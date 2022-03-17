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Стартап Aeropods создаёт из списанных авиалайнеров симпатичные офисные капсулы
Компания Aeropods превращает секции фюзеляжей списанных авиалайнеров в симпатичные офисные капсулы под открытым небом
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Реактивные авиалайнеры обычно отправляются на пенсию примерно через 30 лет службы, и несмотря на то, что существует множество способов повторно использовать их отдельные элементы (например, отрезать секции салона и использовать в качестве тренажера) многим из них суждено бесславно ржаветь на огромных кладбищах самолетов, привлекая к себе внимание лишь тогда, когда какой-нибудь экстремальный спортсмен совершает на них крутые прыжки на мотоцикле.

Комната отдыха на свежем воздухе, не находите? Aeropods

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Согласно данным CNN, во всём мире ежегодно выводятся из эксплуатации примерно по 700 - 800  машин в год, поэтому, безусловно, есть масса возможностей для проектов по утилизации, подобных тому, что реализует небольшой стартап Aeropods на северо-западе Ирландии.

Специалисты компании берут высококачественные секции изолированного фюзеляжа и оборудуют из них небольшие офисы, сараи, игровые комнаты или глэмпинг-капсулы: двери с двойным остеклением с одной стороны, стены с другой, чистовой теплоизолированный пол, деревянный настил и практически все остальное, что пожелает клиент, например, розетки, отопление/воздух, цветное светодиодное освещение и тому подобное.

Компания Aeropods превращает секции фюзеляжей списанных авиалайнеров в симпатичные офисные капсулы под открытым небом. Aeropods

 

Компания Aeropods может изготовить их длиннее, короче, большего или меньшего диаметра (в разумных пределах) и доставить куда угодно, поскольку эти капсулы разработаны таким образом, что их легко поднимать и транспортировать в кузове грузовика. Компания утверждает, что мобильность делает их удобными в качестве переносных стендов для выставок на открытом воздухе, а также для розничной торговли в формате pop-up. Наружную поверхность можно покрасить или оставить такой, какой она была при эксплуатации, а процесс мойки ничем не отличается от мойки автомобиля.

Базовая комплектация может включать полы, электропитание, отопление и небольшую площадку перед домом. Aeropods

 

По данным CNN, такие модули продаются по цене от 20 000 до 37 000 евро (от 22 000 до 56 000 долларов США). И это делает их одними из самых дорогих решений в мире офисных капсул, но в то же время они являются прекрасными предметами для разговора с интересной историей.  И не так уж много найдется людей, которые могут утверждать, что их офис попутешествовал по миру куда больше, чем они сами.

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Источник: Aeropods

https://aeropods.ie
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#aeropods #офисные капсулы #списанные авиалайнеры
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