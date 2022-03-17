Компания Aeropods превращает секции фюзеляжей списанных авиалайнеров в симпатичные офисные капсулы под открытым небом

Реактивные авиалайнеры обычно отправляются на пенсию примерно через 30 лет службы, и несмотря на то, что существует множество способов повторно использовать их отдельные элементы (например, отрезать секции салона и использовать в качестве тренажера) многим из них суждено бесславно ржаветь на огромных кладбищах самолетов, привлекая к себе внимание лишь тогда, когда какой-нибудь экстремальный спортсмен совершает на них крутые прыжки на мотоцикле.

Комната отдыха на свежем воздухе, не находите? Aeropods реклама

Согласно данным CNN, во всём мире ежегодно выводятся из эксплуатации примерно по 700 - 800 машин в год, поэтому, безусловно, есть масса возможностей для проектов по утилизации, подобных тому, что реализует небольшой стартап Aeropods на северо-западе Ирландии.

Специалисты компании берут высококачественные секции изолированного фюзеляжа и оборудуют из них небольшие офисы, сараи, игровые комнаты или глэмпинг-капсулы: двери с двойным остеклением с одной стороны, стены с другой, чистовой теплоизолированный пол, деревянный настил и практически все остальное, что пожелает клиент, например, розетки, отопление/воздух, цветное светодиодное освещение и тому подобное.

Компания Aeropods превращает секции фюзеляжей списанных авиалайнеров в симпатичные офисные капсулы под открытым небом. Aeropods

Компания Aeropods может изготовить их длиннее, короче, большего или меньшего диаметра (в разумных пределах) и доставить куда угодно, поскольку эти капсулы разработаны таким образом, что их легко поднимать и транспортировать в кузове грузовика. Компания утверждает, что мобильность делает их удобными в качестве переносных стендов для выставок на открытом воздухе, а также для розничной торговли в формате pop-up. Наружную поверхность можно покрасить или оставить такой, какой она была при эксплуатации, а процесс мойки ничем не отличается от мойки автомобиля.

Базовая комплектация может включать полы, электропитание, отопление и небольшую площадку перед домом. Aeropods

По данным CNN, такие модули продаются по цене от 20 000 до 37 000 евро (от 22 000 до 56 000 долларов США). И это делает их одними из самых дорогих решений в мире офисных капсул, но в то же время они являются прекрасными предметами для разговора с интересной историей. И не так уж много найдется людей, которые могут утверждать, что их офис попутешествовал по миру куда больше, чем они сами.

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Источник: Aeropods

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