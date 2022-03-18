Лунная ракета NASA, перевозимая на гусеничном транспортере СТ-2, отправилась на стартовую площадку для "генеральной репетиции" перед запуском миссии Artemis I

Огромная лунная ракета NASA приближается к старту. 17 марта 2022 года Space Launch System (SLS) впервые покинула сборочный корпус и направилась к стартовой площадке. Перед запуском миссии Artemis 1 запланированной на май этого года, инженеры полностью заполнят топливные баки и проведут так называемую генеральную репетицию.

Ракета NASA Space Launch System (SLS) с капсулой Orion наверху медленно выкатывается из здания сборки транспортных средств в Космическом центре Кеннеди во Флориде 17 марта 2022 года на пути к стартовому комплексу 39B. реклама

SLS станет самой мощной ракетой из когда-либо созданных, ее разработка ведется уже более десяти лет, по мере того как агентство готовится к новой эре освоения дальнего космоса. Space Launch System и космический корабль Orion станут основой программы NASA Artemis, цель которой - вернуть людей на Луну и, возможно, отправить их далеко за ее пределы.

SLS и капсула Orion возле Центра сборки транспортных средств NASA. NASA

После нескольких лет кропотливого труда и испытаний ракета SLS и космический корабль Orion были установлены на гусеничный транспортер и 17 марта вывезены из здания сборки кораблей в Космическом центре имени Кеннеди. Ожидается, что путешествие длиной в четыре мили (6,4 км) займет от шести до 12 часов.

Ожидается, что четырехмильный путь ракеты SLS до стартовой площадки, который она преодолеет с максимальной скоростью 0,82 миль/час (1,3 км/ч), займет от шести до 12 часов. NASA

После прибытия на стартовый комплекс 39B инженеры приступят к подготовке SLS и Orion к генеральной репетиции. Речь идет о закачке более 700 000 галлонов (3,2 миллиона литров) криогенного топлива в баки в соответствии с тем же графиком, который будет использоваться в день запуска.

Через несколько дней после этой генеральной репетиции ракета и космический корабль будут возвращены в сборочный корпус для демонтажа датчиков, подзарядки батарей и проведения окончательных проверок перед стартом. Запуск запланирован на май, но NASA может скорректировать дату, изучив данные, полученные в ходе генеральной репетиции.

Новая огромная лунная ракета NASA максимально приблизилась к старту. NASA/Glenn Benson

В рамках миссии Artemis 1 космический корабль Orion с помощью носителя SLS совершит путешествие вокруг Луны. Космическая капсула Orion проведёт в космосе около 3 недель, включая 3 дня на темной стороне Луны.

Цель миссии Artemis 1 - демонстрация работоспособности интегрированных систем, а также проверка системы тепловой защиты корабля Orion при входе в атмосферу на повышенной скорости (11 километров в секунду).

Миссия Artemis II станет первым пилотируемым полетом SLS и Orion и отправит астронавтов в дальний космос - на расстояние примерно в 4600 миль (7400 км) от дальней стороны Луны. Цель полета - проверить работоспособность всех систем в условиях глубокого космоса и подготовиться к высадке на Луну в рамках последующей миссии Artemis III.

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Источник: NASA

https://blogs.nasa.gov/artemis/