фотография представлена: Shubhash Yadav, Kramer lab)

Недостатки

Однако у препарата есть один существенный недостаток: в сочетании с алкоголем он вызывает серьезные побочные эффекты, включая головную боль, тошноту, мышечные судороги и гиперемию. Тем не менее, результаты данного исследования нельзя игнорировать.

"Мыши, прошедшие курс лечения, действительно видят лучше, чем мыши без лекарств. Именно эти мыши практически не различали изображения на столь поздней стадии дегенерации. Я думаю, что это довольно впечатляет", - сказал Крамер. Теперь ученые надеются, что эта последняя разработка может стать толчком к созданию новых лекарств и принципиально новой стратегии для лечения зрения.

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Источники: The University of California, Berkele
https://news.berkeley.edu/2022/03/18/antabuse-may-help-revive-vision-in-people-with-progressive-blinding-disorders/

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#алкоголь #антабус #восстановление зрения #дистрофия сетчатки #дистрофия сетчатки глаза #лекарство #лечение алкоголизма #пигментный ретинит
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