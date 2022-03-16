Компания Rocket Lab объявила о том, что она переводит свою технологию солнечных батарей нового поколения в стадию квалификационных испытаний.

Компания Rocket Lab объявила о том, что ее технология солнечных элементов нового поколения переходит в стадию сертификации. Новая солнечная технология IMM-β была в свое время разработана компанией SolAero. Она специализировалась на космической солнечной энергетике и была приобретена Rocket Lab в январе 2022 года.

Репродукция спутника с массивными солнечными батареями. 3000ad/iStock

Солнечная батарея нового поколения от SolAero и RocketLab

реклама

В новых панелях используется запатентованная компанией технология Inverted MetaMorphic (IMM), эффективность преобразования которой при серийном производстве составляет примерно 33,3 процента. Более того, такие элементы на 40 процентов легче, чем обычные солнечные панели космического класса. Снижение веса, играет далеко не последнюю роль в космических полетах, стоимость которых напрямую зависит от веса полезной нагрузки.

В своем пресс-релизе компания Rocket Lab сообщает, что "солнечная батарея IMM-β, как ожидается, станет самой высокоэффективной технологией космических солнечных элементов в условиях широкомасштабного производства. В начале срока службы ячейка демонстрирует среднюю эффективность 33,3 процента, что намного выше показателей панелей IMM-a класса, находящихся в настоящее время в массовом производстве. Кроме того IMM-β является радиационно-стойким элементом с коэффициентом сохранения мощности 87% после облучения электронами с энергией 1 МэВ при плотности потока 1E15 э/см2, что эквивалентно примерно 15 годам жизни в условиях геостационарной орбиты".

Прорыв в эффективности солнечных батарей

Rocket Lab заявила, что в настоящее время новая технология проходит последние сертификационные испытания в условиях космоса, и как ожидается, будет готова к коммерческому использованию в конце этого года.

"Мы рады представить на рынке новый уровень эффективности солнечных батарей", - сказал Брэд Клевенджер, вице-президент и генеральный менеджер Space Systems Power Solutions. "В сотрудничестве с нашими коллегами из Исследовательской лаборатории ВВС (AFRL) мы не только выводим на рынок самый высокоэффективный и легкий космический солнечный элемент в мире, но и делаем это по самой конкурентоспособной цене среди всех технологий IMM на сегодняшний день".

Компания Rocket Lab, основанная в Новой Зеландии в 1998 году, известна некоторыми довольно неожиданными разработками, в том числе системой обтекателя, вдохновленной голодным бегемотом, или системой, позволяющей улавливать ракетные ускорители первой ступени с помощью вертолетов.

Технология SolAero, кстати, используется на солнечном зонде Parker Solar Probe NASA, а также на космическом телескопе Джеймса Уэбба. С помощью компании Rocket Lab в скором времени будет запущена технология солнечных батарей следующего поколения, которая обеспечит энергией, будущие космические миссии, способные пролить новый свет на самые древние тайны Вселенной.

анонсы и реклама -65 000р на RTX 3080 ASUS 32Gb DDR5 подешевела в ДВА раза -28 000р на Ryzen 5950X в Ситилинке -45 000р на S21 Ultra в Ситилинке В полтора раза подешевел Ryzen 5 5600X -25% на Сore i5 12500 - cмотри цену -250 000р на 85" TV 8K Samsung Горы смартфонов от 5тр в Ситилинке -50 000р на iPhone 13 Комп Alienware за 1 200 000 - смотри что за зверь Начались скидки на <b>RX 6500XT </b> Ноут на XEON за 1млн - смотри что за зверь

Источники: Rocket Lab

https://www.rocketlabusa.com/updates/rocket-lab-begins-qualification-of-highest-performing-space-solar-cell-technology/