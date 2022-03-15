NASA готовится к полету на Луну.
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В пятницу, 11 марта, массивный гусеничный транспортер 2 (CT-2) американского космического агентства начал медленно перемещаться в сторону сборочного комплекса космического центра имени Кеннеди (штат Флорида).
Гусеничный транспортёр - одна из самых больших машин в мире - заберет сверхтяжёлую ракету Space Launch System вместе с космическим аппаратом Orion. В четверг, 17 марта транспортёр отправится в 6 километровое путешествие и доставит ракетный комплекс на стартовую площадку 39B.
Все эти события связаны с подготовкой миссии Artemis 1, в рамках которой космический корабль Orion с помощью носителя SLS совершит путешествие вокруг Луны. Космический аппарат Orion проведёт в космическом пространстве более 3 недель, включая 3 дня на ретроградной орбите Луны. Запуск, запланированный на лето, станет отправной точкой для проекта NASA Artemis. Затем последуют миссии Artemis 2 и Artemis 3. Предполагается, что миссия Artemis 2 совершит пилотируемый облет вокруг Луны. Если все пойдет по плану, Artemis 3 отправит людей на поверхность нашего спутника примерно в 2025 году. Планируется, что миссия Artemis 3 будет вторым, пилотируемым полетом проекта Артемида и первой посадкой астронавтов на поверхность Луны с 1972 года.
Огромный ракетоноситель NASA
CT-2 - один из двух тяжелых гусеничных транспортеров NASA, предназначенных для перевозки ракет и космических аппаратов. Согласно информации, представленной NASA, CT-2 имеет размер бейсбольного поля и весит около 3 тысяч тонн. Его максимальная скорость в загруженном состоянии составляет 1,5 километра в час, а в разгруженном - 3 километров в час.
Недавно в рамках подготовки к полетам Artemis NASA провело апгрейд гусеничного ракетоносителя. В агентстве заявили, что после замены узлов с роликовыми подшипниками, модернизированные конструкции позволили увеличить грузоподъемность машины. Кроме того, были установлены новые 1500-киловаттные генераторы переменного тока Cummin, произведена замена стояночных и рабочих тормозных систем, а также модернизирована система управления.
Ожидается, что запуск "Artemis 1" состоится не раньше мая. Так что, несмотря на "черепашие" темпы работы CT-2 (необходимые для безопасной транспортировки полезной нагрузки стоимостью более 2 миллиардов долларов), SLS и Orion будут готовы к тестовым испытаниям задолго до старта.